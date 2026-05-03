Perú

Ministerio de Energía y Minas abre convocatoria laboral dirigida a egresados: sueldos superan los S/ 10 mil

El proceso contempla cinco vacantes en Lima bajo el régimen CAS, dirigidas a abogados con experiencia en distintas áreas del sector público. La postulación será virtual y tendrá como fecha límite entre el 11 y 12 de mayo, según el puesto

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La convocatoria, difundida el 1 de mayo de 2026, contempla puestos de nivel especialista y una posición de asesoría, con remuneraciones que varían entre S/ 10.364,19 y S/ 12.364,19.
La convocatoria, difundida el 1 de mayo de 2026, contempla puestos de nivel especialista y una posición de asesoría, con remuneraciones que varían entre S/ 10.364,19 y S/ 12.364,19. Foto: Minem

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS orientada a profesionales del Derecho, con remuneraciones que superan los S/ 10.000 mensuales. Las vacantes están disponibles en Lima y contemplan perfiles con experiencia en distintas áreas legales vinculadas al sector público.

El proceso, publicado el 1 de mayo de 2026, incluye plazas para especialistas y un cargo de asesoría, con sueldos que oscilan entre S/ 10.364,19 y S/ 12.364,19. Los interesados deberán revisar cuidadosamente las bases de cada puesto antes de postular, verificando el cumplimiento de requisitos y la correcta presentación de la documentación exigida.

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Convocatorias para especialistas legales

Una de las plazas disponibles corresponde a la convocatoria CAS N° 021 para el puesto de Especialista III Legal Laboral (suplencia), con una vacante. Se requiere título universitario en Derecho, colegiatura vigente y un mínimo de siete años de experiencia general, además de cuatro años en funciones similares. La remuneración asciende a S/ 10.364,19.

En esta posición también se exige formación complementaria en gestión pública, derecho administrativo o gestión de recursos humanos bajo la Ley 30057, con al menos 120 horas acumuladas. El puesto se desempeñará en la sede del ministerio ubicada en San Borja.

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Entre las vacantes ofertadas se encuentra la convocatoria CAS N° 021, orientada al cargo de Especialista III Legal Laboral (suplencia), con un puesto disponible.
Entre las vacantes ofertadas se encuentra la convocatoria CAS N° 021, orientada al cargo de Especialista III Legal Laboral (suplencia), con un puesto disponible. Foto: Legal Consumer

Especialización en hidrocarburos y energía

El Minem también busca cubrir la plaza CAS N° 049 para Especialista III Legal en Hidrocarburos. Este cargo requiere estudios de maestría en áreas afines al derecho administrativo económico o regulación de servicios públicos, además de siete años de experiencia general y cuatro años específicos en la materia. El sueldo ofrecido es de S/ 11.500.

Por otro lado, la convocatoria CAS N° 050 está dirigida a un Especialista II Legal Energético. En este caso, se solicita una experiencia general de seis años y al menos cuatro años en funciones vinculadas al sector. La remuneración mensual es de S/ 10.500, y se exige capacitación en temas como derecho de la energía o concesiones de servicios públicos.

Puesto en contrataciones del Estado

Otra de las oportunidades corresponde a la convocatoria CAS N° 051 para Especialista II Legal en Contrataciones. El perfil exige título en Derecho, colegiatura habilitada y experiencia mínima de seis años en el ámbito público o privado, con al menos cuatro años en funciones específicas.

Además, se requiere formación en derecho administrativo, contrataciones con el Estado o procedimientos administrativos, con un mínimo de 120 horas acumuladas. El sueldo asignado para este puesto es de S/ 10.500 y las funciones se desarrollarán en Lima.

También se incluye la convocatoria CAS N° 051, destinada al puesto de Especialista II Legal en Contrataciones.
También se incluye la convocatoria CAS N° 051, destinada al puesto de Especialista II Legal en Contrataciones. Foto: Adjudica Abogados

Asesoría legal en recursos humanos

La convocatoria CAS N° 052 contempla la contratación de un asesor legal de recursos humanos, con una vacante disponible. Este puesto demanda mayor experiencia, con ocho años en total y cinco en funciones específicas, además de tres años en el sector público.

El cargo ofrece la remuneración más alta del proceso, alcanzando S/ 12.364,19. Asimismo, se exige formación especializada en gestión del bienestar laboral, cultura organizacional o régimen disciplinario, con programas que sumen al menos 180 horas.

Plazos y proceso de postulación

Las postulaciones para la mayoría de los cargos estarán habilitadas hasta el 11 de mayo de 2026, mientras que el puesto de asesor legal de recursos humanos podrá solicitarse hasta el 12 de mayo. El proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma Convoca Minem.

Antes de enviar su candidatura, los postulantes deben descargar y revisar las bases específicas de cada convocatoria, donde se detallan los requisitos, condiciones contractuales y documentos obligatorios para completar correctamente la inscripción.

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