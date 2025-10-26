Perú

No es Argentina ni Perú: este es el país de Sudamérica que más consume cerveza con 69,9 litros per cápita

En promedio, los peruanos beben en unos 43 litros de la bebida alcohólica por persona al año, una cifra lejana a otras naciones de la región

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Aunque Argentina no lidera en
Aunque Argentina no lidera en consumo de cerveza, sí lo hace en consumo de alcohol. Foto: composición Infobae Perú

La cerveza domina el volumen global de bebidas alcohólicas por una mezcla de historia, precio y conveniencia: es una bebida con raíces milenarias presente en rituales, festividades y encuentros cotidianos, lo que la ha normalizado culturalmente en regiones tan distintas como Europa, América y Asia. Además, su graduación alcohólica moderada y su formato, latas y botellas fáciles de producir y distribuir, la hacen accesible y económica para grandes masas, favoreciendo un consumo frecuente frente a bebidas más caras o ceremoniales.

A esto se suma la capacidad industrial: la cerveza es producida y comercializada por cadenas logísticas muy desarrolladas y por actores locales (cervecerías artesanales) que amplían estilos y ocasiones de consumo, mientras que tendencias nuevas —como las variantes sin alcohol— están generando crecimiento adicional en categorías que retienen la experiencia cervecera sin la intoxicación, adaptándose a hábitos de salud y a consumidores jóvenes. Investigaciones y reportes de mercado también señalan que, aunque el valor económico puede desplazar por momentos a la cerveza frente a licores en términos de facturación, en volumen sigue dominando por su combinación de precio, sabor neutro y papel social en reuniones, deporte y ocio.

¿Cuál es el país de Sudamérica que más consume cerveza?

Según los datos del informe elaborado por la compañía japonesa Kirin Holdings, la República Checa encabeza el consumo mundial de cerveza, con un promedio de 152,1 litros por habitante. En el segundo lugar figura Austria, con 106,5 litros por persona, mientras que Lituania completa los tres primeros puestos con un promedio de 103,3 litros.

En Sudamérica, Brasil tiene el mayor consumo individual con 69,9 litros. A nivel Latinoamérica, el liderazgo regional lo tiene Panamá, donde cada ciudadano bebe alrededor de 81 litros al año, cifra que le otorga el puesto número 13 a nivel global.

Brahma, cerveza que no logró
Brahma, cerveza que no logró convencer al público peruano, es originaria de Brasil. Foto: Brahma

Argentina lidera en el consumo de alcohol

Argentina se encuentra en el lugar número 59 de 189 países en consumo de alcohol, con 8 litros de alcohol puro per cápita. En la región de Sudamérica, el país gaucho lidera el ránking, por delante de Brasil, cuyo consumo es de 7,7 litros de alcohol per cápita, y de Perú, con 7,5 L.

  1. Argentina: 8 L
  2. Brasil: 7,7 L
  3. Perú: 7,5 L
  4. Chile: 6,7 L
  5. Paraguay: 5,6 L
  6. Uruguay: 5,5 L
  7. Colombia: 4,9 L
  8. Bolivia: 4,1 L
  9. Ecuador: 3 L
  10. Venezuela: 3 L

Industria cervecera aporta casi el 1% al PBI en Perú

El sector cervecero cumple un papel interesante en la economía nacional, pues contribuye con cerca del 1% al Producto Bruto Interno (PBI), genera alrededor de USD 4.000 millones en tributos cada año y constituye la principal fuente de ingresos para más de 350.000 bodegas del país, representando un 30% de sus ventas, según el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Felipe Barbero Mariátegui, presidente de dicho comité y gerente senior de Categoría y Reputación de Backus, destacó que en el Perú operan más de 250 cervecerías, tanto industriales como artesanales, distribuidas en más de la mitad del territorio nacional. En conjunto, estas empresas producen unos 14 millones de hectolitros de cerveza anualmente.

El sector cervecero peruano da
El sector cervecero peruano da trabajo a unas 25 mil personas. Foto: Cristal

El ejecutivo también precisó que esta industria da empleo directo e indirecto a más de 25 mil personas en el país y que por cada dólar generado por el sector se crean USD 2,2 adicionales dentro de la cadena económica. En cuanto al consumo, los peruanos beben en promedio unos 43 litros de cerveza por persona al año, una cifra menor a la de países vecinos como Colombia (55 litros) y México (65 litros), y aún distante de naciones europeas como República Checa o Alemania, donde se supera con facilidad la barrera de los 120 litros por habitante.

Temas Relacionados

ArgentinaPerúSudaméricaBrasilcervezaperu-economia

Más Noticias

“Quisiera quedarme toda la vida”: Álex Valera apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes a puertas de un nuevo título

El máximo ariete del conjunto de Odriozola se refirió a su futuro luego de las declaraciones del gerente deportivo, Álvaro Barco, sobre las condiciones del chiclayano para destacar en el extranjero

“Quisiera quedarme toda la vida”:

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partido de vóley por ‘Noche Blanquiazul’ 2025

El equipo de Facundo Morando se mide con el conjunto brasileño en el Coliseo Eduardo Dibós, en choque preparatorio de presentación. Las ‘blanquimoradas’ buscan el triunfo para alegrar a sus fieles hinchas. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense EN

Jorge Calmet, “vocero” de la Generación Z, pasó del Partido Morado a Primero la Gente y ahora es rechazado por el colectivo

La organización ciudadana negó tener representantes oficiales y difundió un comunicado en el que se desmarca de toda vinculación con agrupaciones políticas

Jorge Calmet, “vocero” de la

Nuevo incendio en Centro de Lima: Bomberos no descartan que personas estén atrapadas en galería de Barrios Altos

Más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se aproximaron hasta el lugar de la emergencia. Hasta el momento, se registraron cinco personas heridas

Nuevo incendio en Centro de

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se disputa la jornada inaugural en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Rebaza Acosta y Deportivo Soan abrieron el telón con un enfrentamiento de infarto

Resultados de la fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las visitas de un admirador

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán disfruta de Miami

Jefferson Farfán disfruta de Miami con Xiomy Kanashiro y sus hijos, mientras Darinka Ramírez estalla en redes

Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a Pedro Araujo

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

Hermano de Alejandra Baigorria dedica emotivo mensaje a su madre, Verónica Alcalá, en medio de las declaraciones de Thamara Medina

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

DEPORTES

Alianza Lima vs Fluminense EN

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partido de vóley por ‘Noche Blanquiazul’ 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Quisiera quedarme toda la vida”: Álex Valera apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes a puertas de un nuevo título

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

André Carrillo reaparece como titular en victoria de Corinthians después de superar una dura lesión ligamentaria