Perú

Triple crimen en SJL: sicarios acribillan a dueño de local nocturno y sus dos trabajadores

El ataque ocurrió en el boulevard de Zárate, donde tres sujetos en motocicletas emboscaron a las víctimas y huyeron tras los disparos

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Triple asesinato en SJL: trabajadores de club nocturno fueron acribillados por sicarios | Video: Buenos Días Perú

Tres hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este 29 de agosto en el boulevard de Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), en un ataque perpetrado por sicarios armados. El hecho ocurrió en las afueras de un conocido local nocturno, generando alarma entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Las víctimas y el despliegue policial

Según información recopilada por el noticiero Buenos Días Perú, las víctimas fueron identificadas como Saúl Ernesto Cayllaga Quispe, de 42 años, propietario de dos negocios del sector; Humberto Percy Rodríguez Huamán, de 45 años, encargado del sonido; y Braulio Víctor Asensios Collados, de 29 años, administrador de uno de los locales. Los tres se encontraban reunidos en el exterior del establecimiento bebiendo licor poco antes del ataque.

El despliegue policial fue inmediato al recibir el reporte y la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la zona para iniciar las primeras investigaciones. Se conoció que no se hallaron casquillos de bala en el perímetro del crimen, lo que sugiere que los atacantes utilizaron revólveres. 

Las imágenes de cámaras de seguridad aportadas por las autoridades permiten observar cómo el principal sospechoso, vestido de negro y con gorra, permaneció en la zona varios minutos antes del ataque mientras era vigilado y respaldado por otros dos cómplices a bordo de motocicletas. Uno de los trabajadores intentó huir por un pasaje, pero los tres hombres perdieron la vida en la misma escena.

Tres hombres fueron asesinados en
Tres hombres fueron asesinados en SJL | Foto: PNP

Hipótesis del móvil y búsquedas de los responsables

La policía investiga si el crimen se relaciona con disputas entre dueños de negocios nocturnos y posibles represalias por la colaboración de la víctima en una intervención policial donde se incautaron drogas. Otra posibilidad que se maneja incluyen un posible caso de extorsión

La policía cuenta con imágenes de cámaras de seguridad, tanto de establecimientos particulares como de la propia Municipalidad de San Juan de Lurigancho, aunque todavía evalúan si lograron captar el momento preciso del homicidio.

Los responsables huyeron a bordo de dos motocicletas minutos después de los disparos, mientras un tercer cómplice los esperaba en las inmediaciones. Hasta el momento no se reportaron detenidos.

Las investigaciones continúan mientras la PNP solicita colaboración ciudadana y revisa nuevas pruebas audiovisuales. El triple crimen profundiza la preocupación por la seguridad en San Juan de Lurigancho.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Temas Relacionados

asesinatosicariatoSJLperu-noticias

Últimas Noticias

Precio del dólar: Así abrió el tipo de cambio hoy 29 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar: Así abrió

INEI convocatoria laboral 2025 para estudiantes de todo el Perú: 1.600 vacantes con sueldo de hasta 2 mil soles

Jóvenes técnicos y universitarios en formación podrán postular hasta inicios de septiembre para ocupar cupos en provincias y distritos de todo el territorio nacional

INEI convocatoria laboral 2025 para

La Tinka del 27 de agosto: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 40 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1224

La Tinka del 27 de

Lloviznas y bajas temperaturas en Lima: ¿Cuándo terminará el frío en la capital?

Después de varios días de brillo solar, la capital registró su tarde más fría en lo que va del invierno, con una temperatura inferior a los 17 °C

Lloviznas y bajas temperaturas en

5G: MTC posterga subasta de la banda 3.5 GHz y expone desorganización crítica en el sector telecomunicaciones

Debía ser hoy. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reprogramó licitación clave para el despliegue de 5G en Perú, trasladando la fecha de subasta y ajustando el cronograma oficial para las operadoras participantes

5G: MTC posterga subasta de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 10 mil personas

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

La intendenta de Moreno habló sobre el cierre de campaña de Milei: “Me molesta tener que hacer cosas especiales por él”

El sindicalismo kirchnerista presiona para liderar la nueva CGT y promueve un duro plan de acción

Receta de chipá con queso parmesano, rápida y fácil

¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

INFOBAE AMÉRICA
Murió el compositor ruso de

Murió el compositor ruso de ballet Rodion Shchedrin, estrella del Teatro Bolshói

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

TELESHOW
Anita Espasandin celebró su primer

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina