Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

Durante 2025, la televisión peruana no solo estuvo marcada por escándalos y polémicas, sino también por anuncios clave que reactivaron la expectativa del público. Conductores emblemáticos, formatos consolidados y figuras históricas confirmaron su retorno a la pantalla o dejaron listos sus proyectos para la siguiente temporada televisiva.

Aunque varios de estos regresos se proyectaron para 2026, fue en 2025 cuando se oficializaron las decisiones, se sellaron acuerdos y se encendió la conversación mediática, convirtiéndolos en los retornos más esperados de la televisión peruana.

José Peláez regresó a la televisión con “Me Caigo de Risa”

Durante 2025, se confirmó el retorno de José Peláez a la conducción televisiva con el formato internacional “Me Caigo de Risa”, un programa de humor familiar de gran éxito en otros países.

El conductor anunció su reincorporación a Latina TV, marcando así su regreso a la señal luego de un periodo fuera de la pantalla chica. El proyecto fue presentado como una apuesta fuerte de entretenimiento, basada en juegos, improvisación y comedia, pensada para un público amplio y en horario estelar.

José Peláez regresa a Latina con programa propio.

“Yo Soy: Grandes Batallas” fue anunciado como el regreso del formato musical

En el transcurso de 2025, Latina TV anunció el regreso de “Yo Soy” bajo una edición especial denominada “Grandes Batallas”.

Este formato fue planteado como una versión renovada, en la que participarían imitadores destacados de temporadas anteriores, dejando de lado los castings tradicionales para dar paso a enfrentamientos directos.

El anuncio reavivó la nostalgia del público y posicionó nuevamente al programa como uno de los retornos más esperados del género de talentos.

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

Gisela Valcárcel confirmó su regreso a la televisión desde Panamericana

Durante 2025, Gisela Valcárcel confirmó públicamente su regreso a la televisión, anunciando que lideraría nuevos proyectos en Panamericana Televisión.

Si bien su retorno fue proyectado para la programación de 2026, la confirmación se realizó en 2025, luego de un periodo de pausa tras su salida de América Televisión.

La noticia generó amplio impacto, al tratarse de una de las figuras más influyentes y reconocidas de la televisión peruana.

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo.IG

Jorge Benavides volvió a ser anunciado como figura clave de Panamericana

En la misma línea de renovación, Jorge Benavides fue anunciado en 2025 como parte del reforzamiento de la programación de Panamericana Televisión.

El comediante, conocido por su trayectoria y liderazgo en el humor televisivo, fue presentado como una de las apuestas centrales del canal, marcando así su regreso con nuevos proyectos pensados para el siguiente año televisivo.

Jorge Benavides es una de las figuras que pasa a Panamericana TV en el 2026.

Cristian Rivero fue confirmado como conductor en la nueva etapa de Panamericana

Otro de los anuncios realizados durante 2025 fue el retorno de Cristian Rivero a la televisión, esta vez como uno de los rostros de Panamericana Televisión.

El conductor fue vinculado a nuevos espacios de entretenimiento, consolidando su regreso luego de un tiempo alejado de proyectos estables en señal abierta.

Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero en Panamericana TV.

Magaly Medina confirmó que continuaría en televisión tras 2025

En medio de especulaciones sobre su futuro, Magaly Medina confirmó durante 2025 que continuaría en televisión, aunque dejó en evaluación su permanencia específica en ATV.

Sus declaraciones abrieron interrogantes sobre el futuro de “Magaly TV La Firme” y la posibilidad de nuevos formatos o cambios contractuales de cara al 2026.

Aun así, su continuidad fue considerada uno de los regresos más esperados, debido al peso que mantiene en el periodismo de espectáculos y el alto impacto de su programa.

Los mejores ampays de Magaly TV: La Firme. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme