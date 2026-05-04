Ecuador destruye cuatro campamentos de minería ilegal en zona fronteriza con Perú

Guayaquil (Ecuador), 3 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron cuatro campamentos de minería ilegal en una zona del municipio de Macará, perteneciente a la provincia sureña de Loja, fronteriza con Perú, informó este domingo el Ministerio de Defensa.

Los soldados realizaron una operación que permitió afectar las actividades de minería ilegal subterránea que se realizaban en el sector de Vicin, donde también se inhabilitaron quince bocaminas y se decomisaron tres generadores eléctricos, doce bultos de material mineralizado y otras herramientas.

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Las evidencias fueron entregadas por los militares a la Agencia de Regulación y Control Minero para el trámite legal correspondiente.

Este operativo se realiza en un momento donde el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha intensificado su combate al crimen organizado, dentro la "guerra" que libra contra estas estructuras desde más de dos años, a las que ha catalogado de "terroristas" y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

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Estos grupos también han ingresado a zonas protegidas, especialmente en la Amazonía, como al Parque Nacional Podocarpus, una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo que alberga más de 3.000 especies de plantas vasculares y unas 624 especies de aves, donde en los últimos días se destruyeron 67 campamentos.

Las organizaciones delictivas buscan extraer oro, negocio al que se han abocado al aprovechar los máximos históricos que registra este metal a nivel internacional, con un proceso altamente contaminante que deforesta los bosques y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio. EFE

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