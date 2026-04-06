Perú

Seguros de transporte en Perú alcanzarían pico de demanda de hasta 20% en 2026: los millones que podrían perder

Un informe de Avla revela que 2026 se perfila como un año crítico para sectores tradicionales como agroexportación, minería e industria, pero también retail y comercio mayorista

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Puente colapsa por huayco y bloquea la vía Calca–Yanatile en Cusco: reportan familias afectadas. (Foto: Gore Cusco)
Las lluvias intensas y los deslizamientos en Perú interrumpen rutas logísticas clave, aumentando el riesgo de pérdidas en el transporte de carga. (Foto: Gore Cusco)

Las recientes lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones y cierres de vías que afectan diversas regiones de Perú están modificando el panorama de riesgos para la cadena logística nacional.

Según estimaciones de Avla Perú, empresa especializada en soluciones financieras y seguros corporativos, la demanda de seguros de transporte de mercancías podría crecer entre 15% y 20% en los próximos 8 meses, especialmente entre compañías dedicadas al comercio exterior, la logística interna y el transporte terrestre de carga.

El incremento de eventos climáticos extremos —principalmente lluvias y variaciones en la costa norte y la sierra— lleva a las empresas a reforzar sus mecanismos de protección frente a posibles pérdidas logísticas.

De acuerdo con datos del sector, más del 70% del transporte de carga en Perú se realiza por vía terrestre, lo que expone a miles de operaciones comerciales a riesgos como interrupciones de carreteras, daños a la mercadería por causas naturales o accidentes viales.

Más del 70% de la carga en Perú viaja por rutas expuestas a desastres

Las regiones del norte y centro del país presentan los mayores niveles de vulnerabilidad. Departamentos como Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad experimentan de manera recurrente afectaciones por lluvias intensas e inundaciones.

En la sierra central, especialmente en Áncash, Huánuco y Junín, los deslizamientos y los bloqueos de carreteras provocan interrupciones en las rutas de transporte y generan mayores costos operativos para las empresas que movilizan mercancías hacia distintos mercados.

Minería de cobre
Más del 70% del transporte de carga en Perú depende de la red terrestre, lo que expone camiones y operaciones ante eventos climáticos extremos.

Además, la circulación de carga hacia los principales puertos del país, como Callao, Paita y Salaverry, añade un elemento de presión a la cadena. Estos puertos son estratégicos para las operaciones de importación y exportación, lo que hace que cualquier interrupción en las rutas terrestres tenga un impacto directo en el comercio internacional.

“El aumento de eventos climáticos extremos está obligando a las empresas a repensar su gestión de riesgos logísticos. Hoy el seguro de transporte de mercancías ya no es solo una herramienta financiera, sino un elemento estratégico para garantizar la continuidad de las operaciones”, afirmó Walter Fernández, gerente general de Avla Perú.

Seguros: pérdidas logísticas alcanzan los US$ 50.000 por operación

A pesar de este contexto, el potencial de crecimiento del mercado de seguros logísticos en Perú sigue siendo considerable. Según estimaciones del sector asegurador, menos del 20% de las cargas transportadas en el mercado interno cuenta con algún tipo de seguro especializado.

El ejecutivo explicó que las consecuencias de estos fenómenos pueden generar pérdidas de hasta US$ 50.000 por operación, considerando daños a la carga o incluso la pérdida total de mercancías.

arandanos
Las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad sufren constantes inundaciones que afectan severamente las operaciones logísticas y el comercio nacional.

Desde Avla Perú indican que segmentos como la agroexportación, la minería, el retail, los alimentos, la maquinaria, el comercio mayorista y la industria concentran actualmente la mayor demanda de coberturas, debido al valor de las mercancías transportadas y a la necesidad de proteger las cadenas de suministro frente a eventos imprevistos que puedan generar pérdidas económicas.

Perú es un país altamente expuesto a fenómenos naturales y eso exige que las cadenas logísticas operen con mayor previsión. Las empresas que incorporan seguros de transporte en su estrategia no solo protegen su carga, sino también su flujo de caja, sus contratos y su reputación frente a clientes internacionales”, destacó Fernández.

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