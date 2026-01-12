Cancillería rescata a 34 peruanos varados por crisis en Bolivia: así fue el operativo de repatriación

Un bus del Ejército del Perú trasladó a ciudadanos que permanecieron entre cinco y siete días varados en Bolivia hasta DEsaguadero. | Canal N

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes el retorno seguro de 34 ciudadanos peruanos que permanecían varados en La Paz, Bolivia, como consecuencia de los bloqueos de carreteras que atraviesa el país altiplánico desde hace varios días. La operación se concretó en medio de un escenario complejo, marcado por la paralización del transporte, la suspensión de vuelos y una creciente tensión social que también ha impactado en el comercio y el turismo regional.

La situación de los connacionales se volvió crítica luego de que un vuelo humanitario programado no pudiera aterrizar en la capital boliviana por inconvenientes de fuerza mayor, obligando a la Cancillería peruana a activar planes de contingencia para asegurar su traslado por vía terrestre. La medida permitió concretar el retorno en coordinación con autoridades diplomáticas, militares y regionales, en una jornada que demandó varias horas de desplazamiento y seguimiento permanente.

Cancillería activa plan de contingencia para evacuar a peruanos varados en Bolivia

De acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería, el grupo de 34 peruanos partió desde La Paz a las 11:30 horas (hora peruana), acompañado por un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, con el objetivo de garantizar su seguridad durante todo el trayecto. Tras varias horas de viaje, los connacionales arribaron a la localidad fronteriza de Desaguadero alrededor de las 14:30 horas, donde ya los esperaban representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Una vez en territorio nacional, el Ministerio de Defensa dispuso un vehículo del Ejército del Perú para completar el traslado hasta la ciudad de Juliaca, punto de llegada final del operativo. La intervención articulada entre sectores permitió culminar el retorno sin incidentes, en un contexto en el que el tránsito fronterizo continúa siendo intermitente debido a las protestas y bloqueos en distintas regiones de Bolivia.

Mientras tanto, la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la capital boliviana, evaluando de manera constante las opciones técnicas y logísticas para facilitar su pronto retorno. Las autoridades peruanas han señalado que el monitoreo es continuo, considerando que la situación en las carreteras cambia de forma constante y puede agravarse en determinados tramos.

Además del acompañamiento logístico, las autoridades peruanas brindan alojamiento y alimentación básica a los afectados mientras se definen las rutas más seguras para su salida, en medio de un contexto marcado por episodios de violencia y protestas que siguen dificultando la movilidad en el país vecino.

Crisis en Bolivia: decenas de peruanos atrapados en el país vecino

La operación se produce en medio de una crisis social y económica en Bolivia, impulsada por movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que han generado el cierre de rutas estratégicas hacia Perú y Chile, afectando no solo el tránsito de pasajeros, sino también el comercio binacional y el flujo turístico en plena temporada alta hacia destinos como el salar de Uyuni. En este contexto, decenas de ciudadanos peruanos quedaron atrapados durante varios días, algunos de ellos obligados a continuar su trayecto a pie ante la suspensión total del transporte.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de protección y asistencia a los peruanos en el extranjero, señalando que continuará desplegando acciones para salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de los connacionales afectados por la crisis en Bolivia, mientras se evalúan nuevas alternativas de evacuación conforme evolucione el escenario en el país vecino.

En paralelo, la Cancillería del Perú informó que el margen de acción para las repatriaciones aéreas es limitado. Según precisó Carmen Silva, cónsul adjunta del Perú en La Paz, actualmente se tiene registro de alrededor de 78 peruanos varados en distintas zonas de Bolivia, una cifra que supera la capacidad de los vuelos humanitarios, los cuales solo cuentan con 70 asientos disponibles.

Frente a este escenario, el Gobierno peruano viene coordinando con las autoridades bolivianas para facilitar el desplazamiento seguro de los connacionales hasta terminales aéreos, desde donde puedan ser trasladados hacia Lima o Juliaca, en la región Puno.

La funcionaria explicó que el operativo se ejecuta desde un centro de control instalado por el consulado y la embajada peruana, con apoyo de las agregadurías militar y policial, desde donde se monitorea en tiempo real la situación en carreteras y puntos críticos. En ese marco, se ha priorizado la atención de los peruanos atrapados en zonas de mayor riesgo, como Oruro, El Tolar y Conani, donde los bloqueos son más intensos y el tránsito permanece restringido.