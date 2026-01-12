Perú

Los Ángeles Azules vuelven a Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

El grupo de cumbia más grande del mundo prepara su llegada a nuestro país luego de dos años de ausencia. Conoce todos los detalles del show

El grupo de cumbia más grande del mundo prepara su llegada a nuestro país luego de dos años de ausencia. Conoce todos los detalles del show

La noticia sobre el regreso de Los Ángeles Azules a Lima genera expectativa entre los seguidores de la música tropical. Tras dos años sin presentaciones en la capital peruana, la agrupación mexicana, considerada referente de la cumbia romántica, vuelve a escena en un contexto de alta demanda por espectáculos internacionales. En sus anteriores visitas a Perú, la banda logró reunir a miles de personas y consolidó un lazo duradero con el público local, que mantiene vigente el entusiasmo por sus éxitos.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Los Ángeles Azules?

La presentación de Los Ángeles Azules en Lima está programada para el 8 de mayo en Costa 21, un recinto ubicado frente al mar y conocido por albergar eventos de gran convocatoria.

Según información oficial difundida por la organización, se espera un espectáculo con los temas más emblemáticos del grupo, como “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo” y “17 Años”. El evento ha sido anunciado como una oportunidad para disfrutar de una noche de baile, emoción y reencuentro con la historia musical de la agrupación.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de boletos para el concierto de Los Ángeles Azules se realizará en dos etapas a través de Teleticket. La preventa exclusiva, dirigida a clientes de Interbank, se llevará a cabo los días 16 y 17 de enero desde las 10:00 a. m., con un descuento de hasta el 15 % sobre el precio regular.

Para el público en general, la venta de entradas comenzará el 18 de enero a la misma hora. Los organizadores han señalado que en las próximas horas se publicarán detalles adicionales sobre el proceso de compra y las condiciones de la preventa.

Precio de las entradas

Los precios de las entradas para el concierto de Los Ángeles Azules en Lima ya se han publicado. El recinto se dividirá en tres zonas que son General en Stand Up, además de Vip y Platinum con asientos numerados. Los precios van desde los S/120 hasta los S/330.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

  • Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.
  • Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.
  • Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.
  • Busca el evento de Ángeles Azules: Una vez logueado, utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.
  • Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde, por orden de llegada, se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.
  • Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.
  • Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.
  • Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

