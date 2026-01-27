Perú

Nelly Rossinelli relata que se sintió discriminada en playa del sur: “Mi familia no fue del todo bienvenida”

La exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ no se quedó callada y contó lo que pasó durante su fin de semana en la playa junto a su esposo en su estancia frente al mar

La exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ no se quedó callada y contó lo que pasó durante su fin de semana en la playa junto a su esposo | Instagram

La experiencia de Nelly Rossinelli y su familia durante unas vacaciones en una playa al sur de Perú expuso situaciones de trato desigual y una sensación de incomodidad en un entorno originalmente pensado para el descanso. La exjurado compartió en Instagram que, aunque la invitación de una amiga cercana fue el motivo principal para alquilar en ese condominio por dos veranos consecutivos, algunos episodios terminaron afectando el clima familiar. “Por ella yo alquilé acá ya el verano pasado y este verano. Todo maravilloso. Con ella me divierto mucho, hacemos pizzas, comemos, compartimos, su familia es maravillosa y todo lindo, todo precioso”, contó.

Rossinelli explicó que dentro del grupo de su amiga se sintió bienvenida, pero la convivencia con otros residentes no fue igual de cálida. “No sé si a alguien más le ha ocurrido, pero a veces existen grupos o lugares donde sientes que no encajas del todo”, compartió en sus redes sociales, aclarando que el malestar tiene que ver con un grupo específico y no con todo el condominio.

“Sentí que no nos trataban igual que al resto”

Uno de los momentos más incómodos que vivió Rossinelli estuvo relacionado con su perra Negrita, una mascota mestiza entre perros de raza. Contó que integrantes de la seguridad la acusaron de no recoger los desechos de su perra y que se dirigieron de manera agresiva a la persona que la ayuda en casa. Al pedir pruebas, la respuesta fue que las cámaras de seguridad justa no funcionaban en ese momento. “Le exigí a los señores que me enseñen los videos y dijeron que, oh, casualidad, las cámaras se habían malogrado”, recordó.

La incomodidad no terminó ahí. Rossinelli notó que la aplicación del reglamento parecía más estricta con su familia que con otros. El condominio prohíbe llevar platos de comida a la playa, pero sí permite “piqueos” como choritos a la chalaca o ceviche. Según relató, cada vez que intentaba llevar algún bocadillo, el personal de seguridad intervenía rápidamente.

“Desde el año pasado, alguna vez que he tratado de yo traer piqueos... vienen los de seguridad y me dicen: ‘Señora, no se puede llevar eso a la playa’. Yo: ‘Pero hay una norma que sí permite piqueos’. ‘No, pero no se puede llevar platos’, ‘no se puede llevar tenedores’, ‘pero no se puede llevar esto’, pero siempre me están diciendo... Y veo que al costado sí tienen o sí pueden llevar platos, sí pueden llevar incluso comida”.

El episodio más tenso ocurrió cuando su familia quiso compartir un aperitivo. “Ayer íbamos a sacar un piqueo y Gerson estaba sacando unos platitos chiquititos para compartir el piqueo, y llegaron los de seguridad corriendo a decirle: ‘¡No, señor, por favor, no puede meter eso’”, relató. Mientras tanto, observó cómo en el toldo vecino otros residentes, a quienes describió como personas de “mucha plata”, servían abundante comida en platos grandes sin ningún inconveniente.

Nelly Rossinelli cuenta las diferencias que vivió en la playa | Instagram

“Hay reglas, pero no para todos”

La sensación de ser observada con lupa se fue acumulando durante su estadía. Rossinelli decidió buscar explicaciones y habló directamente con los encargados de la seguridad, quienes le aseguraron que actuaban siguiendo instrucciones de la directiva del condominio. Algunos miembros de la administración le ofrecieron disculpas, pero la percepción de haber sido tratada diferente no desapareció.

El clima de exclusión marcó el recuerdo de sus vacaciones. “Hay varios hechos que han sucedido desde el alquiler del año pasado y también del alquiler de este año que me hacen sentir que de repente mi familia no es del todo bienvenida por un grupo específico de la playa”, reflexionó Rossinelli. La exjurado cerró su relato con la sensación de no haber sido plenamente aceptada y la certeza de que, en algunos espacios, las reglas y el trato no son iguales para todos.

