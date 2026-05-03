Desalojo express: así funciona el proceso para desalojar a un inquilino moroso en solo 15 días

Lidiar con inquilinos morosos ya no tiene que ser una pesadilla de años. El Desalojo Express, la vía legal que agiliza la restitución de una propiedad ante el incumplimiento del contrato de alquiler. (Crédito: YT/Agencia Andina)

Los procesos de desalojo por falta de pago de alquiler suelen convertirse en uno de los principales problemas para los propietarios de viviendas y locales comerciales debido al tiempo que pueden tardar en resolverse en el Poder Judicial. Frente a ello, el denominado “desalojo express” se ha convertido en una alternativa más rápida para recuperar inmuebles ocupados por inquilinos morosos.

Según informó Andina Noticias, este mecanismo judicial permite ejecutar el lanzamiento del arrendatario en un plazo significativamente menor al de un proceso tradicional. El juez supremo titular Ramiro Bustamante explicó que el procedimiento puede concretarse en solo 15 días una vez emitida la orden correspondiente.

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El magistrado precisó que este sistema busca evitar las demoras habituales de los juicios de desalojo y reducir las maniobras dilatorias que suelen extender los procesos durante varios años. En ese sentido, destacó que el mecanismo fue diseñado para ofrecer mayor celeridad y seguridad jurídica a los propietarios afectados por incumplimientos de pago.

Desalojo exprés en Perú: cómo funciona el proceso que permite recuperar un inmueble en 15 días. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andna)

Requisitos para un desalojo express

De acuerdo con Bustamante, para acogerse al proceso especial de desalojo express es indispensable que exista un contrato de arrendamiento por escrito y que este incluya una cláusula de allanamiento futuro.

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Asimismo, indicó que el contrato debe contar con las firmas legalizadas notarialmente tanto del arrendador como del arrendatario. “Para que proceda este proceso especial de desalojo express, se necesita de un contrato escrito que tenga una cláusula de allanamiento a futuro y que además cuente con las firmas legalizadas notarialmente”, señaló en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

El juez explicó además que este procedimiento solo puede aplicarse en situaciones específicas. Entre ellas figuran los casos en los que el inquilino deja de pagar dos meses y quince días de renta o cuando el contrato de alquiler ha vencido y el propietario no desea renovarlo.

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Desalojo exprés: requisitos y pasos del proceso que agiliza la recuperación de inmuebles en alquiler. (Foto: Captura video/Andina)

Proceso se resuelve en un mes

A diferencia de los juicios tradicionales, que pueden prolongarse hasta por tres años, el desalojo express puede resolverse en aproximadamente un mes. Según detalló Bustamante, el trámite inicia cuando el juez admite la demanda y emite un auto de ejecución.

Posteriormente, el demandado cuenta con seis días para acreditar el pago de la deuda o demostrar que el contrato de arrendamiento continúa vigente. En caso de no presentar dichos documentos, el juzgado ordena el lanzamiento dentro de los 15 días posteriores.

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“El desalojo express es un proceso especial que solo permite acreditar el pago de la renta o la prórroga del contrato. Si no se acreditan estas dos situaciones, se dispone el lanzamiento respectivo”, afirmó el magistrado. Bustamante también aclaró que intentos de conciliación o explicaciones del inquilino no suspenden el proceso judicial. Precisó que la única manera de detener el desalojo es cancelar la deuda pendiente con el propietario.

Poder Judicial explica cómo funciona el desalojo exprés para recuperar viviendas rápidamente. (Foto: Captura video/Agencia Andina)

Medidas preventivas

Actualmente, el Poder Judicial tramita alrededor de 540 procesos de desalojo express, la mayoría de ellos en Lima. Según explicó el juez supremo, las apelaciones también son resueltas en plazos breves debido a la naturaleza célere del procedimiento.

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“El mismo día de la vista de la causa se resuelve el expediente. Es decir, el trámite en segunda instancia dura aproximadamente 10 días”, indicó Bustamante para el citado medio, al destacar el trabajo realizado por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Desalojo express: el mecanismo judicial que acelera la salida de inquilinos morosos. (Foto: Captura video/Agencia Andina)

Finalmente, el magistrado exhortó a los propietarios a adoptar medidas preventivas al momento de elaborar contratos de arrendamiento. Recomendó incluir la cláusula de allanamiento futuro y legalizar las firmas ante notario para facilitar la aplicación de este mecanismo judicial en caso de incumplimiento. “Así, ante un incumplimiento, podrán acogerse a este trámite mucho más sencillo y célere”, concluyó.

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