Dónde me atiendo en EsSalud: consulta tu centro asistencial paso a paso

EsSalud puso a disposición de los ciudadanos la plataforma "Dónde me atiendo" para que cada persona conozca dónde podrá recibir atención médica gratuita. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

En el Perú, el acceso a la atención médica por medio de un hospital de EsSalud está garantizada, al igual que el acceso a un Seguro Integral de Salud (SIS) que cubre de forma gratuita las necesidades de diferentes grupos de la población. Sin embargo, es posible que algunos ciudadanos no sepan si están afiliados al SIS, en qué hospital pueden atenderse, etc. Es por eso que existen diferentes opciones para verificar esta información e incluso realizar la programación de una cita.

En principio es necesario que los ciudadanos entiendan que cada una de las personas cuentan con un centro de salud asignado y que está lo más cerca posible al domicilio del beneficiario. Para esto se estableció la plataforma “¿Dónde me atiendo?”, en la que solo se tendrán que ingresar los datos de un DNI, Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o un Carnet de Extranjería (CE).

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Plataforma ‘¿Dónde me atiendo?’ de EsSalud

Para utilizar la plataforma de EsSalud, los ciudadanos deberán ingresar a la página web ‘dondemeatiendo.essalud.gob.pe’ y digitar el número de su documento de identidad además del ‘Dígito verificador’ que se encuentra al lado derecho del número oficial del documento’. Además, como una forma de comprobar la identidad del usuario, la aplicación web también solicita que se ingrese la fecha de nacimiento del afiliado.

Luego de aceptar las condiciones de tratamiento de la información de los ciudadanos, los usuarios será n redirigidos a una pantalla donde se mostrarán: el nombre del centro asistencial, la dirección del mismo, además del tipo de seguro al que el ciudadano tiene acceso y el periodo de cobertura que posee.

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Con esta información, los pacientes pueden hacer clic en la opción ‘EsSalud MiConsulta’, con la que pueden acceder a información sobre sus citas, verificar sus recetas y las indicaciones del médico; conocer el estado de su referencia, verificar si ya se encuentran disponibles los resultados de sus exámenes auxiliares, consultar sus descansos médicos, entre otros.

Si los usuarios aún no tienen una cuenta activa en esta plataforma, la pueden abrir de forma gratuita y solo con su nombre, número de DNI, correo electrónico y teléfono.

¿Cómo saber si cuento con seguro SIS?

En el caso del Seguro Integral de Salud, los peruanos solo podrán contar con este servicio si no están afiliados a un seguro privado. En estos casos la afiliación al SIS termina automáticamente para cualquiera de sus cinco planes: SIS Gratuito, SIS Para Todos, SIS Independiente, SIS Emprendedor, y SIS Microempresas.

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Aunque más del 90% está afiliado al SIS o EsSalud, la falta de atención e insumos hace que muchos paguen de su bolsillo. Foto: Andina

Para conocer si actualmente se cuenta con una afiliación al SIS en cualquiera de estos planes, los ciudadanos deberán hacer clic en este enlace y luego hacer clic en el botón ‘Búsqueda por’ y luego seleccionar la opción ‘Tipo de documento’ y luego pulsar sobre la opción ‘DNI’. Al final, solo se tendrá que ingresar el Código Captcha de seguridad en el campo indicado y hacer clic en la opción ‘Consultar’.

Separar citas de forma remota en EsSalud

Aunque actualmente el sistema de EsSalud indique que se acepta la separación de citas online desde la página web, el botón ‘Solicite aquí su cita médica’ en su página web solo dirige a una lista de números telefónicos a los que se puede llamar para solicitar la separación de una cita médica.

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La página web de EsSalud indica que la línea 411-8000 está activa las 24 horas del día todo el año y que este número tambíen sirva como un medio centralizado para recibir las solicitudes de ciudadanos que se atienden en las redes de hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal.