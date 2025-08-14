Perú

Vladimir Cerrón difunde video y se jacta de estar prófugo casi dos años: “Mi condición clandestina se justifica más que antes”

El prófugo difundió un video por el aniversario de Perú Libre, donde anunció una purga interna y justificó su clandestinidad como forma de resistencia

Por Luis Paucar

Fuente: @VLADIMIR_CERRON/X (antes Twitter)

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, difundió este jueves un video de 17 minutos con motivo del aniversario de la agrupación que llevó a la presidencia a Pedro Castillo y a la actual mandataria, Dina Boluarte.

El neurocirujano, quien permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, afirmó que en los últimos años su bancada parlamentaria ha sufrido “traiciones” y que los “congresistas tránsfugas generaron un daño irreparable al partido (...) y terminaron militando partidos de extrema derecha o engrosando la quinta columna caviar”.

Anunció una purga dentro de la militancia y consideró que su “condición clandestina, forzada por las circunstancias, pronto a cumplir dos años de resistencia, hoy se justifica más que antes”.

“El tiempo demostró que, en las dos sentencias penales de las que luego fuera absuelto, no fui sentenciado por corrupción, sino por la corrupción. Por lo mismo que es entendible huir de la injusticia, evitando que esta dé conmigo, mientras la justicia huya de mí al tratar de alcanzarla”, agregó.

El ministro del Interior sugirió
El ministro del Interior sugirió que Cerrón podría recibir apoyo de inteligencia extranjera y de elementos infiltrados en instituciones como la Policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial

Boluarte fue expulsada de Perú Libre en enero de 2022, luego de declarar que no abrazaba el ideario del partido. El Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana calificó esas declaraciones como una “falta grave” y las consideró difamatorias.

Cerrón fundó esta agrupación en su natal Huancayo, capital de la región Junín, de la que llegó a ser gobernador. En 2019 fue suspendido del cargo tras ser condenado por un caso de corrupción.

Dicha sentencia también le impidió postular como candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Pedro Castillo durante las elecciones presidenciales de 2021, en las que Dina Boluarte también figuraba como candidata a la segunda vicepresidencia.

Desde octubre de 2023, se mantiene en la clandestinidad pese a haber revertido dos condenas. Sin embargo, continúa afrontando otras investigaciones. Su paradero sigue siendo desconocido, aunque mantiene actividad frecuente en la red social X y en TikTok.

Líder de Perú Libre ya
Líder de Perú Libre ya tiene más de 300 días en la clandestinidad

Búsqueda sin éxito

Su búsqueda llevó incluso a que se abriera una investigación contra Boluarte por presunto encubrimiento, luego de que su automóvil oficial fuera visto en las cercanías de una urbanización de playa donde, según se sospecha, Cerrón habría estado escondido.

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece 500.000 soles (alrededor de 140.000 dólares estadounidenses) por información que conduzca a su captura. Cerrón enfrenta investigaciones por delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

A pesar de los cargos en su contra, por los que debería estar bajo prisión preventiva, Cerrón intentó justificar su libertad alegando que los casos por los cuales se le busca ya fueron anulados o absueltos. Sin embargo, este argumento fue desestimado a inicios de junio por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que confirmó el fallo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En julio pasado, el ministro del Interior, Carlos Malaver, sugirió la posibilidad de que el prófugo cuente con apoyo de “inteligencia extranjera” para eludir su captura. Afirmó que, pese a existir una orden firme para dar con su paradero y haberse dispuesto los operativos correspondientes, su permanencia en la clandestinidad podría explicarse por el respaldo de “malos elementos” dentro de la Policía Nacional, el Ministerio Público o incluso el Poder Judicial.

