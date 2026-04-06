Falso operativo policial termina en robo millonario de oro en sauna de San Miguel durante negociación clandestina

Cámaras de seguridad y documentos policiales reconstruyen una operación que evidencia nuevas dinámicas del crimen organizado y posibles fallas en la respuesta policial. Panorama

La circulación de oro ilegal en la capital peruana ya no se limita a zonas alejadas ni a rutas clandestinas. Un reciente reportaje de Panorama expone cómo estas transacciones se trasladan a espacios urbanos, con dinámicas que mezclan intermediarios, redes delictivas y escenarios inesperados. El caso revela no solo la magnitud económica de estas operaciones, sino también la complejidad de los actores involucrados.

El informe detalla un episodio ocurrido en un establecimiento de San Miguel, donde una negociación por oro terminó en un presunto robo bajo una fachada policial. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad y respaldada por documentos policiales, muestra una cadena de hechos que ahora se encuentran bajo investigación de unidades especializadas.

Los hechos ocurrieron el domingo 8 de marzo en un sauna ubicado en la avenida La Marina. Según la reconstrucción presentada, en ese lugar se congregó un grupo compuesto por ciudadanos extranjeros y un intermediario peruano con el objetivo de concretar la venta de oro.

De acuerdo con la información policial citada en el informe, el peruano identificado como Alfonso Montes de Oca Silva habría actuado como nexo entre los vendedores y supuestos compradores. Los primeros eran dos ciudadanos chinos y un ecuatoriano, quienes trasladaron el metal en una mochila hasta el establecimiento.

El general PNP (r) José Baella Malca, exjefe policial, explicó en el reportaje que “ese oro no tiene la trazabilidad del caso. No se sabe de dónde viene. Puede venir de Madre de Dios, puede venir de Pataz”. Esta falta de origen claro constituye uno de los elementos centrales de la investigación.

Cámaras de seguridad y movimientos previos

El comercio de oro ilegal ya no se limita a zonas remotas y ahora opera en espacios urbanos como Lima. VisualesIA

Las imágenes de videovigilancia revisadas por las autoridades permiten establecer una cronología previa al encuentro. Según Panorama, registros de la municipalidad de San Miguel muestran a Montes de Oca en los exteriores del local minutos antes de la llegada del resto del grupo.

En paralelo, otras grabaciones ubican a un sujeto identificado como Rodolfo Juan Álex Mateo, conocido como “Rodo”, en el mismo establecimiento horas antes de la supuesta negociación. La policía considera que estos movimientos evidencian una coordinación previa.

El informe indica que Montes de Oca y “Rodo” habrían sostenido un contacto directo antes del ingreso de los ciudadanos extranjeros. Esta interacción forma parte de la hipótesis policial que apunta a una planificación del robo.

El momento central del caso se produce cuando un grupo de personas ingresa al sauna con chalecos policiales. Según la reconstrucción presentada, los sujetos simularon una intervención oficial y se dirigieron al tercer piso del local, donde se encontraba la reunión.

Durante esta acción, los individuos redujeron a los presentes, revisaron la mochila y extrajeron diez cubos de oro. El reportaje recoge que los implicados argumentaron que el material era ilegal para justificar la intervención.

Baella Malca señaló en el informe que la extracción de oro en zonas no autorizadas constituye un delito. “Si tú extraes oro de una zona que es ilegal, que no puedes, que estás destruyendo una reserva nacional en la selva, por ejemplo, desde ahí ya estás cometiendo un delito”, afirmó.

Presencia policial y cuestionamientos

Conoce cuánto vale el precio del oro y del cobre esta semana, según los datos oficiales del BCRP. - Crédito Andina

Uno de los aspectos que genera mayor controversia en el caso es la posterior llegada de efectivos policiales reales al establecimiento. Según el reportaje, un policía en retiro, identificado como José Tomás Castillo Carranza, acudió al lugar tras recibir información sobre un supuesto delito distinto.

Efectivos de la Depincri del Rímac llegaron al sauna en una camioneta oficial. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes y la investigación citada, no se produjo ninguna intervención contra los individuos que ya abandonaban el lugar con el oro.

El informe indica que los agentes se cruzaron con los presuntos responsables sin detenerlos ni realizar verificaciones. Este punto forma parte de las diligencias que ahora evalúan las autoridades.

Investigación en curso y líneas de análisis

Tras los hechos, los ciudadanos extranjeros acudieron a la División de Robos de la Dirincri para presentar una denuncia. Según Panorama, esta unidad asumió las primeras acciones y mantiene identificados a los presuntos integrantes de la red.

La investigación se centra en determinar el grado de participación de cada implicado, así como en esclarecer posibles conexiones entre civiles y agentes. También se evalúa si esta modalidad se repite en otras transacciones vinculadas al comercio de oro ilegal.

El exjefe policial Baella Malca sostuvo que este tipo de operaciones se desarrolla en un contexto donde el origen ilícito del mineral reduce las posibilidades de denuncia. “No denuncia, ¿por qué? Porque este oro es ilegal, extraído ilegalmente, y eso se comercializa. Existe un mercado”, señaló.

La División de Robos de la Dirincri espera la designación de una fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes, mientras el caso expone nuevas formas de actuación delictiva vinculadas al comercio clandestino de oro en entornos urbanos.