Seguidor de Rafael López Aliaga sigue amenazando a los miembros del JNE: “Vamos a ir todos los días a sus casas a insultarlos”

Seguidor de López Aliaga intensifica amenazas contra el JNE.

La reciente publicación de Jorge Ugarte, seguidor de Rafael López Aliaga, generó una nueva controversia. En un video difundido a través de redes sociales, Ugarte dirige mensajes contra Roberto Burneo y los demás integrantes de la mesa directiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quienes acusa de avalar un supuesto fraude en las elecciones 2026.

El contenido de la grabación destaca por una advertencia explícita: “No me interesa lo que pongan. Ustedes se atreven a legitimar este acto criminal de la ONPE y van a tenernos en las puertas de la casa de los cinco miembros del jurado todos los días”.

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La presión, según Ugarte, será constante. El seguidor sostiene que los magistrados deberán mudarse debido a la presencia diaria de manifestantes.

“Los vecinos de los edificios van a tener que firmar documentos para que ustedes se vayan porque no vamos a dejarlos dormir. Y ustedes no van a tener dónde vivir, porque donde vayan serán unos apestados y cada vez que salgan a la calle se encontrarán con una persona que siga el canal de Libertando Perú, que siga la verdad, que siga la democracia”, afirma en la grabación.

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También anticipa que las acciones seguirán y que “esto recién empieza”, en referencia a la autodenominada “derecha popular”.

Las amenazas llegan en un contexto marcado por la tensión, tras las acusaciones de fraude electoral por parte de sectores afines a López Aliaga.

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Hasta el momento, los miembros del JNE, encabezados por Burneo, no han emitido declaraciones públicas sobre las amenazas ni sobre el contenido de los videos difundidos por Ugarte.

Roberto Burneo, presidente del JNE

López Aliaga y su denuncia de fraude

Las declaraciones de Ugarte se producen mientras Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, insiste en denunciar un presunto fraude, sin presentar pruebas concluyentes.

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En recientes declaraciones, López Aliaga ha responsabilizado tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al Jurado Nacional de Elecciones por supuestas irregularidades en el proceso electoral del 2026.

Durante una de sus intervenciones, el candidato aseguró que 1,5 millones de peruanos no pudieron votar en Lima debido a retrasos con el material electoral.

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Argumentó que, de haberse realizado correctamente la apertura de mesas, habría obtenido los votos necesarios para avanzar a segunda vuelta, aunque las cifras oficiales muestran que la participación superó el 76 % y todas las mesas lograron instalarse, incluso aquellas que abrieron al día siguiente por decisión del JNE.

López Aliaga ha exigido públicamente la anulación parcial o total de los comicios y solicitó una jornada suplementaria de votación, propuestas que no están contempladas en la legislación vigente.

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Además, ha dirigido mensajes al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del JNE, Roberto Burneo, anunciando que los “perseguirá” por los supuestos delitos electorales. “El JNE tiene que darnos una solución ya. Si no, arde Troya. No soy una persona que aguanta el robo y la injusticia”, sostuvo durante su transmisión.

El procedimiento electoral sigue su curso, con Keiko Fujimori a la cabeza del conteo, seguida de Roberto Sánchez y López Aliaga, cuya diferencia con el segundo lugar cada vez en mayor.

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