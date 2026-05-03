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Perú enfrenta debilitamiento fiscal: Consejo Fiscal advierte riesgos y exige medidas concretas

El organismo advierte que la aprobación de normas con impacto negativo en las cuentas públicas ha reducido ingresos, elevado la presión del gasto y puesto en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales en los próximos años

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Según el organismo, el deterioro responde principalmente a normas con impacto fiscal negativo, que han reducido ingresos, elevado el gasto y aumentado la rigidez presupuestaria.
Según el organismo, el deterioro responde principalmente a normas con impacto fiscal negativo, que han reducido ingresos, elevado el gasto y aumentado la rigidez presupuestaria. Foto: difusión

El Consejo Fiscal del Perú advirtió que el país atraviesa un proceso de deterioro en sus principales fortalezas fiscales, según lo reconoce el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 (IAPM) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este escenario refleja una pérdida progresiva de solidez en las cuentas públicas, en un contexto marcado por presiones tanto en los ingresos como en el gasto estatal.

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo, la situación se explica, en gran medida, por la aprobación de normas con efectos fiscales negativos, lo que ha reducido los ingresos permanentes, incrementado las obligaciones de gasto y generado una mayor rigidez presupuestaria. Este conjunto de factores complica el cumplimiento de las metas de consolidación fiscal y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

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Llamado a corregir rumbo fiscal

El Consejo Fiscal destacó que el reconocimiento del problema por parte del MEF constituye un paso relevante frente a los desafíos que deberá afrontar la próxima administración en el periodo 2026-2031. Sin embargo, enfatizó que este diagnóstico debe ir acompañado de decisiones concretas que permitan revertir el deterioro observado.

En ese sentido, señaló que será indispensable que las autoridades mantengan un compromiso firme con el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes. Asimismo, planteó la necesidad de evaluar, desde un enfoque técnico, si la trayectoria de consolidación fiscal requiere ajustes, siempre bajo criterios estrictos y debidamente sustentados.

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El Consejo Fiscal señaló que admitir el problema por parte del MEF es un avance importante ante los retos que enfrentará la próxima administración en el periodo 2026-2031.
El Consejo Fiscal señaló que admitir el problema por parte del MEF es un avance importante ante los retos que enfrentará la próxima administración en el periodo 2026-2031. Foto: difusión

El organismo también advirtió que cualquier modificación en la senda fiscal debe ser previamente analizada y surgir de un consenso técnico, evitando cambios frecuentes que puedan debilitar la credibilidad del manejo fiscal. La estabilidad en las reglas es considerada clave para preservar la confianza en la política económica.

Reformas, gasto y rol del Congreso

El Consejo Fiscal subrayó que la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de la implementación de reformas orientadas a recuperar el espacio fiscal. Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de la recaudación, la contención del gasto público rígido y la mejora en la calidad del gasto.

En paralelo, instó al Poder Ejecutivo a utilizar las herramientas legales disponibles frente a iniciativas legislativas que generen impactos negativos en las cuentas fiscales. Esto incluye la observación de proyectos de ley o la presentación de acciones de inconstitucionalidad cuando sea necesario.

Asimismo, el organismo exhortó al Congreso de la República a evitar la aprobación de medidas que comprometan la estabilidad fiscal del país. Advirtió que la adopción de normas sin evaluación adecuada puede agravar los desequilibrios existentes y afectar la sostenibilidad de largo plazo.

El organismo instó al Congreso de la República a abstenerse de aprobar iniciativas que pongan en riesgo la estabilidad fiscal del país.
El organismo instó al Congreso de la República a abstenerse de aprobar iniciativas que pongan en riesgo la estabilidad fiscal del país. Foto: Creative Commons

Finalmente, el Consejo Fiscal informó que publicará próximamente un informe técnico sobre el IAPM 2026-2029, en el que presentará un análisis detallado de las proyecciones macroeconómicas y fiscales contenidas en dicho documento.

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