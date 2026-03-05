Magdyel Ugaz regresa a las novelas como protagonista de la nueva producción de Michelle Alexander: “Se viene un novelón”

Michelle Alexander anuncio mediante sus redes sociales que Magdyel Ugaz será una de las protagonistas de su nueva novela. IG

La ficción nacional se prepara para un reencuentro de lujo. Magdyel Ugaz, una de las actrices más queridas de la televisión peruana, será la protagonista de la nueva telenovela de Michelle Alexander.

El anuncio ha causado revuelo entre los seguidores del género y marca el regreso de una dupla que hizo historia hace más de dos décadas en la pantalla chica.

Michelle Alexander: “Nunca ha hecho un personaje así”

Fue la propia productora Michelle Alexander quien, a través de un video en sus redes sociales, compartió la noticia con emoción:

“La primicia es que hoy empezamos la preproducción. Pero ese no es el regalo, ese no es el spoiler. El spoiler es que les voy a contar ahora quién es una de las actrices protagonistas de esta novela… Les adelanto que es una superproducción nunca antes hecha en el Perú. Es algo totalmente diferente, un personaje que Magdyel Ugaz nunca antes ha hecho”, sostuvo la productora visiblemente entusiasmada.

Alexander y Ugaz ya trabajaron juntas hace 23 años en la exitosa serie “Dina Paucar: La lucha por un sueño”, el primer gran proyecto de la productora y un hito en la ficción nacional. Ahora, la actriz regresa a Del Barrio Producciones para encarnar un papel completamente nuevo en una historia que promete sorprender.

Magdyel Ugaz regresa a las novelas como protagonista de la nueva producción de Michelle Alexander. IG

La emoción de Magdyel Ugaz: “Se viene un novelón”

La noticia fue recibida con alegría por la propia Magdyel Ugaz, quien no tardó en responder al anuncio en redes sociales: “Te adoro. ¡Qué emoción volver a estar juntas. Se viene un novelón!”, escribió la actriz, dejando en claro el cariño y la complicidad que existe con Alexander después de tantos años de carrera.

El proyecto todavía mantiene en reserva detalles de la trama y del personaje que interpretará Magdyel, pero la productora adelantó que será “un trabajo maravilloso” y que la actriz se encuentra ya en proceso de caracterización para sorprender a sus fans como nunca antes.

Los 50 capítulos de ‘Los Otros Concha 2′

El anuncio del regreso de Magdyel Ugaz llega en medio de la celebración por los 50 capítulos al aire de “Los Otros Concha 2”, la comedia más vista de la televisión peruana en lo que va del año.

El éxito de esta producción refuerza la apuesta de Del Barrio Producciones por historias cercanas, con personajes reconocibles y situaciones cotidianas que conectan con el público masivo.

La nueva telenovela que reunirá a Alexander y Ugaz se perfila como una de las grandes apuestas de la temporada, con una fuerte inversión y un elenco que promete sorprender a la audiencia.

‘Los otros Concha 2′: fecha y hora de su estreno por América TV.

Una protagonista con experiencia y carisma

Magdyel Ugaz es reconocida no solo por su talento actoral, sino también por su carisma y capacidad para conectar con el público. Su regreso a las telenovelas, tras varios años enfocada en otros proyectos y formatos televisivos, despierta grandes expectativas entre los televidentes peruanos.

La actriz ha construido una sólida carrera en la ficción nacional, participando en series y películas de éxito, y su reencuentro con Michelle Alexander promete una historia llena de matices, emociones y, sobre todo, un personaje desafiante que la llevará a explorar nuevas facetas interpretativas.

Magdyel Ugaz: “Me saca de mi zona de confort”

Magdyel Ugaz compartió su entusiasmo tras enterarse oficialmente de su participación en la nueva novela de Michelle Alexander.

En un video publicado en sus redes, la artista expresó: “Acabo de salir del gym y me encuentro con este video de Michelle Alexander, en donde anuncia que voy a ser parte de su nueva novela y no hay cosa que me llene de más felicidad. Con Micha hemos recorrido mucho camino. Ella me ha regalado personajes maravillosos en mi carrera. Hace más de veinte, veinticinco años hicimos Dina Paucar, si no recuerdo algo así fue. Me regaló mi primer protagónico, un personaje que amé. Me ha regalado personajes que he amado y creo que hoy no es la excepción con esta novela que se viene, que de verdad no es porque sea parte del proyecto. Viene con muchos ingredientes potentes, un novelón”.

Ugaz destacó el reto actoral que representa este nuevo papel: “El personaje que me está regalando definitivamente me pone a reto, me saca totalmente de mi zona de confort, que me parece importantísimo y lo recibo con los brazos abiertos”.

La actriz adelantó que pronto compartirán más detalles sobre la trama y el elenco: “Ya les estaremos contando más detalles de lo que se viene y del elencazo con el que vamos a estar en esta nueva producción de Del Barrio Producciones. Gracias, Michelle. Gracias a todo el elenco de Del Barrio Producciones”.

El anuncio ha sido celebrado por sus seguidores, quienes esperan con ansias verla brillar en un nuevo protagónico de la ficción nacional.

Magdyel Ugaz expresó su emoción en redes sociales y anticipó que “se viene un novelón” para la audiencia local. IG