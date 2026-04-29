Boom inmobiliario en Lima: ventas de viviendas aumentan 25% en el primer trimestre

Este crecimiento responde a un entorno económico más sólido, con una expansión del PBI superior al 3% y tasas de interés hipotecarias que se mantienen por debajo del 8%. Foto: difusión

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el año con un desempeño robusto, impulsado por una mayor actividad en la compra de viviendas. Durante el primer trimestre, las ventas crecieron 25% en comparación con el mismo periodo del 2025, de acuerdo con el más reciente informe de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

Este avance se explica por un contexto económico más estable, en el que el PBI supera el 3% y las tasas hipotecarias se mantienen por debajo del 8%. Ambos factores han contribuido a mejorar la confianza de los compradores, en un entorno donde los precios de los inmuebles no han mostrado variaciones significativas.

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Mayor velocidad en la absorción del mercado

Uno de los indicadores que refleja el dinamismo del sector es la rapidez con la que se colocan las unidades disponibles. Al cierre de marzo, el índice de absorción mensual alcanzó el 5,6%, superando ampliamente el promedio de 3,7% registrado en los últimos cinco años. Este comportamiento evidencia una demanda más activa y una mejor capacidad del mercado para incorporar la oferta existente.

A ello se suma la reducción en el tiempo que los proyectos permanecen en venta. Mientras que anteriormente el stock demoraba alrededor de 26 meses en agotarse, actualmente ese plazo se ha reducido a 17 meses. Esta aceleración confirma un mercado más eficiente, donde la rotación de unidades se ha intensificado.

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Una de las señales del dinamismo del sector es la velocidad con la que se venden las unidades disponibles. Foto: SC Arquitectos

Preferencias de compra y auge de la preventa

Las características de los inmuebles más demandados muestran un cambio claro hacia espacios funcionales. Más de la mitad de las ventas, exactamente el 50,2%, se concentraron en departamentos con áreas de entre 40 y 60 m². En paralelo, las unidades de 2 y 3 dormitorios representaron cerca del 78% de las operaciones, lo que revela una preferencia por distribuciones que optimicen el espacio.

Otro rasgo relevante es el peso de la preventa en las decisiones de compra. Más del 80% de las adquisiciones se realizaron en etapa de planos o construcción, lo que refleja una apuesta por inversiones a futuro. Esta tendencia no solo permite acceder a mejores condiciones comerciales, sino que también respalda la continuidad de los 1.088 proyectos actualmente en desarrollo.

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Vivienda social y nuevos focos de crecimiento

La Vivienda de Interés Social (VIS) continúa siendo el principal motor del sector. Este segmento concentró el 68% de las ventas y el 70% de la oferta acumulada al cierre del primer trimestre, consolidando su relevancia en la expansión del mercado inmobiliario.

En términos geográficos, Lima Moderna, el Centro y la zona Sur se mantienen como los principales ejes de desarrollo. No obstante, áreas emergentes en Lima Norte y Lima Sur ganan protagonismo de forma progresiva. Distritos como Carabayllo e Independencia destacan dentro de Lima Norte, impulsados por mejoras en conectividad y una oferta cada vez más competitiva.

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Las propiedades con mayor demanda evidencian una tendencia marcada hacia ambientes más funcionales. Foto: Congreso

Finalmente, el reporte señala que el valor del metro cuadrado se ha mantenido prácticamente estable, con una variación de apenas 1% en el último año. Esta estabilidad, combinada con menores tasas de financiamiento, abre una oportunidad favorable para las familias que buscan adquirir una vivienda en un contexto económico más predecible.