Volcán Sabancaya activa alerta naranja en Arequipa tras explosión con emisión de cenizas y gases

El Instituto Geofísico del Perú advirtió que la reciente explosión del Sabancaya lanzó materiales que representan un riesgo para la salud y el ambiente de las comunidades de Caylloma.

Volcán Sabancaya se encuentra en
Volcán Sabancaya se encuentra en constante monitoreo|ANDINA

El volcán Sabancaya, situado en la región de Arequipa, elevó su nivel de alerta a naranja tras registrar una explosión a las 15:48 de hoy. El evento provocó la expulsión de cenizas y gases que, impulsados por los vientos, se desplazan hacia los sectores oeste y noroeste, afectando principalmente a los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay, así como a diversos centros poblados cercanos. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de protección ante el aumento de actividad volcánica.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que la explosión liberó materiales que podrían impactar la salud y el entorno de las comunidades ubicadas en la provincia de Caylloma. En respuesta a la situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un aviso sobre la necesidad de proteger ojos y vías respiratorias, así como de evaluar de forma constante el impacto de las cenizas en el agua, el suelo, el aire y la salud de las personas. El mensaje de alerta, difundido a través de los canales oficiales, enfatiza la importancia de la colaboración ciudadana y la vigilancia permanente mientras persista la actividad volcánica.

El reciente episodio ha puesto en estado de alerta a las autoridades locales y nacionales, quienes intensificaron las labores de monitoreo y comunicación con la población. El canal de irrigación Majes, fundamental para la agricultura de la región, y el valle del Colca, uno de los principales destinos turísticos del país, se encuentran dentro del área de posible impacto. La actividad del Sabancaya obliga a extremar las precauciones para evitar daños en la salud y en los recursos naturales.

La reciente explosión del Sabancaya
La reciente explosión del Sabancaya llevó a las autoridades a declarar alerta naranja por el aumento de la actividad volcánica en Arequipa. Foto: Indeci

Alerta naranja por erupción del volcán Sabancaya en Arequipa

La explosión registrada esta tarde en el Sabancaya generó una densa columna de ceniza y gases que, según el IGP, se dirige hacia varias localidades del oeste de Arequipa. El INDECI, tras analizar la situación, emitió un boletín informativo en el que advierte sobre la dispersión de cenizas y la posibilidad de afectación a comunidades rurales y urbanas. El organismo recomienda a la población evitar la exposición directa y seguir estrictamente las orientaciones emitidas por las instituciones competentes.

El mensaje del INDECI reitera: “Mantente informado sobre la evolución de la actividad volcánica. Si te expones a la ceniza, cúbrete la nariz, boca y ojos y limpia con abundante agua. Colabora y sigue las recomendaciones de las autoridades encargadas”.

La población de Caylloma recibió
La población de Caylloma recibió un mensaje de alerta en sus teléfonos móviles con recomendaciones para protegerse de la caída de cenizas. Foto: Frase Corta

Recomendaciones del INDECI ante erupción de volcán

El INDECI ha difundido una serie de medidas de prevención dirigidas tanto a las autoridades como a la ciudadanía expuesta:

Para autoridades:

El volcán Sabancaya es el
El volcán Sabancaya es el segundo más activo del Perú - crédito Andina

Para la población:

  • Evitar acercarse al volcán y abstenerse de tomar fotografías cerca de la zona de actividad.
  • Utilizar lentes y mascarilla, procurar no salir y prepararse para una eventual evacuación.
  • Cubrir los depósitos de agua y tener precaución con el consumo, ante posible contaminación.
  • Proteger a los animales en cobertizos y no permitir que ingieran vegetación contaminada.
  • Preparar una mochila de emergencia con alimentos no perecibles y agua potable.
  • Cerrar rendijas de puertas y ventanas para impedir el ingreso de cenizas a las viviendas.
  • Desenchufar equipos eléctricos y electrónicos, y seguir la información oficial de las autoridades y centros de operaciones de emergencia.

Estas recomendaciones buscan minimizar los riesgos para la salud y el bienestar de la población, así como proteger los bienes materiales y recursos de la zona.

La primera explosión del volcán
La primera explosión del volcán Ubinas viene preocupando a la población de Moquegua.

El entorno geográfico y la historia eruptiva del Sabancaya

El Sabancaya (-15.7867 / -71.8560; 5.960 m s. n. m.) se localiza a 19 km del pueblo de Maca, en la provincia de Caylloma, a 76 km al noroeste de la ciudad de Arequipa. Forma parte del complejo volcánico Ampato-Sabancaya, una de las regiones de mayor actividad volcánica del sur de Perú. Su historia eruptiva está marcada tanto por periodos efusivos, visibles en las amplias coladas de lava, como por episodios explosivos de gran intensidad.

En los últimos 4.000 a 5.000 años, el Sabancaya ha registrado al menos seis erupciones, con eventos destacados en 1752, 1784 y entre 1990 y 1998. En esta última etapa, se produjeron explosiones de tipo vulcaniana y freatomagmática, que generaron columnas de ceniza de hasta siete kilómetros de altura e índices de explosividad volcánica (IEV) de dos a tres. Desde febrero de 2013, el volcán presenta un estado de intranquilidad, con un nuevo proceso eruptivo activo desde noviembre de 2016.

(Indeci)
(Indeci)

La presencia del Sabancaya implica riesgos constantes para más de veinte centros poblados cercanos, el canal Majes y el valle del Colca, donde la agricultura, la ganadería y el turismo son las principales actividades económicas. El crecimiento de la actividad turística en torno al cañón del Colca ha reforzado la necesidad de monitorear y gestionar de manera integral la actividad volcánica para proteger a visitantes y residentes.

La vigilancia continúa mientras persista la alerta naranja, con el llamado permanente a la prudencia y la información responsable entre quienes viven o transitan en la región.

