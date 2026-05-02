Nacional de Uruguay presentó queja formal contra árbitro del partido ante Universitario por Copa Libertadores 2026: ”Se esperan sanciones”

Nacional presentará queja formal contra el árbitro paraguayo Carlos Paul Benítez por su actuación en el duelo ante Universitario por Copa Libertadores. Crédito: Universitario/ABC Color.

La derrota por 4-2 sufrida ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima ha dejado una profunda molestia en Nacional de Uruguay. El club montevideano decidió presentar una queja formal ante la Conmebol por el arbitraje del paraguayo Carlos Paul Benítez, a quien acusan de haber condicionado el desarrollo y el resultado del encuentro correspondiente a la Copa Libertadores 2026.

La delegación de Nacional abandonó la capital peruana con la sensación de haber sido perjudicada por el juez central. Según la versión del ‘bolso’, Carlos Paul Benítez inclinó su arbitraje en favor del conjunto local, permitiendo acciones que, desde su óptica, debieron ser sancionadas con mayor severidad.

PUBLICIDAD

El enojo se centró principalmente en una jugada puntual: para los uruguayos, Caín Fara debió recibir la tarjeta roja por una entrada que no fue advertida siquiera por el VAR. La decisión generó aún más controversia porque fue el propio Fara quien igualó parcialmente el marcador y abrió la puerta para la remontada de Universitario.

El defensor 'crema' impactó con la plancha a Nicolás Rodríguez y se ganó solo la tarjeta amarilla. Créditos: Tendencias en Deportes / X.

La indignación se extendió al vestuario y se reflejó en las declaraciones de Maxi Silvera, una de las figuras del equipo. El delantero apuntó: “El árbitro incidió totalmente en el resultado y en el partido”, palabras que resumen el sentir de todo el plantel y la afición. La percepción de injusticia fue compartida por la directiva, que elaboró una queja en la misma madrugada tras el partido, exigiendo sanciones para el colegiado y solicitando que se designe a jueces de mayor nivel para lo que resta de la competencia.

PUBLICIDAD

El portal ‘Pasión tricolor’, que sigue de cerca la actualidad de Nacional, confirmó la presentación del reclamo y anticipó que el club espera una respuesta firme de la Conmebol. La dirigencia uruguaya considera que el nivel arbitral mostrado en Lima no estuvo a la altura de un torneo internacional y que decisiones como la de Fara pueden afectar el desarrollo deportivo y las aspiraciones de cualquier equipo.

El malestar de Nacional también se trasladó a las redes sociales, donde hinchas y periodistas manifestaron su descontento con el arbitraje.

PUBLICIDAD

Nacional presentará queja contra el árbitro Carlos Paul Benítez. Crédito: Pasión tricolor.

La revancha en el Parque Central

El próximo enfrentamiento entre Nacional y Universitario, pautado para el 20 de mayo a las 17:00 horas en el Gran Parque Central de Montevideo, se anticipa como un duelo cargado de expectativa y tensión. La polémica arbitral ha elevado la temperatura del grupo y en Uruguay esperan que el partido se dispute bajo condiciones de estricta imparcialidad.

El encuentro será vital para las aspiraciones de ambos equipos de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Restando solo dos fechas para el cierre de la fase de grupos, cada punto adquiere un valor decisivo y el antecedente en Lima añade un ingrediente extra al choque.

PUBLICIDAD

La dirigencia de Nacional confía en que la Conmebol tome medidas y garantice un arbitraje de calidad para la revancha. Por el momento, el club uruguayo mantiene la esperanza de revertir la situación en casa y seguir en carrera en el torneo continental, mientras continúa exigiendo justicia tras lo ocurrido en el Monumental.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

La victoria de Universitario por 4-2 ante Nacional de Uruguay en el estadio Monumental terminó por apretar al máximo la tabla de posiciones del Grupo B. Con este resultado, sumado al triunfo previo de Deportes Tolima por 3-0 sobre Coquimbo Unido, los cuatro equipos de la zona quedaron igualados con cuatro puntos, reflejando lo competitivo que será el cierre de la serie.

PUBLICIDAD

El conjunto ‘crema’, que llegó a este compromiso con la obligación de sumar, logró responder en casa y escalar posiciones hasta ubicarse en la tercera casilla por diferencia de goles. La victoria no solo le permite salir del fondo de la tabla, sino también reinsertarse de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final en un grupo completamente parejo.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.