Triple crimen en SJL: sicarios acribillan a dueño de local nocturno y sus dos trabajadores

Triple asesinato en SJL: trabajadores de club nocturno fueron acribillados por sicarios | Video: Buenos Días Perú

Tres hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este 29 de agosto en el boulevard de Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), en un ataque perpetrado por sicarios armados. El hecho ocurrió en las afueras de un conocido local nocturno, generando alarma entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Las víctimas y el despliegue policial

Según información recopilada por el noticiero Buenos Días Perú, las víctimas fueron identificadas como Saúl Ernesto Cayllaga Quispe, de 42 años, propietario de dos negocios del sector; Humberto Percy Rodríguez Huamán, de 45 años, encargado del sonido; y Braulio Víctor Asensios Collados, de 29 años, administrador de uno de los locales. Los tres se encontraban reunidos en el exterior del establecimiento bebiendo licor poco antes del ataque.

El despliegue policial fue inmediato al recibir el reporte y la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la zona para iniciar las primeras investigaciones. Se conoció que no se hallaron casquillos de bala en el perímetro del crimen, lo que sugiere que los atacantes utilizaron revólveres.

Las imágenes de cámaras de seguridad aportadas por las autoridades permiten observar cómo el principal sospechoso, vestido de negro y con gorra, permaneció en la zona varios minutos antes del ataque mientras era vigilado y respaldado por otros dos cómplices a bordo de motocicletas. Uno de los trabajadores intentó huir por un pasaje, pero los tres hombres perdieron la vida en la misma escena.

Tres hombres fueron asesinados en SJL | Foto: PNP

Hipótesis del móvil y búsquedas de los responsables

La policía investiga si el crimen se relaciona con disputas entre dueños de negocios nocturnos y posibles represalias por la colaboración de la víctima en una intervención policial donde se incautaron drogas. Otra posibilidad que se maneja incluyen un posible caso de extorsión.

La policía cuenta con imágenes de cámaras de seguridad, tanto de establecimientos particulares como de la propia Municipalidad de San Juan de Lurigancho, aunque todavía evalúan si lograron captar el momento preciso del homicidio.

Los responsables huyeron a bordo de dos motocicletas minutos después de los disparos, mientras un tercer cómplice los esperaba en las inmediaciones. Hasta el momento no se reportaron detenidos.

Las investigaciones continúan mientras la PNP solicita colaboración ciudadana y revisa nuevas pruebas audiovisuales. El triple crimen profundiza la preocupación por la seguridad en San Juan de Lurigancho.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.