“Teníamos una relación de apoyo”: Roxana del Águila rompió su silencio sobre vínculos con Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta

Exsuperintendenta de Migraciones responde a las acusaciones formuladas en su contra. | RPP

Roxana del Águila, la exsuperintendente de Migraciones implicada en la trama de tráfico de influencias y cohecho junto a Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta, se refirió a las acusaciones en su contra. En su primera entrevista sobre el tema reconoció haber tenido una amistad con el conductor de televisión y cercanía con la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos. No obstante, rechazó los delitos que se le atribuyen.

En diálogo con RPP, calificó el vínculo que tenía con el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ “de respeto y apoyo”, por lo que no imaginó que sería grabada en un ámbito ajeno al profesional. Defendió su trayectoria, insistió que “se han dicho cosas que no son verdad” e invocó al Ministerio Público que la convoque.

“Han dicho que yo le he dado la nacionalidad al señor Mauro Cantoro, que le hemos devuelto el oro incautado a Javier Miu Lei, que he agilizado los trámites del futbolista Roberto Siucho cuando los papeles ya estaban hechos; entonces yo estoy esperando que la Fiscalía me cite porque no solo se trata de decir que soy inocente, sino que quiero mostrar todas las pruebas porque una denuncia tan grave exige mi participación”, mencionó.

La exjefa de Migraciones se refirió a las acusaciones en su contra. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Detalló que conoció al excómico cuando él se acercó a Migraciones por su programa de ayuda social y que vio a Roberto Siucho cuando Hurtado lo llevó a su casa. No obstante, aseguró que no le solicitó que intervenga en su trámite de desnacionalización.

“Cuando el señor Hurtado visita mi casa va acompañado del señor Siucho. Nosotros ya teníamos mayor familiaridad; entonces nos dice que él estaba yendo para que yo conozca a un jugador que se iba a ir a China. Mi esposo trabaja allá y es fan del futbol como mi hijo, por lo que fue una algarabía conocer a alguien que también se estaba yendo a China. [...] No tocamos el tema de la nacionalidad o la renuncia de la misma”, mencionó.

Sobre la magistrada, sostuvo que la conoció en la facultad de derecho, pero que hubo un acercamiento a partir del fallecimiento del mejor amigo de su hijo, pues ella la ayudó a conocer la razón de por qué no podía verlo, en medio de la pandemia por covid-19.

“Es de mi universidad, entonces todos se conocen. Yo tuve un acercamiento por una razón muy importante en la vida amical y familiar. El mejor amigo de mi hijo falleció el 15 de marzo del 2020. Este chico era considerado el muerto cero, no me dejaban ingresar porque podía ser covid o asesinato; entonces eso ameritaba análisis en exceso. Yo le pedí que averiguase por qué no era atendido ni daban razón. Ella se acerca y yo me quedo hasta que me entregan el cadáver, esa fue la relación”, explicó.

Exjefa de Migraciones detalla en qué contexto conoció a la fiscal de lavado de activos. | RPP

En otro momento, se refirió al almuerzo que tuvo junto a Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta en la conocida cevichería ‘Barrunto’. Dijo que no se acordaba que ella había pagado la cuenta, pero no lo descartó. En relación con la botella de Don Perignon que le habría pedido para que Del Águila lo ayude, indicó que no recibió nada.

“Nunca ha llegado a mi casa una botella de esa naturaleza [...] Si esa botella ha sido entregada al señor Hurtado, deberá responderlo él, pero a mi casa no se me ha mandado ningún regalo para que yo me beneficie a cambio de favorecer a alguien. Mi nombre se ha visto implicado por un video del cual salen una seria de circunstancias de la cual soy totalmente ajena”, sostuvo.

“No solo es una difamación agravada, sino una infamia que afecta mi trayectoria y genera dolor en mi familia”, insistió.

Exfuncionaria de Migraciones dio detalles del almuerzo en Barrunto. | RPP