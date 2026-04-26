Animales en las calles: un problema de salud pública que sigue sin respuesta

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 26JULIO2019.- El 27 de julio se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, a pesar de que existen diversas campañas de adopción para disminuir el número de perros en las calles y programas para concientizar a la población sobre el cuidado de las mascotas, los animales que se encuentran en condición de calle sufren hambre, frío, maltrato y diversas enfermedades. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Durante años, el abandono de animales fue visto como un asunto menor, limitado al estado de bienestar animal. Hoy esa mirada resulta insuficiente. La presencia de perros y gatos en las calles se ha convertido en un problema que impacta directamente en la salud pública, la seguridad ciudadana y la gestión de nuestras ciudades.

El Perú enfrenta una situación crítica. Se estima que existen más de 6 millones de perros y gatos en situación de calle, y solo en Lima la cifra oscila entre 2 y 4 millones. Esta realidad contrasta con otro dato relevante: el 58% de los hogares peruanos tiene mascotas. Es decir, mientras crece el vínculo con los animales, también aumenta el abandono.

Un dato aún más revelador es que más del 90% de los perros que deambulan por Lima tienen dueño. No se trata, en su mayoría, de animales sin hogar, sino de mascotas sin supervisión. Esto evidencia que el problema no radica únicamente en la adopción, sino en la falta de una cultura de tenencia responsable.

Las consecuencias ya son visibles en distintas regiones del país. Entre 2021 y 2023, Arequipa registró 133 casos de rabia canina. En Piura, más de la mitad de los perros callejeros presenta desnutrición; y en ciudades como Pasco se han identificado jaurías de hasta 24 animales en espacios públicos. A ello se suman más de 40 mil accidentes por mordeduras registrados cada año en Lima, además del riesgo constante de otras enfermedades zoonóticas como la leptospirosis y diversas parasitosis.

Detrás de esta situación existen causas estructurales que aún no se abordan con la urgencia necesaria. La falta de esterilización sigue siendo el principal factor, junto con la compra o adopción impulsiva de mascotas sin considerar el compromiso que implica su cuidado. Sin educación en tenencia responsable, cualquier esfuerzo será insuficiente.

El país cuenta desde 2021 con la Ley 31311, conocida como Ley Cuatro Patas, que reconoce la esterilización como una política de salud pública. Sin embargo, su implementación avanza lentamente y muchos municipios carecen de presupuesto para sostener campañas efectivas.

Hoy, más que nunca, las autoridades tienen la responsabilidad de actuar. No se trata solo de proteger a los animales, sino de prevenir riesgos para la población. Impulsar campañas masivas de esterilización, sistemas de identificación de mascotas y una estrategia articulada entre municipios y sector salud no es opcional: es una necesidad urgente.

El abandono animal no es solo un problema de quienes aman a los animales. Es un problema de todos.