Javier Masías desata polémica tras 'quejarse' de niños jugando en un parque de Miraflores: "Está lleno"

Usuarios cuestionaron su molestia por la presencia de menores, mientras otros defendieron el tono sarcástico de su publicación, que se volvió viral en pocas horas

Su mensaje, cargado de sarcasmo, provocó reacciones divididas entre padres, seguidores y detractores, recordando polémicas anteriores del crítico. Infobae Perú / Captura: TikTok

La reciente publicación del periodista Javier Masías volvió a encender la discusión en redes sociales, un espacio donde cada comentario del crítico gastronómico suele generar adhesiones, reproches y un intenso intercambio de opiniones.

Esta vez, la supuesta queja por la presencia de niños jugando en un parque de Miraflores desató una ola de reacciones que, una vez más, lo colocó en el centro de la controversia. Lo que empezó como una frase irónica en su cuenta de Instagram terminó convirtiéndose en un debate sobre convivencia, espacios públicos y la sensibilidad —o falta de ella— en entornos urbanos.

Todo comenzó cuando Masías compartió una fotografía del parque acompañado de una frase que muchos interpretaron como un reclamo y otros como una crítica humorística: “Me parece un gran avance esta nueva obra de la Municipalidad de Miraflores: el estacionamiento para niños”.

"Ya no se puede usar, está lleno de niños": publicación de Javier Masías causa debate en redes.

El sarcasmo de Javier Masías

Su comentario, cargado de ironía, fue el punto de partida para que decenas de usuarios reaccionaran de inmediato. Algunos entendieron la broma, pero para muchos otros, la publicación evidenciaba un supuesto fastidio del exjurado de El Gran Chef Famosos hacia las actividades infantiles que habitualmente se desarrollan en los parques.

Lejos de dejar el tema ahí, Javier Masías amplió su idea con un mensaje aún más sarcástico, en el que expresó su incomodidad por la presencia de coches de bebé y niños corriendo por los jardines.

Creo que no han entendido bien que deberían dejar ahí a los niños con su coche para que no ocupen tanto el parque. Ya no se puede usar, está lleno de niños”, escribió, subrayando entre líneas su molestia, por lo que considera un uso excesivo del espacio público por parte de las familias con hijos pequeños.

"Ya no se puede usar, está lleno de niños": publicación de Javier Masías causa debate en redes. Infobae Perú / Captura: TikTok

Usuarios lo apoyan

Las palabras del crítico gastronómico generaron una reacción inmediata. Las redes sociales se dividieron entre quienes se sintieron aludidos o indignados y quienes interpretaron el mensaje como una sátira sobre la dinámica urbana.

"Ya no se puede usar, está lleno de niños": publicación de Javier Masías causa debate en redes. Infobae Perú / Captura: TikTok

Muchos padres expresaron que sus hijos tienen derecho a jugar al aire libre, sobre todo en una ciudad donde los espacios seguros y adecuados para la recreación infantil son limitados. Comentarios como “Para eso es el parque, para que jueguen libremente”, “Vive renegado”, “Es la edad” o “Que tú no hayas tenido infancia no es culpa de los niños”, reflejaron la molestia de quienes consideraron que Masías desaprobaba la presencia natural de niños en áreas recreativas.

Otros usuarios, en cambio, respondieron con la misma ironía con la que fue escrita la publicación original. “Un parque lleno de niños, qué horror”, “La gente hace dramas, cuando es puro sarcasmo, fresh”, “Ya supérenlo, él no les va a responder”, “Todas sus frases fueron ironías, chicas tranquilas respiren por sus bendis”, “Tantos celulares con internet y los niños jugando en el parque… el mundo al revés” y “Mejor sentados mirando el parque desde el coche”, fueron algunos de los comentarios que buscaron devolver la broma en el mismo tono.

"Ya no se puede usar, está lleno de niños": publicación de Javier Masías causa debate en redes. Infobae Perú / Captura: TikTok

Luciano Mazzetti reta a Javier Masías y a sus amigos foodies a probar un “manjar” sueco

Luciano Mazzetti decidió retar a sus amigos a abrir una lata de surströmming y probarlo con tostadas. Pero apenas levantaron la tapa, todo se descontroló.

El olor fue tan fuerte que las reacciones no tardaron ni un segundo. Luciano intentó mantenerse firme diciendo: “Peores cosas he olido”, pero Javier Masías lo contradijo de inmediato: “Yo no he olido peores cosas”.

Entre arcadas, risas nerviosas y hasta algunas lágrimas, todos se animaron a probar el surströmming. Todos, excepto Masías, quien se resistía. La decepción de Luciano se hizo notar cuando le reclamó: “Javier Masías me ha roto el corazón. Un hombre de paladar refinado, viajero gastronómico… ¿Así me vas a dejar?”.

Finalmente, Javier cedió y lo probó. Su reacción fue igual de explosiva que la de los demás y terminó lanzándole una advertencia a su compañero: “Luciano Mazzetti, me la vas a pagar”.

Luciano Mazzetti reta a Javier
Luciano Mazzetti reta a Javier Masías y a sus amigos foodies a probar un "manjar" sueco y todo termina en crisis.

