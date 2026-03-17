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José Mercedes Zapata Morante es el nuevo ministro del Interior: perfil y hoja de vida

Con pasado reciente como viceministro, el funcionario cuenta con formación en políticas públicas y ha liderado regiones clave como Lima, Loreto y Ayacucho

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Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

En medio de una nueva reconfiguración del Ejecutivo, el Gobierno oficializó la designación de José Mercedes Zapata Morante como ministro del Interior, en reemplazo del anterior titular del sector, Hugo Alberto Begazo de Bedoya, en un contexto marcado por cambios en el Gabinete y tensiones políticas en el Congreso. La juramentación se da tras la salida de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, quien dejó el cargo a solo 21 días de haber asumido, en la antesala de la solicitud de voto de confianza.

La llegada de Zapata Morante al Ministerio del Interior ocurre en un escenario donde la seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones del país. Su nombramiento no resulta ajeno al sector, ya que hasta diciembre de 2025 se desempeñaba como viceministro de Seguridad Pública, cargo al que accedió tras una extensa carrera dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), institución en la que acumuló casi cuatro décadas de servicio.

Trayectoria policial y experiencia en seguridad pública

Foto: Mininter / X
Foto: Mininter / X

El nuevo titular del Mininter, José Zapata Morante, es general en retiro de la Policía Nacional del Perú, con un total de 37 años de servicio efectivo. A lo largo de su carrera, ha desarrollado funciones en distintos niveles, desde el ámbito operativo hasta posiciones estratégicas y de alta dirección institucional.

Entre los cargos más relevantes que ocupó destacan su desempeño como jefe de la Región Policial Lima, así como su liderazgo en las Macro Regiones Policiales de Loreto y Ayacucho, zonas consideradas claves en materia de seguridad y control del orden interno. Además, fue director de Seguridad Ciudadana de la PNP, posición desde la cual participó en la formulación y ejecución de estrategias para la prevención del delito.

Su experiencia también incluye funciones en la Inspectoría General de la PNP, donde se desempeñó como director de Inspecciones, y como jefe del Estado Mayor General, uno de los cargos más altos dentro de la estructura policial. En estas responsabilidades, estuvo vinculado a procesos de control interno, supervisión institucional y fortalecimiento del orden público.

A nivel subnacional, Zapata Morante también cuenta con experiencia en gobiernos locales, donde ejerció como gerente de Seguridad Ciudadana, impulsando la articulación entre autoridades municipales, la Policía y la ciudadanía para enfrentar problemáticas delictivas desde un enfoque territorial.

Formación académica y perfil profesional

Mininter solicita control de la
Mininter solicita control de la Contraloría tras anular proceso de adquisición de avión policial. (Foto: Agencia Andina)

En el plano académico, el nuevo ministro del Interior posee una sólida formación vinculada a la gestión pública y las políticas públicas. Es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, lo que refuerza su perfil técnico para la toma de decisiones en el sector.

Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Administración y Ciencias Policiales, así como en Gobernabilidad, además de diversas especializaciones en áreas clave como planeamiento estratégico, gestión de indicadores, contrataciones públicas, inversión pública y seguridad pública.

Parte de su formación se desarrolló en el extranjero. Realizó estudios especializados en planeamiento y gestión estratégica de la seguridad pública en la Universidad Complutense de Madrid, en España, así como capacitación en operaciones conjuntas en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, en Estados Unidos.

En reconocimiento a su trayectoria, en 2025 fue condecorado con la “Medalla al Defensor de la Democracia”, en el grado de Caballero, una distinción otorgada mediante resolución suprema.

Con este perfil, José Zapata Morante asume la conducción del Ministerio del Interior en un momento clave para la política nacional, con retos centrados en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia, el control del orden interno y la implementación de estrategias de seguridad ciudadana a nivel nacional.

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