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Israel Dreyfus revela que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe ganaban S/40 mil en ‘La Manada’ antes de las polémicas

El exchico reality se animó a dar algunos detalles sobre los montos que recibía el programa antes de perder auspicios

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Imagen dividida: Israel Dreyfus, con micrófono, a la izquierda. A la derecha, Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe posando juntos en un estudio de TV
Israel Dreyfus revela las altas cifras que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe ganaban en el programa 'La manada' antes de las recientes controversias.

La cifra de S/40.000 mensuales como salario de los conductores de ‘La Manada’ sorprendió a la audiencia y reavivó la discusión sobre los ingresos en el mundo de los influencers. El dato fue revelado por Israel Dreyfus durante una conversación en el pódcast de María Pía Copello, donde los participantes hablaron sobre los cambios tras la salida del productor Adneer Robles y los efectos de las recientes polémicas.

La consulta de Flor Ortola llevó a que Dreyfus admitiera, aunque con reservas, los montos que manejaban Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Ortola lanzó varias cifras al aire hasta que llegó a los S/40.000. En ese momento, Dreyfus confirmó la cantidad, dejando en evidencia el alto nivel de remuneración. “Con el sueldo de uno de ‘La Manada’ pagas toda la producción, toda la planilla”, afirmó Dreyfus, generando asombro en el set.

El intercambio despertó reacciones inmediatas en redes sociales. Usuarios en TikTok analizaron la viabilidad de estos sueldos y la relación con los acuerdos de auspicios. Algunos plantearon que los conductores recibían un sueldo fijo mientras el dinero de las marcas iba para el canal. Otros recordaron que en la primera temporada, los presentadores cobraban S/9.000 mensuales, lo que evidenciaría un crecimiento considerable en los ingresos.

Israel Dreyfus sentado frente a un micrófono en un estudio de televisión. Viste una camiseta negra y el fondo es azul con un letrero que dice 'SIN QUE DECIR'
Israel Dreyfus, durante una entrevista en un programa de televisión, revela que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe ganaban S/40 mil en ‘La manada’ antes de las polémicas.

Las cifras reveladas por Dreyfus se difundieron en medio de críticas públicas hacia el equipo de ‘La Manada’. La conductora Magaly Medina había cuestionado los excesos y escándalos que involucraron a los integrantes, especialmente tras el incidente en Argentina. El escándalo impactó tanto en la imagen del pódcast como en las relaciones personales de sus miembros.

La dinámica del programa también cambió tras la polémica. Según comentarios recogidos en redes sociales, los conductores ahora recibirían pagos en función de los auspicios que consigan, y no un monto fijo como antes.

“Podría tener lógica... si una marca paga 20 a 60K mensual y si tienen 3 marcas al mes. Es nada ese sueldo porque tanto en mesa como en producción no son más de 10 personas”, opinó un usuario. Otra reacción destacada fue: “Un mes de ‘La Manada’ y Yidda recuperaba su inversión de su película”.
Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, sentadas en un estudio de televisión moderno. El fondo muestra pantallas azules con el logo 'Sin más que decir' y hay micrófonos
En el programa 'Sin más que decir', los presentadores discuten la revelación de Israel Dreyfus sobre los altos sueldos de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en 'La manada' antes de sus controversias.

Mario Irivarren hizo mea culpa tras el regreso de ‘La Manada’

El lunes 6 de abril, Mario Irivarren regresó públicamente junto a Laura Spoya y Gerardo Pe en el pódcast ‘La Manada’. El programa había estado suspendido por el escándalo del ampay en Buenos Aires, donde integrantes del grupo fueron captados en una despedida de soltero junto a Said Palao y Patricio Parodi. El hecho desencadenó el fin de la relación de Irivarren con Onelia Molina y una fuerte crisis interna.

En su regreso, Irivarren reconoció la magnitud del impacto personal y profesional del escándalo. “Para mí es un antes y un después, es algo que me ha marcado bastante”, declaró el exchico reality, quien asumió la responsabilidad por los errores cometidos. “Toca hacer un mea culpa sincero y honesto, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. En estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho”, expresó.

El conductor también reflexionó sobre el tono humorístico que caracterizaba al programa, admitiendo que pudo haberse excedido en ciertos momentos. “Esta filosofía de tomar siempre todo a la broma se nos fue un poco de las manos”, dijo Irivarren, al remarcar la necesidad de corregir el rumbo y aprender de lo ocurrido.
En un momento de total sinceridad, Mario Irivarren, integrante de 'La Manada', ofrece un emotivo mea culpa a toda su comunidad. Reconoce los errores cometidos, agradece el apoyo incondicional y promete volver con una mejor versión de sí mismos. Video: YouTube Satélite / La Manada

El episodio marcó un retorno bajo el signo de la autocrítica y el agradecimiento. Irivarren valoró el respaldo de la audiencia durante la crisis: “La comunidad sigue allí, nos alienta, nos manda palabras de apoyo (…) Les pido unas disculpas sinceras a todo aquel que siente que le fallamos con nuestras palabras y acciones. Somos perfectamente conscientes de ello”.

Las declaraciones de Irivarren y la revelación de los salarios vuelven a colocar a ‘La Manada’ en el centro del debate sobre el funcionamiento y la transparencia en los proyectos de entretenimiento digital.

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