Perú

Hermes será vendida a compañía sueca Loomis: buscan hacerse con el 100% de la empresa peruana

La operación, sujeta a condiciones habituales, se enmarca en la estrategia de expansión de la firma europea en América Latina y contempla la salida de los actuales accionistas tras varios años de gestión

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La posible integración de Hermes facilitaría a Loomis la adopción de estándares internacionales en la administración de efectivo y servicios vinculados.
La posible integración de Hermes facilitaría a Loomis la adopción de estándares internacionales en la administración de efectivo y servicios vinculados. Foto: Revista Gana Más

La firma sueca Loomis AB acordó adquirir una participación mayoritaria en Hermes Transportes Blindados mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), con el objetivo de alcanzar la totalidad de sus acciones. De concretarse, la operación marcará el ingreso del grupo europeo al mercado peruano de transporte de valores.

El acuerdo involucra a los actuales accionistas de Hermes —CVC Capital Partners, Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma— y está sujeto a condiciones habituales en este tipo de transacciones. La operación también se enmarca en la estrategia de expansión de Loomis en América Latina.

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Ingreso de Loomis al mercado peruano

Con más de 40 años de operaciones en el país, Hermes se ha consolidado como uno de los principales actores en el transporte de valores y procesamiento de efectivo. Su presencia incluye 19 sucursales distribuidas a nivel nacional, atendiendo a sectores como el sistema financiero, el comercio, la minería y entidades públicas.

La empresa ha construido una plataforma operativa basada en servicios de seguridad, logística especializada y procesamiento de dinero. Esta infraestructura le ha permitido establecer relaciones sostenidas con clientes de gran escala, apoyada en el uso de tecnología y sistemas de resguardo de alto estándar.

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La sueca Loomis AB acordó adquirir la mayoría de Hermes Transportes Blindados mediante una OPA, con el objetivo de llegar al 100% de sus acciones.
La sueca Loomis AB acordó adquirir la mayoría de Hermes Transportes Blindados mediante una OPA, con el objetivo de llegar al 100% de sus acciones. Foto: Convoca

Declaraciones tras el acuerdo

La CEO de Hermes, Mirella Velásquez, destacó el alcance del acuerdo y su impacto en la evolución de la compañía. “Unirnos a un grupo global con gran experiencia en operaciones como las nuestras fortalece nuestra capacidad de seguir creciendo con confianza y responsabilidad”, señaló.

Asimismo, remarcó que esta integración abre una nueva etapa para la organización, orientada a potenciar su desarrollo. En la misma línea, el presidente y CEO de Loomis, Aritz Larrea, afirmó: “Hoy hemos alcanzado un hito estratégico. A través de nuestra adquisición más importante hasta la fecha, estamos ingresando al mercado peruano”.

Expansión regional de Loomis

Con sede en Estocolmo, Loomis cuenta con más de 400 sucursales en el mundo y presencia en 28 países. En América Latina ya opera en Argentina y Chile, lo que le ha permitido consolidar una red regional que ahora busca ampliar con su entrada al Perú.

La eventual incorporación de Hermes permitirá integrar estándares internacionales en la gestión de efectivo y servicios asociados. Este proceso apunta a reforzar la eficiencia operativa, modernizar los procesos y fortalecer la posición competitiva de la compañía peruana en el mercado local.

Con más de cuatro décadas en el Perú, Hermes se ha posicionado como una de las empresas líderes en el traslado de valores y el manejo de efectivo.
Con más de cuatro décadas en el Perú, Hermes se ha posicionado como una de las empresas líderes en el traslado de valores y el manejo de efectivo. Foto: YouTube

La historia de Hermes

La empresa peruana Hermes Transportes Blindados S.A. surgió en 1985 en Lima, en un contexto en el que el sistema financiero requería soluciones más seguras para el traslado y resguardo de dinero. Desde sus primeros años, la firma se enfocó en el transporte de valores, pero con el tiempo amplió su oferta hacia servicios integrales de gestión de efectivo, incluyendo procesamiento, custodia y logística especializada para sectores como banca, comercio, minería y servicios públicos.

A lo largo de su evolución, Hermes consolidó una presencia nacional con una red de sucursales y una flota de vehículos blindados, lo que le permitió atender a más de mil clientes corporativos y posicionarse como un operador clave dentro de la cadena financiera del país. Su crecimiento también estuvo vinculado a la incorporación de tecnología, plataformas de procesamiento continuo y estándares internacionales de seguridad, elementos que reforzaron su rol como socio estratégico de grandes instituciones.

En la última década, la compañía atravesó cambios relevantes en su estructura accionaria, con la entrada de fondos de inversión internacionales que impulsaron su expansión, eficiencia operativa y diversificación de servicios. Este proceso permitió que Hermes fortaleciera su capacidad logística, ampliara su cobertura —con presencia en diversas regiones del Perú— y desarrollara soluciones orientadas a la digitalización del manejo de efectivo.

Hoy, la empresa es considerada una de las principales firmas de gestión de valores en el país, con infraestructura moderna, certificaciones de calidad y un portafolio que abarca desde transporte blindado hasta servicios tecnológicos para la administración de dinero, reflejando su transición desde un operador logístico tradicional hacia un proveedor integral de soluciones financieras.

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