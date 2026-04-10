La tierna historia detrás de las flores que Adam Sandler regala a Jennifer Aniston cada Día de la Madre

Jennifer Aniston y Adam Sandler, además de ser colegas y actuar juntos en varias producciones, son grandes amigos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El testimonio de Jennifer Aniston sobre su lucha contra la infertilidad ha arrojado luz sobre un aspecto poco conocido de su vida personal. La actriz relató en diversas entrevistas cómo intentó durante años concebir un hijo, recurriendo a diferentes métodos y tratamientos médicos. Este proceso, según sus propias palabras, fue “un camino difícil” marcado por la esperanza, la frustración y el desgaste emocional. Un recorrido que, además, es reconocido por su amigo y actor Adam Sandler, junto con su esposa.

Lo cierto es que la reconocida actriz explicó que se sometió a varias rondas de fertilización in vitro (FIV), además de probar remedios alternativos como tés chinos y otras prácticas, en su intento por quedar embarazada. Durante estos años, enfrentó no solo los retos propios de los tratamientos médicos, sino también la presión de las expectativas externas y los rumores persistentes sobre su vida privada.

En una entrevista con Allure, Aniston confesó: “Intenté quedar embarazada. Fue un camino difícil para mí, el camino para tener un bebé”. Añadió que hubiera deseado recibir antes el consejo de congelar sus óvulos, pues cuando conoció esa opción, ya era demasiado tarde para ella. Esta experiencia, según relató, le dejó un sentimiento de alivio al no tener que seguir enfrentando la incertidumbre de la maternidad, aunque también reconoció que fue una etapa agotadora.

Jennifer Aniston reveló los desafíos de su lucha contra la infertilidad en diversas entrevistas, visibilizando el desgaste emocional (EFE/EPA/Allison Dinner)

Durante años, la intérprete de Rachel en Friends fue objeto de especulaciones mediáticas en torno a su deseo de ser madre, una presión que incrementó el peso emocional de su situación. A pesar de los intentos y de haberlo “intentado todo”, no logró concebir, pero ha manifestado no sentir arrepentimiento por las decisiones tomadas ni por el proceso vivido.

Ahora, afirma que se siente en paz con su historia personal y con las decisiones que tomó respecto a la maternidad. Con este panorama, se conoció el conmovedor gesto de Adam Sandler, quien, además de ser colega, es reconocido amigo.

Por qué Adam Sandler le regala flores a Jennifer Aniston

En cada Día de la Madre, Adam Sandler y su esposa, Jackie, han sostenido una costumbre que refleja la cercanía y el apoyo entre amigos: envían un ramo de flores.

Jackie y Adam Sandler le envían anualmente un ramo de flores a Jennifer Aniston en el día de la madre (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta tradición nació tras conocer los desafíos personales de la actriz respecto a la fertilidad. Más allá de ser una simple muestra de afecto, el gesto simboliza la empatía y la solidaridad frente a las dificultades que atravesó en su búsqueda de la maternidad.

Esta costumbre se ha mantenido durante varios años, aunque ninguno de los involucrados ha detallado exactamente cuándo comenzó. Lo que sí queda claro es que el actor y su mujer conocían las dificultades de su colega mucho antes de que ella decidiera hablar abiertamente sobre el tema en los medios. La relación entre ambos se remonta a los años 90, cuando se conocieron como jóvenes intérpretes emergentes en Los Ángeles.

La amistad ha perdurado por décadas, fortalecida por colaboraciones en proyectos cinematográficos como “Just Go With It” y la saga de misterio en Netflix. Fuera del set, el vínculo se ha manifestado en gestos como este, que para Aniston adquiere un significado especial por el contexto en que ocurre: el Día de la Madre, una fecha que suele intensificar la presión social y emocional para quienes han enfrentado problemas de fertilidad.

Jennifer Aniston y Adam Sandler en Murder Mistery 2 (Netflix)

El ramo de flores que cada año recibe es, en palabras de la actriz, una muestra de respeto y cariño que trasciende las circunstancias personales, recogió Harpers Bazaar.

Este acto se ha convertido en un recordatorio anual de la importancia de la amistad y el apoyo, especialmente en fechas sensibles para quienes viven procesos de infertilidad. La tradición destaca por su sencillez y, al mismo tiempo, por el profundo significado emocional que representa para la actriz.

Asimismo, en una entrevista reciente, recogida por Business Insider, la actriz explicó: “Hay un punto donde esto está fuera de mi control. No hay nada que pueda hacer al respecto. Es muy pacífico”.

La actriz aclaró que siempre deseó tener un hijo biológico y que la opción de adoptar no formó parte de su proyecto personal de maternidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ante quienes le han sugerido la adopción como alternativa, ha sido clara en que su deseo siempre fue tener un hijo biológico: “Quiero mi propio ADN en una personita. Esa era la única manera, egoísta o no, eso era lo que quería”. Reconoció que, aunque en algún momento pudo imaginar una vida con hijos, con el tiempo aceptó que no estaba en su camino y que esa posibilidad ya no le genera angustia.

La actriz también se refirió a los rumores y narrativas públicas que, durante años, vincularon su decisión de no ser madre con una supuesta prioridad por la carrera profesional.

En diálogo con Harper’s Bazaar UK, remarcó: “No sabían por lo que yo había pasado para intentar formar una familia. No es asunto de nadie y, aunque llega un momento en que no puedes dejar de escuchar lo que se dice, aprendí a soltar ese peso”.