Ciencia contra el crimen: Concytec lanza concurso para financiar proyectos de investigación sobre seguridad ciudadana

Concytec lanza concurso para financiar proyectos contra la criminalidad en el Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de su programa ProCiencia, lanzó el concurso “Proyectos de Investigación en Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Crimen”, iniciativa orientada a promover investigaciones científicas y soluciones tecnológicas que contribuyan a prevenir y combatir la criminalidad violenta en el país.

Según informó Andina Noticias, la convocatoria busca generar conocimiento aplicable y herramientas transferibles que puedan ser utilizadas por las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para fortalecer las estrategias de prevención, control y respuesta frente a delitos de alto impacto.

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El concurso también pretende articular el trabajo de investigadores, universidades, entidades públicas y organizaciones vinculadas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), con el fin de facilitar la implementación de tecnologías y propuestas innovadoras en políticas públicas relacionadas con la seguridad.

Seguridad ciudadana: Gobierno abre convocatoria para financiar proyectos científicos contra el crimen. (Foto: Agencia Andina)

Priorizarán proyectos sobre criminalidad y economías ilegales

De acuerdo con el Concytec, las investigaciones deberán enfocarse en problemas vinculados a la criminalidad violenta y delitos críticos como homicidio, extorsión, secuestro, robo agravado y otras actividades asociadas a economías ilegales contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

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La entidad precisó que las propuestas tendrán que alinearse a una de las tres líneas prioritarias de ciencia, tecnología e innovación definidas para el concurso. Estas áreas fueron identificadas previamente en un informe elaborado por la Dirección de Investigación y Estudios (DIE) del Concytec.

Entre las líneas priorizadas destacan:

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Prevención del delito mediante patrullaje inteligente.

Investigación e inteligencia digital a través de análisis forense digital e interoperabilidad.

Investigación en ciencias sociales para evaluar respuestas estatales frente a fenómenos criminales y economías ilegales.

Asimismo, el programa busca fortalecer estudios relacionados con cultura política, acción ciudadana y legitimidad institucional, con el objetivo de mejorar la comprensión de los factores sociales vinculados a la inseguridad y la violencia.

Concytec financiará proyectos de investigación para combatir la criminalidad violenta en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

Financiamiento hasta S/ 400 mil

El concurso contempla la entrega de al menos 12 subvenciones económicas no reembolsables para financiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El monto máximo de financiamiento podrá alcanzar los S/ 400.000 por iniciativa, dependiendo de la modalidad de postulación.

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Según detalló Concytec, las subvenciones estarán distribuidas en tres categorías estratégicas. La primera corresponde a proyectos de investigación en ciencias sociales, que podrán acceder a financiamiento de hasta S/ 130.000, mientras que la segunda modalidad está orientada a proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico avanzados, con montos de hasta S/ 200.000.

La tercera categoría corresponde a proyectos multidisciplinarios de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, cuyo financiamiento máximo asciende a S/ 400.000. Además, el plazo de ejecución de las iniciativas seleccionadas será de hasta 18 meses.

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ProCiencia lanza concurso con fondos de hasta S/ 400 mil para investigaciones sobre seguridad ciudadana. (Foto: Agencia Andina)

¿Quiénes podrán postular?

La convocatoria está dirigida a universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entidades públicas vinculadas al Sinasec, ministerios, centros de investigación, instituciones dedicadas al desarrollo tecnológico, organizaciones privadas sin fines de lucro y empresas peruanas.

Asimismo, las propuestas deberán contar con entidades asociadas nacionales o extranjeras, entre ellas universidades, institutos de educación superior, centros de investigación y empresas vinculadas al ámbito científico y tecnológico, con el objetivo de fortalecer el componente técnico y multidisciplinario de los proyectos.

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Sede del Concytec. (Andina)

Según informó Andina Noticias, las consultas sobre las bases del concurso podrán realizarse hasta el 11 de mayo de 2026, mientras que la publicación de las bases integradas está prevista para el 21 de mayo. El cierre de postulaciones será el 2 de julio de 2026 y los resultados se conocerán a partir del 30 de octubre del mismo año.