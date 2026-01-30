Perú

Javier Prado es un caos por cierre de vía rápida y desvíos por paso a desnivel

Desconocimiento de rutas alternas, señalización deficiente y un viaducto fuera de servicio complican la movilidad diaria en el eje que conecta Surco y La Molina

El cierre de la vía rápida de la avenida Javier Prado ha desatado una severa congestión vehicular en uno de los principales ejes viales de Lima

El cierre de la vía rápida de la avenida Javier Prado ha desatado una severa congestión vehicular en uno de los principales ejes viales de Lima, especialmente en el tramo que conecta Surco con La Molina. Desde tempranas horas, conductores reportan demoras prolongadas y confusión ante la falta de información clara sobre las rutas alternas.

La medida, que forma parte de la ejecución de un paso a desnivel, tendrá una duración de 12 meses y afecta ambos sentidos de circulación. Aunque existe un plan de desvíos oficial, en la práctica la escasa señalización y el desconocimiento de los usuarios han agravado el impacto del cierre, generando malestar y desorden en la zona.

Cierre total de la vía rápida

El punto crítico se ubica a la altura del puente peatonal Manuel Holguín, donde la vía rápida que conecta con la zona de Camacho permanece completamente cerrada. Plásticos de color rojo bloquean el paso y obligan a los vehículos a incorporarse a carriles reducidos, lo que ha provocado una fuerte acumulación de tránsito.

Conductores consultados en la zona manifestaron su incomodidad y desconocimiento de la medida. Algunos señalaron que el tráfico se arrastra desde hace varios días y que no existen rutas claras para evitar la congestión.

El cierre de la vía expresa de la avenida Javier Prado generó un intenso congestionamiento vehicular, sobre todo en el tramo entre Surco y La Molina. Foto: difusión

12 meses de trabajos

De acuerdo con lo informado por Invermet, la obra contempla la reconstrucción integral del viaducto elevado, lo que implica el cierre definitivo del tramo durante un año. El gerente de proyectos del organismo, Luis Romero, explicó que se trata de una intervención necesaria para mejorar la fluidez vehicular a largo plazo, aunque reconoció que el impacto inmediato será significativo.

La duración del proyecto ha generado preocupación entre los conductores, quienes advierten que la situación podría empeorar con el inicio del año escolar, el aumento de actividades universitarias y la realización de eventos deportivos en el estadio Monumental.

Plan de desvíos y restricciones

Según el plan de desvíos, por el tramo afectado de Javier Prado solo pueden circular vehículos particulares. El transporte público debe desviarse por la avenida Separadora Industrial, mientras que el transporte de carga en sentido este-oeste debe utilizar la avenida Nicolás Sayan, continuar por la Panamericana Sur y luego incorporarse a la avenida La Molina.

Pese a estas disposiciones, muchos conductores aseguran no tener claridad sobre las rutas alternativas. “No hay por dónde ir por otro lado”, señaló uno de los afectados a Latina al ser consultado sobre el cierre.

Plan de desvío del Invermet
Plan de desvío del Invermet por obras. Foto: Invermet

Cuello de botella y reducción de carriles

Imágenes aéreas mostraron que el problema se concentra en un severo cuello de botella. Vehículos que llegan desde Javier Prado, el Derby y Golf Los Incas deben repartirse en apenas dos carriles para continuar hacia La Molina o retornar por el óvalo Monitor, lo que ralentiza aún más el desplazamiento.

El viaducto elevado, que antes permitía un tránsito más ágil, permanece completamente clausurado por las obras, eliminando una vía clave para aliviar la carga vehicular en esta zona de alta demanda.

Señalización insuficiente y falta de información

Durante un recorrido por el área de parte de Latina, se constató la presencia de personal de la Municipalidad de Lima y efectivos de la Policía de Tránsito orientando a los conductores. Sin embargo, la señalización resulta limitada y poco visible.

El único cartel con el plan de desvíos, ubicado cerca del puente Manuel Holguín, presenta información poco legible y pasa desapercibido para la mayoría de usuarios. Esta situación se mantiene desde el inicio de la marcha blanca, sin mejoras evidentes, pese a que el cierre ya es definitivo.

