Perú

Jesús Barco ingresa a La Granja VIP Perú tras ser filtrado por Samahara Lobatón: “Estoy acá por mi hija”

El futbolista llega al reality de granjeros y usuarios cuestionan una vez más la transparencia del programa. “Samahara ya lo había dicho en vivo”

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La llegada del jugador reaviva el debate sobre posibles filtraciones en el programa. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

El ingreso de Jesús Barco a La Granja VIP Perú dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad que ya impacta directamente en la dinámica del programa. Tras varios días de especulación alimentada tanto dentro como fuera del reality, el futbolista fue finalmente presentado como nuevo participante, confirmando lo que muchos seguidores ya daban por hecho luego de una serie de pistas y comentarios que circularon previamente.

La expectativa en torno a su llegada no surgió de la nada. Desde que Melissa Klug, su pareja y madre de su hija, ingresó a la competencia, el nombre de Barco comenzó a sonar con fuerza entre los televidentes. A ello se sumó un momento clave dentro del propio programa, cuando Samahara Lobatón dejó entrever su posible incorporación durante una conversación en vivo, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales y puso en duda la confidencialidad del formato.

Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.
Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.

En ese contexto, la confirmación oficial no solo valida lo que ya se comentaba, sino que también reconfigura el escenario del reality. La llegada de Barco introduce un nuevo elemento en una competencia que ya estaba marcada por vínculos personales, tensiones previas y una fuerte carga emocional. Ahora, con su presencia, el foco se intensifica aún más, especialmente considerando que dentro del programa también se encuentra Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug.

Durante su presentación, el futbolista se mostró sereno y dispuesto a asumir el reto. En diálogo con la conductora Ethel Pozo, expresó su motivación con palabras que rápidamente resonaron entre la audiencia: “Feliz, tranquilo de estar acá, una nueva oportunidad, aprovechándola. Además, estoy acá por mi hija”. La declaración no solo marcó el tono de su ingreso, sino que también puso en primer plano su rol como padre, un aspecto que podría influir en la percepción del público.

Consultado directamente sobre si su participación estaba vinculada a la presencia de Melissa Klug en el reality, Barco fue enfático al descartar esa posibilidad. “No. Las cosas se dieron diferente. No tengo problemas con que ella haya entrado”, afirmó, dejando claro que su decisión responde a un proceso independiente. Sin embargo, más allá de sus palabras, el contexto inevitablemente conecta ambas participaciones, generando interés sobre cómo evolucionará su interacción dentro del programa.

Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.
Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.

El ingreso de Barco no puede entenderse sin considerar lo ocurrido días antes, cuando su nombre fue mencionado de manera indirecta en una conversación protagonizada por Samahara Lobatón. En ese momento, la influencer dejó escapar una frase que muchos interpretaron como una filtración, lo que provocó cuestionamientos sobre cómo los participantes podrían tener acceso a información que, en teoría, debería mantenerse en reserva.

Esa escena, que rápidamente se viralizó, generó un debate en redes sociales sobre la transparencia del reality. Algunos usuarios señalaron que el comentario evidenciaba una posible coordinación previa, mientras que otros lo interpretaron como una simple coincidencia. Lo cierto es que, con la confirmación de Barco, aquella conversación cobra un nuevo significado y refuerza la percepción de que su ingreso ya estaba en el radar mucho antes de hacerse oficial.

Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.
Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.

En paralelo, la narrativa del programa se ve enriquecida —o tensionada— por la coincidencia de figuras vinculadas entre sí. La presencia de Melissa Klug, Jesús Barco y Diego Chávarri en un mismo espacio abre múltiples posibilidades en términos de interacción, conflictos y alianzas. Para la audiencia, esto representa un componente atractivo, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio competitivo.

Cabe recordar que, en días recientes, Barco también fue protagonista de otro momento que captó la atención mediática, cuando le pidió a Melissa Klug que regrese al país tras encontrarse en una situación complicada en el extranjero. “Ven ya”, fue el mensaje que trascendió.

Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.
Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.

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