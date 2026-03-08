Nueva explosión del volcán Sabancaya genera nueva emisión de cenizas que alcanza zonas ganaderas en Arequipa y mantiene alerta naranja

Explosión volcánica registrada: el Sabancaya emitió cenizas el 8 de marzo de 2026 a las 15:02 horas. (composición: Infobae)

Una nueva emisión de cenizas volvió a poner en alerta a las poblaciones cercanas al volcán Sabancaya, en la región Arequipa. La explosión se registró durante la tarde del 8 de marzo de 2026 y generó una columna de material volcánico que se desplazó por acción del viento hacia zonas donde existen actividades ganaderas.

El fenómeno ocurrió en un contexto de actividad eruptiva sostenida del macizo, que mantiene vigilancia permanente por parte de especialistas. Las emisiones de ceniza forman parte de la dinámica eruptiva registrada en los últimos años, situación que exige monitoreo continuo para advertir posibles riesgos para la población y el ambiente.

El evento también volvió a poner atención en las comunidades ubicadas en el entorno del volcán, donde la presencia de ceniza puede afectar fuentes de agua, pastos y animales de crianza. En ese escenario, las autoridades científicas y de gestión de riesgos difundieron recomendaciones para reducir los impactos.

Explosión volcánica con dispersión de cenizas

Dispersión de cenizas: el material volcánico se desplazó hacia sectores sureste y este en un radio aproximado de 10 km. IGP

El volcán Sabancaya registró una explosión a las 15:02 horas del domingo 8 de marzo de 2026, según reportó el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo encargado del monitoreo oficial de volcanes en el país.

El evento produjo una emisión de cenizas que se desplazó hacia los sectores sureste y este, con un radio de dispersión estimado en 10 kilómetros. La nube volcánica alcanzó estancias y zonas utilizadas para el pastoreo de ganado.

De acuerdo con el reporte técnico difundido por el sistema de vigilancia volcánica, “las cenizas fueron dispersadas por los vientos hacia los sectores sureste y este, afectando estancias y zonas de pastoreo”.

Las proyecciones elaboradas por los especialistas también advierten que el desplazamiento del material volcánico continuará durante las siguientes horas. El informe señala que “el pronóstico de dispersión de cenizas para las siguientes horas se mantiene hacia los sectores y distritos mencionados, además del sector sur del volcán”.

Recomendaciones para la población cercana

Recomendaciones a la población: usar mascarillas y lentes de protección para evitar daños respiratorios y oculares. IGP

Tras el evento eruptivo, los especialistas difundieron medidas de prevención dirigidas a las personas que viven o realizan actividades económicas en las zonas cercanas al macizo.

Entre las principales recomendaciones figura la protección frente a la inhalación de cenizas. El reporte indica que la población debe “protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para evitar daños en las vías respiratorias y digestivas”.

Asimismo, se solicitó la intervención de autoridades locales y entidades técnicas para evaluar posibles efectos ambientales. En esa línea, el informe pide “que las autoridades e instituciones competentes realicen una evaluación permanente del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas”.

La presencia de ceniza volcánica puede afectar cultivos, fuentes de agua y alimentos para el ganado. Por ese motivo, las evaluaciones permiten determinar el nivel de riesgo y aplicar medidas preventivas.

Vigilancia científica permanente del Sabancaya

El monitoreo del volcán Sabancaya se realiza a través del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), organismo administrado por el Instituto Geofísico del Perú. Este servicio estatal cumple funciones oficiales de vigilancia volcánica tras su creación mediante la Ley N.° 31733.

Según información institucional, el CENVUL analiza datos geofísicos y geoquímicos para identificar cambios en la actividad volcánica. El organismo también mantiene sistemas de monitoreo en tiempo real sobre 13 volcanes activos del sur peruano.

La entidad explica que esta labor permite emitir alertas tempranas frente a procesos eruptivos. De acuerdo con el organismo científico, “la información obtenida permite la toma de decisiones para aplicar medidas de seguridad y proteger a la población en general”.

Un volcán activo en la región Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú ratificó que el Sabancaya continúa en nivel de alerta naranja por el incremento sostenido de su actividad interna.

El Sabancaya se ubica en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa, a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa. El macizo alcanza una elevación de 5 960 metros sobre el nivel del mar.

Este volcán figura entre los más activos del país. Su proceso eruptivo actual comenzó en 2016, con episodios frecuentes de explosiones y emisiones de ceniza y gases.

El Sabancaya también forma parte de un área donde viven miles de personas. En un radio de 30 kilómetros alrededor del volcán se calcula una población de 10 204 habitantes, según datos oficiales.

La vigilancia del macizo incluye una red de instrumentos científicos instalados en la zona. El sistema cuenta con siete estaciones sísmicas permanentes, dos receptores GPS, tres cámaras científicas, una estación multigas y tres estaciones miniDOAS, equipos que permiten seguir la actividad volcánica de forma continua.

Actualmente, el volcán se mantiene en nivel de alerta naranja, categoría que indica un aumento importante de la actividad eruptiva. Este nivel contempla incremento de sismos, explosiones frecuentes y emisión de cenizas, además de la expulsión de fragmentos de roca volcánica.