Perú

Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda en Cusco

El actor y el cantante sellaron su amor de manera sinbólica el último fin de semana acompañado de amigos y familia en la ciudad imperial

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Dos hombres jóvenes en trajes, uno gris y otro marrón, en un jardín soleado. Se les ve sentados en un banco de madera y luego de pie, con las manos alzadas
Bruno Ascenzo y Adrián Bello publican las primeras imágenes oficiales de su boda en Cusco, mostrando momentos de alegría en su celebración nupcial.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron una boda simbólica rodeados de amigos y familiares en Cusco, en un evento que marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. La pareja, que había anunciado su compromiso en enero de 2025, decidió sellar su unión en la ciudad imperial durante el último fin de semana de abril.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y personalidades del espectáculo expresaron su alegría ante el hito alcanzado por ambos artistas. Felicitaciones y mensajes de apoyo inundaron las plataformas digitales, destacando la emoción compartida por quienes han seguido la historia de Ascenzo y Bello.

Durante las últimas horas, la pareja difundió un video y una serie de fotografías oficiales, que documentan los momentos más significativos de la ceremonia.

El actor y el cantante sellaron su amor de manera sinbólica el último fin de semana acompañado de amigos y familia en la ciudad imperial | Instagram

El material visual muestra desde la llegada de los invitados hasta la lectura de votos, espacio en el que ambos novios se emocionaron al pronunciar palabras dedicadas al otro. En la descripción del video, los protagonistas resumieron la magnitud del momento con un mensaje directo: “un pequeño resumen del día más feliz de nuestras vidas”.

Las imágenes compartidas capturan desde la solemnidad de la ceremonia hasta la euforia de la celebración posterior. En uno de los fragmentos, se observa a Ascenzo y Bello entonando canciones junto a sus seres queridos, así como instantes de baile y alegría durante la fiesta. En la publicación de la sesión fotográfica, la pareja escribió: “la felicidad. 25/04/26”, fijando una fecha imborrable en su historia personal.

Dos hombres, Bruno Ascenzo y Adrián Bello, vestidos con trajes de colores tierra y azul claro, respectivamente, se toman de la mano y sonríen al aire libre
Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotografías de su emotiva boda en Cusco, mostrando felicidad y amor en su día especial.
Fotografía en blanco y negro de Bruno Ascenzo y Adrián Bello abrazándose y sonriendo, ambos vestidos con traje, frente a una edificación antigua
Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda en Cusco, sellando su unión en un emotivo momento.

Los invitados a la boda de Adrián Bello y Bruno Ascenzo

El evento convocó a un círculo íntimo y selecto. Entre los asistentes más destacados se encontraron la actriz Stephanie Cayo y el cantante Alejandro Sanz, quienes viajaron días antes para acompañar a la pareja en esta celebración. La presencia de Cayo, amiga cercana de Bruno Ascenzo, resaltó la dimensión afectiva del encuentro.

La lista de invitados incluyó además a reconocidas figuras del teatro y la televisión peruana. Entre ellos estuvieron Nicolás Galindo, Luciana Arispe, Gisela Ponce de León, Rodrigo Palacios, Érika Villalobos, Luciana Blomberg, Melania Urbina y Alicia Mercado. El evento también reunió a Katia Condos, Marco Zunino, Daniela Sarfati, Sergio Gjurinovic, Wendy Ramos, Giovanni Ciccia junto a Doménica Seminario y Denisse Dibós.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Incluye fotos de la recepción y los novios, con invitados como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz
Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron su boda con una emotiva ceremonia a la que asistieron amigos y colegas como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, compartiendo momentos de alegría y amor. (Instagram)
Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Actores peruanos Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron su unión con una elegante boda que reunió a amigos y figuras del espectáculo como Carolina Cano, Andrés Salas, Rodrigo Palacios y Xanaxtasia, nombre artístico de Diego Muñoz, una drag queen peruana. (Instagram)

La celebración contó con la presencia de actores como Carolina Cano, Jely Reátegui, Gachi Rivero y Jimena Lindo, quienes compartieron momentos del enlace en redes sociales. El productor Miguel Valladares, director de Tondero Producciones y amigo cercano de la pareja, estuvo presente, reforzando el apoyo del sector artístico nacional.

El ambiente festivo se vio reflejado en las imágenes y videos que circularon posteriormente, donde la diversidad y calidez de los invitados resaltaron el carácter especial de la ceremonia. En palabras de la pareja, la jornada representó “el día más feliz de nuestras vidas”, frase que sintetiza el espíritu de una boda que, aunque simbólica, dejó huella entre los presentes y en quienes siguieron el evento desde la distancia digital.

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