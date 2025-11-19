Perú

Crecen los nacimientos prematuros en Perú: más de 29 mil casos según el Minsa

La institución alertó que menos del 10% de los casos está vinculado al tabaquismo. El gas radón, infecciones maternas y complicaciones gestacionales son factores clave

Vacunas acelulares, bebé prematuro -
Vacunas acelulares, bebé prematuro - Perú - 23 de noviembre (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

En el Perú, durante lo que va del año 2025, se han registrado 29 556 nacimientos prematuros, según cifras del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra, que se presenta en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, refleja un desafío creciente para el sistema sanitario, especialmente en regiones con limitada infraestructura neonatal.

El doctor Rafael Páucar Zegarra, jefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), explicó que estos bebés nacen con menos de 1500 gramos o antes de las 37 semanas de gestación, condiciones que los colocan en un riesgo elevado desde el primer minuto de vida.

“El principal factor es la preeclampsia materna, que puede diagnosticarse y tratarse desde el primer trimestre. También influye de manera importante la infección urinaria en el embarazo”, precisó el especialista.

Médicos de hospital Sabogal de
Médicos de hospital Sabogal de EsSalud Salvan la vida a bebé prematuro que estuvo 20 días en cuidados intensivos. (Foto: EsSalud/Gob.pe)

Regiones con mayor supervivencia y desafíos persistentes

La prematuridad genera complicaciones durante el embarazo, el parto y la atención neonatal, y exige una capacidad de respuesta rápida y especializada de los establecimientos de salud. En este escenario, Lima Metropolitana y otras ciudades con mayor desarrollo registran las tasas más altas de supervivencia, debido a que cuentan con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales, equipos especializados y personal altamente capacitado.

El INMP ha reforzado diversas estrategias para garantizar una atención integral que involucra la prevención del parto prematuro, la atención especializada del recién nacido y un seguimiento continuo tras el alta, ya que estos niños requieren vigilancia permanente, rehabilitación y controles periódicos por su vulnerabilidad a patologías neonatales y a su bajo peso al nacer.

Más de 2 mil bebés
Más de 2 mil bebés prematuros lograron recuperarse. (Foto: Minsa)

Cuidados intensivos y acompañamiento familiar

Cuando un recién nacido prematuro requiere soporte adicional, se deriva de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Si necesita oxigenoterapia o ventilación mecánica, pasa a UCI, donde se integra a equipos especializados que monitorean cada función vital. En el Instituto Materno Perinatal, los bebés están vigilados las 24 horas por un neonatólogo o pediatra”, explicó Páucar Zegarra.

El INMP también destaca la presencia y el rol activo de los padres durante la hospitalización como un factor fundamental de supervivencia. Sin su participación, cuidados y apego continuo, el proceso de recuperación sería mucho más lento y complejo.

Un padre lleva a cabo
Un padre lleva a cabo el método canguro con su bebé prematuro (Shutterstock)

El especialista recomendó a todas las gestantes acudir a su primer control prenatal apenas confirmen el embarazo, con el fin de detectar tempranamente complicaciones como la preeclampsia o infecciones urinarias, que pueden derivar en un parto prematuro si no se identifican y tratan a tiempo.

Celebración y reconocimiento a los “pequeños luchadores”

En el marco de esta fecha, el INMP también celebró a los niños que nacieron antes de tiempo y superaron sus primeros meses con esfuerzo, acompañados de sus familias y del equipo especializado. La actividad incluyó cuenta cuentos, encuentros familiares y la presentación de historias de alta, avances médicos y logros de los pequeños.

Bajo el lema “Con apego y amor haremos su futuro mejor”, los profesionales del instituto resaltaron la importancia de un acompañamiento constante y la atención multidisciplinaria que permite asegurar un desarrollo adecuado para los bebés prematuros.

