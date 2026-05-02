Perú Deportes

Nacional de Uruguay presentó queja formal contra árbitro del partido ante Universitario por Copa Libertadores 2026: ”Se esperan sanciones”

El cuadro de Montevideo se marchó muy disgustado del Estadio Monumental, pues consideran que la actuación del colegiado paraguayo Carlos Paul Benítez influyó directamente en la victoria de la ’U’ por 4-2

Guardar
Nacional presentará queja formal contra el árbitro paraguayo Carlos Paul Benítez por su actuación en el duelo ante Universitario por Copa Libertadores. Crédito: Universitario/ABC Color.
Nacional presentará queja formal contra el árbitro paraguayo Carlos Paul Benítez por su actuación en el duelo ante Universitario por Copa Libertadores. Crédito: Universitario/ABC Color.

La derrota por 4-2 sufrida ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima ha dejado una profunda molestia en Nacional de Uruguay. El club montevideano decidió presentar una queja formal ante la Conmebol por el arbitraje del paraguayo Carlos Paul Benítez, a quien acusan de haber condicionado el desarrollo y el resultado del encuentro correspondiente a la Copa Libertadores 2026.

La delegación de Nacional abandonó la capital peruana con la sensación de haber sido perjudicada por el juez central. Según la versión del ‘bolso’, Carlos Paul Benítez inclinó su arbitraje en favor del conjunto local, permitiendo acciones que, desde su óptica, debieron ser sancionadas con mayor severidad.

PUBLICIDAD

El enojo se centró principalmente en una jugada puntual: para los uruguayos, Caín Fara debió recibir la tarjeta roja por una entrada que no fue advertida siquiera por el VAR. La decisión generó aún más controversia porque fue el propio Fara quien igualó parcialmente el marcador y abrió la puerta para la remontada de Universitario.

El defensor 'crema' impactó con la plancha a Nicolás Rodríguez y se ganó solo la tarjeta amarilla. Créditos: Tendencias en Deportes / X.

La indignación se extendió al vestuario y se reflejó en las declaraciones de Maxi Silvera, una de las figuras del equipo. El delantero apuntó: “El árbitro incidió totalmente en el resultado y en el partido”, palabras que resumen el sentir de todo el plantel y la afición. La percepción de injusticia fue compartida por la directiva, que elaboró una queja en la misma madrugada tras el partido, exigiendo sanciones para el colegiado y solicitando que se designe a jueces de mayor nivel para lo que resta de la competencia.

PUBLICIDAD

El portal ‘Pasión tricolor’, que sigue de cerca la actualidad de Nacional, confirmó la presentación del reclamo y anticipó que el club espera una respuesta firme de la Conmebol. La dirigencia uruguaya considera que el nivel arbitral mostrado en Lima no estuvo a la altura de un torneo internacional y que decisiones como la de Fara pueden afectar el desarrollo deportivo y las aspiraciones de cualquier equipo.

El malestar de Nacional también se trasladó a las redes sociales, donde hinchas y periodistas manifestaron su descontento con el arbitraje.

Nacional presentará queja contra el árbitro Carlos Paul Benítez. Crédito: Pasión tricolor.
Nacional presentará queja contra el árbitro Carlos Paul Benítez. Crédito: Pasión tricolor.

La revancha en el Parque Central

El próximo enfrentamiento entre Nacional y Universitario, pautado para el 20 de mayo a las 17:00 horas en el Gran Parque Central de Montevideo, se anticipa como un duelo cargado de expectativa y tensión. La polémica arbitral ha elevado la temperatura del grupo y en Uruguay esperan que el partido se dispute bajo condiciones de estricta imparcialidad.

El encuentro será vital para las aspiraciones de ambos equipos de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Restando solo dos fechas para el cierre de la fase de grupos, cada punto adquiere un valor decisivo y el antecedente en Lima añade un ingrediente extra al choque.

La dirigencia de Nacional confía en que la Conmebol tome medidas y garantice un arbitraje de calidad para la revancha. Por el momento, el club uruguayo mantiene la esperanza de revertir la situación en casa y seguir en carrera en el torneo continental, mientras continúa exigiendo justicia tras lo ocurrido en el Monumental.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

La victoria de Universitario por 4-2 ante Nacional de Uruguay en el estadio Monumental terminó por apretar al máximo la tabla de posiciones del Grupo B. Con este resultado, sumado al triunfo previo de Deportes Tolima por 3-0 sobre Coquimbo Unido, los cuatro equipos de la zona quedaron igualados con cuatro puntos, reflejando lo competitivo que será el cierre de la serie.

El conjunto ‘crema’, que llegó a este compromiso con la obligación de sumar, logró responder en casa y escalar posiciones hasta ubicarse en la tercera casilla por diferencia de goles. La victoria no solo le permite salir del fondo de la tabla, sino también reinsertarse de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final en un grupo completamente parejo.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesNacionalCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará sostener su liderato y dar otro paso firme en la cima del campeonato con una nueva victoria. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Carla ‘Cotito’ Rueda recordó cuando Paco Hervás la sacó de la selección peruana y cómo Natalia Málaga la salvó: “Me dolió más que mis lesiones”

La voleibolista nacional detalló cómo le informaron que no formaría parte de la ‘bicolor’ en la gira para los Juegos Panamericanos 2019

Carla ‘Cotito’ Rueda recordó cuando Paco Hervás la sacó de la selección peruana y cómo Natalia Málaga la salvó: “Me dolió más que mis lesiones”

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo que tiene a cargo Pablo Guede afronta un duelo clave para continuar en lo más alto de la clasificación. Entérate de todos los pormenores del encuentro.

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club: “No es una jugadora de mil soles”

Fabrizio Acerbi se refirió a la posibilidad de que la punta nacional se mude a Ate para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club: “No es una jugadora de mil soles”

Hernán Barcos da la cara por el delicado momento de FC Cajamarca en Liga 1 2026: “Tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”

Aunque el ‘Pirata’ demostró alivio y felicidad por la victoria sobre Sport Boys, reconoció que “venimos de muchas derrotas, de muchos problemas” y ahora debe surgir un punto de inflexión

Hernán Barcos da la cara por el delicado momento de FC Cajamarca en Liga 1 2026: “Tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

JNJ ratifica a una fiscal condenada a prisión suspendida e inhabilitada para ejercer cargos públicos

ENTRETENIMIENTO

‘Pompinchú’ es velado en el Ministerio de Cultura: el adiós a un ícono del humor peruano que descansará en cementerio de SJL

‘Pompinchú’ es velado en el Ministerio de Cultura: el adiós a un ícono del humor peruano que descansará en cementerio de SJL

Lucero Boza, la mujer detrás del éxito de Natalie Vértiz: “Rechacé propuestas millonarias porque no iban alineadas con su imagen”

¿Quiénes son los nominados en ‘La Granja VIP’ y por qué Pati Lorena fue enviada a placa de eliminación?

Murió Pompinchú, el popular cómico peruano: una vida marcada por el esfuerzo, la resiliencia y el humor

Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI

DEPORTES

Carla ‘Cotito’ Rueda recordó cuando Paco Hervás la sacó de la selección peruana y cómo Natalia Málaga la salvó: “Me dolió más que mis lesiones”

Carla ‘Cotito’ Rueda recordó cuando Paco Hervás la sacó de la selección peruana y cómo Natalia Málaga la salvó: “Me dolió más que mis lesiones”

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club: “No es una jugadora de mil soles”

Hernán Barcos da la cara por el delicado momento de FC Cajamarca en Liga 1 2026: “Tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”

PJ ordena que Jean Ferrari vaya a juicio oral por presunta corrupción