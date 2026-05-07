Perú

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
Google icon
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este viernes, 08 de mayo es:

PUBLICIDAD

Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 34ºC mientras que la mínima de 23ºC.

PUBLICIDAD

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Google icon

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Diversificar cuando el mercado duda

En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.

Diversificar cuando el mercado duda

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

El popular comediante peruano sorprendió al presentar una denuncia penal contra su aún esposa, acusándola de apropiación ilícita por un vehículo que, según él, adquirió antes del matrimonio y ahora reclama de vuelta

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

Defensa de Andrés Hurtado: Pedido de 4 años de prisión “es una contradicción flagrante” de Fiscalía y prueba reclusión “indebida”

El abogado Elio Riera sostuvo que la Fiscalía solicitó prisión preventiva pese a que la pena planteada no supera los cinco años exigidos por ley y anunció que impugnará la acusación por supuestas inconsistencias en el proceso contra el expresentador

Defensa de Andrés Hurtado: Pedido de 4 años de prisión “es una contradicción flagrante” de Fiscalía y prueba reclusión “indebida”

Extorsiones son más frecuentes a colegios públicos que privados en Lima Metropolitana, confirma jefe de la DRELM

Son casi 40 los casos de extorsión que se registran en instituciones educativas en la capital a poco de haber empezado el año escolar 2026

Extorsiones son más frecuentes a colegios públicos que privados en Lima Metropolitana, confirma jefe de la DRELM

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

La serie colombiana anuncia su primer show en vivo en Lima: entérate cuándo y cómo comprar tus entradas en preventa.

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias en caso Siucho

José Domingo Pérez descarta alianza electoral entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “Está zanjado”

Delia Espinoza afirma que reforma de contrabando del Congreso no la sacará del CAL: “Ninguna ley es retroactiva”

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

‘La Mecánica del Folclore’ rompe el silencio sobre Abencia Meza y revela su reacción tras el caso Alicia Delgado: “Yo la amaba”

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá en su día

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

DEPORTES

Luis Ramos genera nostalgia entre los simpatizantes de América de Cali: “Nos hubiera gustado que se quede toda una vida, lo extrañamos mucho”

Luis Ramos genera nostalgia entre los simpatizantes de América de Cali: “Nos hubiera gustado que se quede toda una vida, lo extrañamos mucho”

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4

Winston Reátegui le da la razón a Alianza Lima por carta a la CONAR donde reclaman fallos contra el club: “Tienen fundamentos sólidos”