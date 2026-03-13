Implementan buses eléctricos gratuitos en San Isidro: recorren todo el distrito

La propuesta, llamada Expreso San Isidro, se plantea como una medida práctica frente a los inconvenientes en el suministro de combustible que vienen afectando el transporte en la ciudad. Foto: Municipalidad de San Isidro

En medio de la crisis de combustible que afecta a Lima desde inicios de marzo, miles de usuarios del transporte público han tenido que enfrentar largas colas, demoras y el incremento de tarifas para movilizarse. Ante este escenario, la Municipalidad de San Isidro puso en marcha un sistema de buses eléctricos gratuitos que busca ofrecer una alternativa eficiente para vecinos, trabajadores y visitantes que transitan diariamente por esta zona de la capital.

La iniciativa, conocida como Expreso San Isidro, se presenta como una respuesta concreta frente a las dificultades de abastecimiento de combustible que impactan la movilidad urbana. Con seis unidades que recorren los cinco sectores vecinales del distrito y una red de más de 70 paraderos, el servicio pretende facilitar los desplazamientos dentro del centro empresarial y las principales zonas residenciales, reduciendo la dependencia de medios de transporte tradicionales.

Cobertura total y aumento de usuarios

El sistema fue diseñado para abarcar todo el territorio distrital, conectando puntos estratégicos mediante rutas que atraviesan los sectores más transitados. La implementación de estos buses eléctricos ha permitido atender a un mayor número de pasajeros en los últimos días, especialmente debido a la coyuntura energética. De acuerdo con reportes municipales, la demanda se incrementó en alrededor de 30% durante la última semana, lo que evidencia el interés de la población por alternativas gratuitas y confiables.

Los paraderos cuentan con tótems digitales que brindan información sobre los recorridos y la frecuencia de las unidades. Esta infraestructura facilita la planificación de los viajes y contribuye a mejorar la experiencia de los usuarios, quienes pueden desplazarse sin costo y evitar el impacto de los precios elevados en otros medios de transporte.

El proyecto, denominado Expreso San Isidro, surge como una alternativa directa ante los problemas de suministro de combustible que vienen afectando el desplazamiento en la ciudad

Un servicio inclusivo y moderno

Cada bus ha sido equipado con rampas para sillas de ruedas y espacios adaptados para personas con movilidad reducida, lo que permite que el servicio sea accesible para todos. Asimismo, se han incorporado cámaras de seguridad y sensores de proximidad con el objetivo de reforzar la protección de los pasajeros durante los trayectos.

Las unidades también cuentan con aire acondicionado, calefacción, cargadores USB y pantallas informativas que ofrecen datos sobre las rutas. Estas características buscan brindar un viaje cómodo y funcional, alineado con estándares de transporte urbano moderno. Incluso se han habilitado estanterías con libros gratuitos, una propuesta orientada a promover la lectura mientras los usuarios.

Tecnología y sostenibilidad como ejes

El funcionamiento de los buses eléctricos implica que no utilizan combustibles fósiles ni generan emisiones contaminantes, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire y reducir el impacto ambiental del transporte en la ciudad. Además, cada unidad dispone de estaciones de carga que requieren aproximadamente 2 horas para abastecer la energía necesaria para una jornada completa de operación.

A través del aplicativo “Expreso San Isidro”, los usuarios pueden seguir en tiempo real la ubicación de los buses y conocer el tiempo estimado de llegada a cada paradero. Con esta propuesta, el municipio apuesta por un modelo de movilidad sostenible que combina tecnología, accesibilidad y gratuidad, ofreciendo una alternativa concreta frente a los desafíos que plantea la actual crisis energética en Lima.

Cada unidad ha sido acondicionada con rampas para sillas de ruedas y áreas especialmente diseñadas para facilitar el acceso de personas con movilidad limitada. Foto: Municipalidad de San Isidro