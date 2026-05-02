Minedu lanza estrategia nacional para frenar el suicidio y fortalecer la salud mental en universidades

(Andina)

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha una estrategia integral para la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental en el ámbito universitario, en respuesta al aumento de casos registrados durante el último año.

Esta iniciativa busca que las universidades pasen de ser solo espacios de formación académica a comunidades capaces de atender, identificar y acompañar a estudiantes y docentes que atraviesan situaciones emocionales complejas.

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En este contexto, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, subrayó que el bienestar socioemocional es un pilar para el aprendizaje y el desarrollo de los jóvenes.

El plan presentado incluye la instalación, por segundo año consecutivo, de la Mesa de Trabajo para la Prevención del Suicidio en Universidades, donde se reunieron 200 representantes de 78 casas de estudios, autoridades de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y especialistas en salud mental.

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Durante la sesión inaugural del año, el MINEDU presentó el Plan de Trabajo 2026, con énfasis en los “Lineamientos para el cuidado integral de la salud mental” y la capacitación de los equipos de bienestar universitario.

Parte central de la estrategia es el fortalecimiento del modelo de atención comunitaria, que promueve la colaboración entre sectores y la formación de redes de apoyo al interior de las instituciones.

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(Andina)

Formación, prevención y primeros auxilios psicológicos

En paralelo a las acciones institucionales, el Minedu lanzó el ciclo de capacitaciones “Universidades que cuidan: prevención y atención de la conducta suicida”, abierto a docentes, estudiantes, autoridades y personal administrativo.

El objetivo es dotar de herramientas prácticas para la detección de señales de alerta, la intervención temprana y la derivación oportuna hacia servicios especializados.

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El ciclo, que comprende seis sesiones virtuales a lo largo del año, contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales en salud mental.

Los contenidos incluyen la identificación de síntomas como ansiedad, depresión, crisis vocacionales y conflictos interpersonales, así como la aplicación de intervenciones de primeros auxilios psicológicos y el acompañamiento en situaciones de riesgo.

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Esta cartera resalta la importancia de que docentes y personal administrativo cuenten con habilidades para observar cambios en la conducta de los estudiantes.

La formación en este ámbito permite que la comunidad universitaria funcione como una red de contención, capaz de actuar ante la aparición de indicadores como el aislamiento social, la ausencia prolongada en clases o la presencia de llanto y ansiedad.

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Las universidades también han reforzado protocolos de actuación y comunicación interna, además de fortalecer la articulación con áreas de bienestar y servicios psicológicos.

Sin embargo, la demanda de atención supera, en ocasiones, la capacidad instalada, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la necesidad de diagnósticos personalizados y acciones continuas.

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Los momentos de mayor presión académica, como evaluaciones y finales, se identifican como periodos críticos para el acompañamiento emocional.

Las causas que inciden en la salud mental universitaria son múltiples: ansiedad, depresión, problemas económicos, falta de apoyo familiar y exigencias académicas confluyen en escenarios de riesgo.

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El Minedu, en alianza con el Ministerio de Salud, busca cerrar brechas en la atención y promover una visión preventiva y comunitaria.