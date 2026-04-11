‘Pompinchú’, querido integrante de ‘Los cómicos ambulantes’, enfrenta delicado momento de salud: “Luchándola”

‘Pompinchú’ envió un mensaje de optimismo desde el hospital, generando muestras de solidaridad en redes sociales. (Foto: Facebook)

Echi Alonso Gonzáles, conocido artísticamente como ‘Pompinchú’, ha preocupado a sus compañeros y seguidores tras mostrarse delicado de salud en un video difundido a través de sus redes sociales. El recordado integrante de ‘Los cómicos ambulantes’, figura emblemática de la televisión y el humor popular, reveló que permanece internado y conectado a oxígeno, situación que generó un inmediato impacto entre sus seguidores y colegas del medio.

‘Los cómicos ambulantes’ marcaron una época en la televisión peruana y consolidaron un estilo de humor directo, popular y cercano a la realidad de miles de peruanos. Entre sus integrantes más queridos, ‘Pompinchú’ destacó por su carisma y versatilidad para conectar con públicos de distintas generaciones. La noticia sobre su salud se conoció luego de que el propio humorista publicara un video desde la cama de un hospital, acompañado de un mensaje breve, pero esperanzador.

“¡Hola, hola hola linda gente! ¿Qué tal amigos? Aquí recuperándome, quiero recuperarme lo más pronto posible, eso sí. Ya pronto seguiré subiendo videos, así que no se preocupen. Acá, haciéndole la guerra, luchándola. Más adelante explicaremos qué motivos me tienen así”, expresó el artista en el video, donde se le observa visiblemente afectado, pero decidido a salir adelante.

El cómico ambulante aparece con oxígeno y agradece el apoyo de sus seguidores. (Foto: Facebook)

Seguidores conmocionados

La publicación generó una avalancha de reacciones en la comunidad digital. Decenas de mensajes de apoyo y aliento se multiplicaron en sus cuentas oficiales, reflejando el cariño y la admiración que el público peruano mantiene por el actor. Frases como “Sigue peleando Pompinchú”, “toda tu gente te espera” y “cuidate mucho para que nos sigas haciendo reír con tu humor” inundaron el muro del cómico, mostrando el arraigo y la gratitud que sus años de trabajo han dejado en la memoria colectiva.

Hasta el momento, ‘Pompinchú’ no ha brindado mayores detalles sobre la causa de su internamiento ni sobre su diagnóstico médico. Su mensaje, sin embargo, transmitió tranquilidad a sus seguidores, quienes permanecen atentos a próximas actualizaciones sobre su estado de salud. El artista señaló que, cuando se sienta en mejores condiciones, explicará las razones que lo llevaron a ser hospitalizado.

El comediante, oriundo de Arequipa, forma parte de una generación que llevó la risa a plazas, calles, escenarios y pantallas, y su situación actual ha sensibilizado tanto a colegas como a espectadores.

Desde su aparición en ‘Los cómicos ambulantes’, ‘Pompinchú’ se convirtió en un referente del humor de barrio, con rutinas que reflejaban la vida cotidiana y la picardía criolla. Su legado va más allá de los escenarios, ya que representa a una comunidad de artistas que, pese a la informalidad y la falta de apoyo institucional, logró forjar un espacio propio en la cultura popular peruana.

El auge de ‘Los comicos ambulantes’ en la TV

El auge de los cómicos ambulantes en la televisión peruana marcó una época en la cultura popular. Surgidos de plazas y alamedas, estos artistas, como Juan Castellanos ‘Tripita’, Mondonguito, el Cholo Willy y Pompinchú, conquistaron al público con humor directo y cotidiano, pese a las limitaciones económicas y laborales.

En los años 80 y 90, figuras como Care Chancho, Cachay, Kike Suero, Tornillo y Fosforito se consolidaron como referentes, llevando su arte desde el Parque Universitario hasta la pantalla chica.

Los cómicos ambulantes que fallecieron y tuvieron un triste final. Foto: composición

El momento cumbre llegó cuando programas como “El show de los cómicos ambulantes” y “Los reyes de la risa” los presentaron a nivel nacional, alcanzando altos índices de audiencia y popularidad. Aunque el humor fue criticado por su tono vulgar y personajes travestidos, el talento y la creatividad de los cómicos ambulantes lograron mantenerse en la preferencia del público. Con el tiempo, cambios en la televisión y la opinión pública llevaron a un declive, pero muchos regresaron a las calles, manteniendo vivo su legado en la comicidad nacional.

Raúl Espinoza, el cómico ambulante conocido como ‘Care Chancho’ falleció a los 64 años