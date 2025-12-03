Perú

Samantha Batallanos se molesta con Magaly Medina por exponer fachada de su Penthouse: "Me dio susto"

La modelo evidenció su incomodidad luego de ver el reportaje que hizo el programa de la periodista sobre su nuevo hogar

La modelo evidenció su incomodidad luego de ver el reportaje que hizo el programa de la periodista sobre su nuevo hogar

En el mundo de la farándula, Samantha Batallanos volvió al centro de las conversaciones. La modelo participó en una conexión en vivo con Magaly TV La Firme para hablar del lujoso penthouse que alquiló. El informe previo había mostrado detalles del departamento, su costo y el mantenimiento que implica.

Al iniciar la entrevista, el ambiente resultó más tenso de lo esperado. Batallanos expresó su incomodidad por la difusión de imágenes de su edificio. Su preocupación se relacionó con la seguridad familiar.

“Te soy honesta, ayer estaba viendo la nota, me encantó lo que dijiste, yo siempre me río con lo que dices. Pero que saquen la fachada de la casa, creo que lo vi innecesario porque ahorita estamos con un índice de criminalidad alto”,
Samantha Batallanos se molesta con
Samantha Batallanos se molesta con Magaly Medina por exponer fachada de su Penthouse: “Me dio susto”

“Vivo con mi familia, con mi hermana, entonces me pareció un poco irresponsable que saquen esa fachada, si no hubiera sido por eso, yo feliz les abría las puertas”, afirmó.

La conductora, Magaly Medina, le respondió que no se mostraron datos precisos sobre la ubicación. Batallanos insistió en que el edificio aparecía varias veces en pantalla. Esto aumentó su inquietud.

“Eran 4 veces que sale el edificio. Ayer no podía dormir, me dio susto. Yo me voy a mudar ya”, aseguró la modelo. El temor terminó pesando más que cualquier emoción por su nueva vivienda.

Al final de la charla, Batallanos aclaró que no tiene problemas con el programa. Prefirió dejar atrás el malestar y siguió la entrevista con naturalidad.

Magaly Medina cuestiona el estilo
Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro.

Magaly le pasa la lupa al lujoso penthouse de Samantha Batallanos

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad y volvió a poner en el centro de la conversación a Samantha Batallanos tras la exhibición de su nuevo y lujoso penthouse en San Isidro. Todo comenzó cuando la modelo compartió en redes sociales las imágenes de su departamento sobre el Golf de San Isidro, un lugar donde el alquiler supera los 11 mil soles mensuales y el mantenimiento ronda los mil soles. Cifras que llamaron de inmediato la atención.

El programa de Magaly se enfocó en estos datos y no tardó en plantear la gran pregunta: ¿cómo costea Batallanos este estilo de vida? La conductora fue al punto y soltó: “11 mil soles no es algo que la generalidad de las personas pueda pagar, es muchísimo dinero. Tienes que ganar cuánto para darte ese estilo de vida”. Así, la solvencia económica de Batallanos quedó bajo el reflector.
Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro. Video: Magaly TV La Firme

Además de los ambientes amplios y la vista privilegiada del penthouse, el informe mostró que se trata de un edificio con historia donde también residen otros mediáticos. El contraste entre la decoración sencilla y la zona exclusiva siguió alimentando el debate.

Batallanos, fiel a su estilo, salió rápido a responder que todo lo que gasta lo paga ella y que su trabajo en televisión, la promoción de vehículos y la participación en eventos la ayudan a mantenerse. En medio de la polémica también apareció la ya famosa discusión por un shampoo de 500 soles que pidió a su expareja, el cantante Álvaro Rod, episodio que terminó avivando la conversación sobre su nivel de vida.

Mientras las redes suman comentarios y los paneles repiten las dudas, Magaly sigue preguntando lo que muchos quieren saber: ¿de dónde salen los ingresos de Samantha para sostener ese departamento en una de las zonas más exclusivas de Lima? La historia continúa, siempre con la lupa de la televisión lista para el próximo capítulo.

