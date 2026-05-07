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Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 7 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 4,06 soles, lo que representa una disminución del -0,32% en comparación con el precio de cierre anterior de 4,07 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,35%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 1,75%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual se sitúa en 3,81%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,93%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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