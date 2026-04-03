Perú

Piden que el sueldo mínimo en el sector público sea S/3.500, según nuevo convenio colectivo

Las cinco centrales han enviado el proyecto de convenio colectivo actualizado, tras pedido del Gobierno. Ahora hay una nueva claúsula que aplicaría a todos los regímenes estatales desde 2027

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Mano estrecha a otra mano
¿Se acordarán los aumentos? Ahora la 'pelota' está en la 'cancha' del Poder Ejecutivo. - Crédito Andina

Hay un nuevo proyecto de convenio colectivo. Como informó Infobae Perú en marzo, el Ejecutivo mandó un oficio a las cinco centrales de trabajadores estatales que ordenarían la propuesta trabajadora para el convenio colectivo del 2026-2027, el conjunto de medidas que buscan mejorar los beneficios y derechos laborales de trabajadores en el sector público.

Así, el Gobierno pidió que estas cinco centrales elaboraran un proyecto de convenio colectivo en conjunto. Ahora, esta ya está listo y fue enviado al Ejecutivo, pero ahora detalla algunas nuevas medidas añadidas a los pedidos anteriores.

Como informó Infobae Perú en exclusiva en su momento, el documento lideraba con la propuesta de aumentar en S/700 a todos los trabajadores. Pero, ahora, seguida a esta, esta una nueva medida: los estatales buscan definir que el sueldo mínimo en el sector público sea de S/3.500, y que aplique todos los los empleados bajo todos los regímenes desde 2027.

Trabajador con billetes de soles en sus manos
El gobierno de José María Balcázar deberá decidir si aceptan que el sueldo mínimo en el sector público sea de S/3.500. - Crédito Andina

Piden definir sueldo mínimo de S/3.500

El proyecto de convenio colectivo presentado por los gremios de trabajadores estatales ahora incluye una cláusula quinta diferente, que busca la “equidad remunerativa para todos los regímenes laborales”.

“El gobierno conviene con la representación sindical en establecer que las remuneraciones de todos los regímenes laborales no deben ser menor a la suma de S/3.500, a partir del 1 de enero de 2027″, detalla el texto.

Como se sabe, para ejemplo, el sueldo mínimo en Perú es de S/1.130, el cual aplica para el sector privado. Ahora, en el sector público (donde no esta reglamentado un monto mínimo) este se definiría en un monto tres veces mayor, de S/3.500; esto, solo si el Ejecutivo, el gobierno actual de José María Balcázar, acepta este pedido de los sindicatos estatales.

Trabajadores y empleador en el Estado
La negociación colectiva tiene nuevo hito. Ahora el Gobierno deberá iniciar las negociaciones para definir los beneficios para el sector público. - Crédito Andina

Otros pedidos nuevos de los trabajadores

Con la nueva coordinación entre los cinco gremios de trabajadores estatales, las medidas económicas originales que pedían los servidores públicos que el Gobierno aplique han aumentado. Ahora, algunas de las que detallan aumentos de montos son las siguientes:

  • Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
  • Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500
  • Incremento adicional para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057 que ganen menos de S/2.500. El gobierno conviene con la representación sindical que, a partir del 1 de enero de 2027, se dará un incremento adicional de S/500 (sobre los S/700 ya pedidos en la primera cláusula), para el personal del D. L. 1057, que gana menos de S/2.500.
fachada del MEF
En abril deben empezarse las negociaciones del convenio colectivo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Las escala del bono extraordinario

De igual manera, los estatales incluye el ya pedido bono extraordinario, que buscan que se entregue en enero de 2027. Este considera un monto más alto en tanto el trabajador gane un monto menor de sueldo, según la siguiente escala:

  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales de hasta S/4.000, recibiría un bono de S/2.500
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/4.000 y de hasta S/5.000, recibiría un bono de S/1.600
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/5.000 y de hasta S/8.000, recibiría un bono de S/1.000
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/8.000 y de hasta S/15.000, recibiría un bono de S/600.

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