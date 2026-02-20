Samantha Batallanos revela romance con acaudalado empresario alemán: “La gente no puede destruir lo que no ve”

Samantha Batallanos aseguró que no depende de nadie económicamente y que continúa trabajando durante su estadía en Suiza. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tras meses marcados por polémicas sentimentales y relaciones mediáticas que no prosperaron, Samantha Batallanos reapareció desde Europa con una versión distinta de sí misma: más reservada, más segura y decidida a no repetir errores del pasado.

En una entrevista en vivo con Magaly Medina este 19 de febrero, la modelo confirmó que está conociendo a un empresario alemán, aunque dejó en claro que no piensa exponer públicamente la relación. Su frase fue contundente y marcó el tono de toda la conversación: “La gente no puede destruir lo que no ve”.

La conexión se realizó mientras la modelo se encontraba en Suiza, uno de los destinos que forman parte de su reciente recorrido por Europa. Sus publicaciones en redes sociales —rodeada de paisajes alpinos, hoteles exclusivos y escenarios de lujo— despertaron de inmediato especulaciones sobre quién estaría detrás de ese nuevo capítulo. Las imágenes hablaban de estabilidad, disfrute y una vida aparentemente alejada de conflictos. Pero fue ella misma quien decidió aclarar el panorama.

“Lo conocí en Ibiza y me impactó”: Samantha cuenta cómo inició su nueva historia de amor. ATV/ Magaly TV La Firme.

“La vida me saca la basura del camino para ponerme cosas bonitas, buenas. Hasta ahorita todo bien. Estoy de vacaciones en Suiza, aún seguiré trabajando, porque quiero ser una persona independiente”, señaló al inicio de la entrevista. La frase, directa y sin titubeos, dejó entrever que su nueva etapa sentimental no implica renunciar a su autonomía. Para Samantha, el crecimiento personal va de la mano con la independencia económica.

Las redes sociales no tardaron en asociar sus viajes con la figura de un supuesto “sugar daddy”, etiqueta que suele aparecer cuando una figura pública femenina muestra un estilo de vida sofisticado. Ante ello, la modelo fue clara en desmarcarse de cualquier interpretación simplista. “No tengo (pareja), yo no quiero decir nada. El día que tú veas todo, dirás: ‘Wowww’. Estoy feliz, nunca imaginé que me iba a pasar algo así, pero la verdad no debería decir eso, debería haber creído más en mí”, explicó con una sonrisa que evidenciaba entusiasmo, pero también cautela.

En su relato apareció un dato clave: el origen de esta historia se remonta al 2022. “Lo conocí en Ibiza en el 2022 y me impactó, hasta ahora todo es color de rosa. Ahora soy mucho más centrada y sé lo que quiero, ya no voy a estar de migajera. No habla español, nos comunicamos en inglés”, detalló. La referencia a Ibiza sitúa el inicio del vínculo en un contexto cosmopolita, donde coincidieron y, al parecer, dejaron una impresión duradera.

“Lo conocí en Ibiza y me impactó”: Samantha cuenta cómo inició su nueva historia de amor. ATV/ Magaly TV La Firme.

Visitó Perú

Samantha dejó entrever que en el pasado aceptó dinámicas que hoy no toleraría. Ahora, según afirma, prioriza el respeto, la estabilidad y la reciprocidad. Ese cambio de enfoque se refleja en la manera en que describe a su nuevo saliente: “Alguien como siempre he querido, fino, elegante, guapísimo”.

Sin embargo, pese a reconocer que se trata de un hombre con una buena posición económica, la modelo insiste en no convertir la relación en espectáculo. “La gente no puede destruir lo que no ve, ya no quiero (exponerlo)”, reiteró. En una industria donde la exposición constante suele ser moneda corriente, su decisión de mantener reserva se presenta como un acto deliberado de protección.

Samantha confirmó que el empresario es alemán y que ha viajado en varias ocasiones al Perú. Incluso reveló que lo llevó a un programa icónico de la televisión local. “Lo llevé a la ‘Chola’, él ha ido a Perú varias veces, el que me ha conquistado ha sido él. Es empresario”, agregó. La referencia demuestra que el vínculo no es reciente ni superficial; existe una interacción con su entorno y un interés por conocer su cultura.

“Lo conocí en Ibiza y me impactó”: Samantha cuenta cómo inició su nueva historia de amor. ATV/ Magaly TV La Firme.