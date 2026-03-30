Limpian el entorno del complejo arqueológico Chan Chan con apoyo de voluntarios y maquinaria municipal durante dos jornadas

Más de 20 voluntarios participaron en jornada de limpieza (26 y 27).

Más de veinte voluntarios participaron en una jornada de limpieza realizada los días 26 y 27 en los alrededores del complejo arqueológico Chan Chan, en la región La Libertad. La intervención se concentró en el tramo comprendido entre los distritos de Huanchaco y Víctor Larco, donde se registraba acumulación de basura y desmonte.

La actividad reunió a estudiantes universitarios, escolares, vecinos y profesionales, quienes trabajaron de forma coordinada para retirar residuos sólidos en una zona cercana a uno de los principales sitios arqueológicos del país. La iniciativa contó con el respaldo de la Subgerencia de Ambiente de la Municipalidad de Huanchaco, que proporcionó maquinaria pesada para facilitar el traslado de desechos.

Durante ambas jornadas, el trabajo manual se complementó con el uso de cargadores frontales y volquetes, lo que permitió intervenir áreas con mayor volumen de residuos. Los participantes utilizaron guantes, palas y bolsas para recoger desperdicios, mientras la maquinaria se encargó del retiro de escombros acumulados.

Intervención en el entorno de Chan Chan

Intervención en tramo Huanchaco – Víctor Larco.

El área intervenida presentaba una acumulación progresiva de residuos que afectaba el entorno del complejo arqueológico Chan Chan. La presencia de basura y desmonte alteraba el paisaje y representaba un riesgo para la conservación del sitio.

Los voluntarios se organizaron por sectores para cubrir una mayor extensión del terreno. A lo largo de las jornadas, se logró liberar espacios que permanecían ocupados por desechos. El avance fue visible con el paso de las horas, a medida que se retiraban los residuos.

La Municipalidad de Huanchaco brindó apoyo logístico a través de su Subgerencia de Ambiente. La disponibilidad de maquinaria permitió acelerar el proceso de limpieza en zonas donde el trabajo manual resultaba insuficiente.

Participación y mensaje de conservación

Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, su titular, Christian Arbaiza Mendoza, destacó el valor de la actividad y su impacto en la sensibilización ciudadana. Según indicó, estas acciones buscan “generar conciencia sobre la importancia de preservar un legado reconocido a nivel mundial”.

La participación de jóvenes estudiantes y vecinos de la zona marcó la dinámica de la jornada. Los asistentes dejaron sus actividades habituales para sumarse a una intervención orientada a la protección del patrimonio cultural.

El complejo arqueológico Chan Chan enfrenta problemas vinculados al manejo inadecuado de residuos en áreas cercanas. En ese contexto, las autoridades consideran que la colaboración de la ciudadanía resulta clave para reducir estos impactos.

Supervisión y desarrollo de la jornada

Limpian el entorno del complejo arqueológico Chan Chan con apoyo de voluntarios y maquinaria municipal durante dos jornadas

El arqueólogo residente Juan Vilela supervisó los trabajos durante ambas fechas. Su labor permitió orientar la intervención en función de las condiciones del área y asegurar el respeto por el entorno arqueológico.

Vilela señaló que cada acción contribuye al proceso de recuperación del espacio. En esa línea, sostuvo que el trabajo conjunto permite avanzar en la protección del sitio.

Al término de la actividad, se registró el retiro de grandes cantidades de basura y desmonte. Los sectores intervenidos mostraron una mejora visible tras las labores realizadas por los voluntarios y el apoyo institucional.