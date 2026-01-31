Melissa Klug apeló sentencia que la obliga a pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán: “Que siga celebrando”

Melissa Klug desafía a Farfán tras fallo judicial en su contra.

Melissa Klug confirmó que ha decidido apelar la sentencia que la obliga a pagar una indemnización de 300 mil dólares a Jefferson Farfán, padre de sus hijos y exfutbolista profesional.

Tras conocerse el fallo judicial favorable a Farfán, Klug se expresó públicamente sobre el proceso y las razones que la motivaron a llevar el caso hasta la Corte Suprema, señalando supuestas irregularidades y una “desfachatez” en la denuncia presentada en su contra.

La controversia surge luego de que un tribunal determinara que Melissa Klug incumplió el acuerdo de confidencialidad firmado con Farfán tras la ruptura de su relación. Según el dictamen, la empresaria habría revelado detalles de su vida privada y de acuerdos legales que debían permanecer en reserva, lo que derivó en la demanda por parte del exdeportista. El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ informó que la sentencia es de última instancia, salvo la apelación, y que la suma impuesta como penalidad asciende a 300 mil dólares, cantidad que deberá abonarse bajo apercibimiento de ser declarada judicialmente morosa.

Apelará sentencia

Melissa Klug, en declaraciones a la prensa, afirmó que no piensa quedarse de brazos cruzados y que ya inició el proceso de apelación. “Él está saltando en un pie, pero ya apelé. Me voy a la Corte Suprema para que vean la desfachatez por la que me han denunciado. Que siga celebrando, él sigue con sus juicios contra mí. Me imagino que (el abogado) le dirá enjuíciala y cóbrate, o qué estará pasando por su cabeza”, manifestó a Trome.

Respecto al argumento central de la demanda, que la acusa de violar el acuerdo de confidencialidad, Klug negó haber incurrido en esa falta y señaló que fue el propio Farfán, junto a su abogado y su madre, quienes ventilaron los detalles del pacto en los medios de comunicación. “¿Yo? Jamás. Él lo violó, él y su abogado, el acuerdo era no hablar ni ventilar lo que vivimos en pareja y que los abogados no podían hablar de los acuerdos. Su abogado y la mamá se sentaron en todos los canales a hablar justamente de los acuerdos”, sostuvo durante la entrevista.

El fallo definitivo obliga a la expareja del deportista a pagar una penalidad pactada por romper la confidencialidad, marcando un duro golpe financiero en su carrera empresarial y vida personal (Instagram)

El caso legal entre Klug y Farfán ha acaparado la atención tanto de la prensa de espectáculos como de los seguidores de ambos, por tratarse de una de las exparejas más comentadas del ambiente local. La resolución del tribunal se conoció recientemente, y la cifra de la indemnización sorprendió incluso a los conductores de televisión.

“Se dispone, ha requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de... ¿Pero para cumplir con el pago de esta suma qué hay que vender? ¡300 mil dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa”, leyó al aire el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ en ‘Amor y Fuego’.

Preocupada por Samahara Lobatón

Más allá de la disputa legal, Melissa Klug también atraviesa un momento personal delicado debido a la situación de su hija Samahara Lobatón. La empresaria expresó que la preocupación por su familia y la coyuntura actual han mermado su ánimo para celebrar su próximo cumpleaños el 3 de febrero.

“Me encanta celebrar mi cumple, pero con todo lo que pasa con mi hija, no tengo ganas. Estoy muy angustiada, triste. Mi mejor regalo de cumpleaños sería que Samahara reaccione y se haga justicia, y no me excluyan de este caso. Soy una madre que está protegiendo a su hija, así sea mayor de edad no la voy a abandonar, seguiré en esta lucha para liberarla de ese desgraciado”, declaró.

Melissa Klug pide justicia para su hija tras darse a conocer un video donde se ve a Bryan Torres maltratando a Samahara Lobatón. Pese a sus intentos de ayudar a la influencer, la joven se ha mostrado unida al cantante, situación que preocupa a la expareja de Jefferson Farfán.

Abogado de Melissa Klug insiste en tentativa de feminicidio y pide evaluar video completo del ataque. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.