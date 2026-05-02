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Hernán Barcos da la cara por el delicado momento de FC Cajamarca en Liga 1 2026: “Tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”

Aunque el ‘Pirata’ demostró alivio y felicidad por la victoria sobre Sport Boys, reconoció que “venimos de muchas derrotas, de muchos problemas” y ahora debe surgir un punto de inflexión

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La voz del capitán Hernán Barcos después de una victoria crucial. El jugador analiza el partido, la remontada del equipo y la esperanza que este resultado trae para el futuro del club.

Hernán Barcos ha demostrado alivio. El veterano delantero, de 42 años, ha dejado un mensaje esperanzador en una entrevista al paso con L1MAX: FC Cajamarca está en las condiciones necesarias para levantarse después de haber cortado una mala racha de ocho partidos en blanco frente a Sport Boys.

Gracias a Dios se pudo conseguir una victoria linda. Hicimos tres goles y eso obviamente nos da tranquilidad, sobre todo el saber que siempre vamos a llegar, que vamos a hacer goles y que somos contundentes”, resumió Hernán.

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Mauricio Arrasco destacó en triunfo de FC Cajamarca contra Sport Boys, por el Apertura 2026. - Crédito: Difusión
Mauricio Arrasco destacó en triunfo de FC Cajamarca contra Sport Boys, por el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

Lo sucedido en el estadio Héroes de San Ramón se valora. “Nos viene muy bien”, destacó Barcos, recordando que el grupo estaba sumergido en un pozo profundo del que parecía imposible salir y que ocasionaba tensión. “Venimos de muchas derrotas, de muchos problemas”, agregó.

La recuperación de FC Cajamarca era una obligación y ahora la cohorte está convencida de que habrá un punto de inflexión. “Esta victoria nos da un antes y un después. Lo hablamos antes del partido, que tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”, apuntó Hernán, con la mirada puesta en las plazas nobles de la clasificación.

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Un partido de ida y vuelta con cinco anotaciones. Disfruta del resumen completo del FC Cajamarca vs. Sport Boys, donde los errores y las grandes definiciones fueron protagonistas en una nueva fecha de la Liga 1 Te Apuesto.

Pero para evitar cualquier marcha atrás, Barcos sabe plenamente que “tenemos que siempre intentar mantener el cero para no perder los partidos”. “Tenemos que ir sumando pasito a pasito. Estamos en una situación difícil, pero de a poquito vamos a ir saliendo”.

FC Cajamarca arrastraba una nube negra de la que era difícil alejarse. Durante más de dos meses llovió sobre mojado y el llamado club atractivo de la Liga 1 se ahogaba semana tras semana. El sol, por fin, salió iniciando mayo cuando volvieron al camino de la victoria al imponerse 3-2 a Sport Boys, en la fecha 13° del Apertura 2026.

Hernán Barcos celebrando su primera diana con Arley Rodríguez. - Crédito: Liga 1
Hernán Barcos celebrando su primera diana con Arley Rodríguez. - Crédito: Liga 1

Ilusión con Barcos

La llegada de Hernán Barcos a FC Cajamarca sorprendió a todos en Perú. Desmarcado de Alianza Lima, el ‘Pirata’ manejó distintas opciones de nuestro ecosistema y después de algunas reuniones con el presidente Edisson Omar Zavaleta decidió estampar su firma con el nuevo inquilino de la Liga 1 2026.

No había dudas alrededor de HB9. Goleador connotado y contrastado que, además, se hizo cargo de la gestión del arribo de varios futbolistas, muchos de ellos conocidos suyos por su paso en La Victoria. Destacaron así los desplazamientos de Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Sebastien Pineau y Mauricio Arrasco.

El mediocentro argentino, encargado de organizar el fútbol en el equipo, describe el liderazgo del ‘Pirata’ y explica por qué lo considera uno de los mejores jugadores con los que compartió espacio en su carrera.

Iniciado el Apertura 2026, Barcos arrancó con el pie derecho al debutar con un doblete en la igualada a tres contra Juan Pablo II, en Chongoyape. La tendencia goleadora se mantuvo en la jornada siguiente al aportar con una diana más en el empate a uno ante Deportivo Garcilaso.

Aunque, definitivamente, su eclosión total llegó semanas más tarde cuando le marcó un triplete a FBC Melgar, entrando de cambio, en menos de 15′ minutos y con ello firmó el primer triunfo de FC Cajamarca en la élite de Perú.

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026
Hernán Barcos, goleador histórico de Alianza Lima que milita en FC Cajamarca. - Crédito: Composición Infobae

Pero la historia del ‘azul y oro’ se fue torciendo con el avance de las fechas y ha terminado en la situación actual que todos conocemos: colero del Torneo Apertura con 9 puntos de 39 posibles, una cifra ínfima y lastimera que, además, lo convierte como candidato potencial al descenso.

Aun así, lo acontecido contra Sport Boys da pie para que Hernán Barcos y compañía piensen en una inmediata recuperación con FC Cajamarca.

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