Se dispara la producción de maíz amarillo duro en Perú, con saltos de hasta 43% en estas dos regiones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) comunicó que las siembras de papa, maíz amarillo duro y maíz choclo muestran un crecimiento sostenido en la campaña agrícola 2025/2026.
Este panorama genera expectativas positivas para el abastecimiento de la canasta básica y la economía rural, aunque también demanda atención sobre los factores que podrían incidir en el desarrollo de las cosechas, especialmente frente a las variables climáticas actuales.
La papa gana espacio en el norte y centro
El monitoreo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego indica que las áreas sembradas de papa crecieron un 0.5 % respecto al ciclo anterior, con avances más marcados en los departamentos del norte (+5.2 %) y centro (+1.1 %).
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Las regiones de La Libertad, Ayacucho, Junín y Lima encabezaron este impulso. La papa sigue representando el principal sustento económico para más de 711 mil familias agricultoras y mantiene su producción centralizada en la sierra, donde existe una diversidad de más de 3.000 variedades.
Maíz amarillo duro: clave para la industria avícola
El maíz amarillo duro experimentó un incremento de 3.3 % en relación a la campaña anterior y de 3.5 % sobre el promedio de los últimos años. La costa destacó por un crecimiento de 9.7 %, con Piura (+43.4 %) y Áncash (+41.4 %) como líderes regionales.
En la selva, Ucayali y Amazonas también mostraron avances. Este cultivo abastece hasta el 60 % del alimento balanceado usado en la industria avícola, que genera empleo para más de 460 mil personas y aporta el 24 % del valor bruto de la producción agropecuaria nacional.
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Maíz choclo: expansión en la canasta familiar
El maíz choclo registró un crecimiento de 3.7 % frente al ciclo anterior y al promedio de las últimas cinco campañas, explica el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Las regiones de Ayacucho (+37.0 %), Áncash (+10.4 %) y Cajamarca (+3.8 %) encabezaron la expansión de este producto, respaldando la oferta de un alimento tradicional para los hogares peruanos.
Planificación digital y monitoreo permanente
Para acompañar este desempeño, el gobierno peruano fomenta el uso del Marco Orientador de Cultivos (MOC), una plataforma digital que proporciona reportes en tiempo real y alertas sobre riesgos de sobreproducción.
Esta herramienta busca fortalecer la toma de decisiones y la planificación agrícola, factores decisivos en contextos de alta variabilidad climática. Los productores pueden consultar el MOC en: siea.midagri.gob.pe
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El Niño y la importancia de la cautela en la producción
El incremento de las siembras se produce en un escenario influenciado por el fenómeno de El Niño, que altera las condiciones climáticas y puede generar escenarios de incertidumbre para la agricultura.
Ante esta realidad, la evolución de las cosechas requiere seguimiento constante. Un incremento significativo en la producción puede derivar en una caída de precios perjudicial para los pequeños productores, mientras que el clima atípico puede adelantar la maduración de los cultivos y afectar su valor comercial.
En este contexto, la cautela y el monitoreo resultan fundamentales para preservar la estabilidad del sector agrícola y proteger los ingresos de las familias rurales.
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