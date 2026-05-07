Colegio y refugio de animales estuvieron en riesgo por incendio en almacén clandestino de Villa El Salvador

Pánico en el sur de Lima por un masivo incendio en un depósito ilegal. El fuego no solo destruyó el local, sino que puso en grave peligro a un albergue de mascotas y un colegio colindantes. Vecinos denuncian que el almacén operaba de forma ilegal desde hace más de 8 años sin fiscalización. (Crédito: Latina Noticias)

Un incendio de código tres registrado la mañana de este jueves en un presunto almacén clandestino ubicado en la zona de Llanavilla, en el distrito de Villa El Salvador, generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía de viviendas, un colegio y un refugio de animales. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 23 de la Panamericana Sur y movilizó a más de diez unidades del Cuerpo General de Bomberos.

De acuerdo con Latina Noticias, el fuego se inició alrededor de las 8:30 a. m. y durante varias horas provocó intensas llamas y explosiones, presuntamente por la presencia de cilindros con material altamente inflamable almacenado en el lugar. Aunque el incendio logró ser controlado después de varias horas de trabajo, algunos focos volvieron a reavivarse durante las labores de emergencia.

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La magnitud del incendio generó alarma debido a que el almacén funcionaba cerca de diversas construcciones habitadas junto al inmueble afectado operaba un refugio para mascotas, mientras que en la parte posterior funcionaba un colegio. Vecinos señalaron que el fuego y las explosiones pusieron en riesgo tanto a las personas que viven en el sector como a los animales resguardados en el albergue.

Incendio en almacén clandestino genera alarma por cercanía de colegio y refugio animal en VES. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina)

Explosiones y daños materiales

El calor generado por el incendio fue tan intenso que algunos tanques de agua instalados en viviendas cercanas terminaron derretidos. Las imágenes difundidas mostraban grandes columnas de humo y el trabajo constante de los bomberos para evitar que las llamas se propagaran hacia otros inmuebles.

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A pesar de la gravedad del siniestro, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni personas heridas. Sin embargo, sí se registraron pérdidas materiales en la zona afectada. Los bomberos continuaron realizando labores de enfriamiento incluso varias horas después de haber controlado el fuego, debido al riesgo de nuevas explosiones por los materiales almacenados.

Los vecinos indicaron a Latina Noticias que el almacén clandestino funcionaría desde hace más de ocho años y que en reiteradas oportunidades habían advertido sobre el peligro que representaba. Según relataron, el establecimiento operaba de manera visible y almacenaba barriles y cilindros con sustancias inflamables en una zona residencial transitada por familias y comerciantes.

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Imágenes impactantes del incendio que devastó una fábrica en Villa El Salvador. Los vecinos afirman haber advertido a la municipalidad sobre estos almacenes informales sin obtener respuesta. (Crédito: Latina Noticias)

Vecinos denuncian falta de fiscalización

Habitantes de Llanavilla afirmaron que anteriormente habían intentado comunicarse con la Municipalidad de Villa El Salvador para denunciar la presencia de almacenes clandestinos en el sector. Sin embargo, señalaron que no recibieron respuestas concretas por parte de las autoridades locales.

“Hay bastantes almacenes y estamos expuestos a esos riesgos”, declaró un vecino. El residente también sostuvo que dirigentes de la zona buscaron reunirse con representantes municipales para alertar sobre el problema, pero aseguró que sus reclamos no fueron atendidos.

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Los ciudadanos cuestionaron la ausencia de fiscalización en zonas donde se almacenan productos inflamables cerca de viviendas, colegios y negocios. Asimismo, remarcaron que el incendio pudo convertirse en una tragedia mayor debido a la cercanía de familias y espacios vulnerables como el refugio de animales.

Explosiones y fuego en almacén clandestino ponen en riesgo viviendas en Villa El Salvador. (Foto: Captura de video: Latina)

Autoridades aún no brindan explicaciones

Según el citado medio, los residentes de la zona insistieron en que existen otros almacenes clandestinos operando en los alrededores y pidieron una intervención urgente de las autoridades para evitar nuevos incidentes. Además, solicitaron inspecciones permanentes y medidas preventivas ante el riesgo que representan este tipo de establecimientos informales.

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El caso volvió a poner en debate la falta de control municipal sobre actividades clandestinas relacionadas con el almacenamiento de materiales peligrosos en zonas urbanas. Mientras tanto, los bomberos continuaron trabajando en el lugar para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.

Villa El Salvador: incendio en depósito desata evacuaciones y despliegue de emergencia| Vecinos de Villa El Salvador (Facebook)