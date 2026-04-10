El 88,6 % de venezolanos en Perú trabaja informalmente y 14 % no tiene permiso migratorio

Lima, 10 abr (EFE).- El 88,6 % de venezolanos residentes en Perú trabaja en condición de informalidad y sólo el 13,9 % no cuenta con permiso migratorio, de acuerdo a una encuesta nacional dirigida a la población venezolana en 2024 y difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) peruano.

De acuerdo al sondeo, que tomó un muestra de 3.680 viviendas en ocho ciudades peruanas, el 95,8 % de la población económicamente activa venezolana se encuentra ocupada, y el 82,2 % de ellos se concentra en servicios (57,8 %) y comercio (24,4 %).

Les siguen manufactura (11,3 %), construcción (6,2 %) y agricultura, pesca y minería (0,3 %), según explicó el jefe del INEI, Gaspar Morán, en una presentación del estudio sobre la población venezolana en Perú que asciende a 1,6 millones de personas.

Además, el 72,1 % de los trabajadores se desempeña como dependiente, mientras que el 27,3 % lo hace de manera independiente, en tanto que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo asciende a 1.484 soles (438 dólares).

Sobre su estatus migratorio, el 61 % tiene residencia vigente y el 13,9 % no tiene permiso migratorio en el país.

Respecto a la situación de salud y vivienda, el 49 % de venezolanos residentes en Perú tiene algún tipo de seguro de salud y el 95,9 % vive en viviendas alquiladas, e incluso el 14,7 % está en condición de hacinamiento.

Igualmente, el 23,7 % de la población venezolana reportó haber experimentado algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses, y el 16,5 % de las personas de 18 años a más señaló haber experimentado acoso.

Sobre el nivel educativo de los migrantes venezolanos en Perú, el 55,4 % tiene como nivel máximo de estudios la educación secundaria y el 36,2 % alcanzó educación superior.

Asimismo, el 7,8 % de la población con estudios superiores ha homologado su título en el Perú, con miras a ejercer su profesión en la nación andina.

En relación con las características demográficas, el 52 % de la población venezolana son mujeres y el 48 % hombres.

El tema migratorio, vinculado a la inseguridad ciudadana, fue abordado en la reciente campaña presidencial peruana y el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que pugna por pasar a segunda vuelta, prometió como una de sus primeras medidas de gobierno la deportación inmediata de los venezolanos que estén en situación ilegal.

En Perú se encuentra la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior con alrededor de 1,6 millones de personas que llegaron al país en los últimos diez años, concentrados principalmente en la capital Lima, cuya población venezolana supera a la gran mayoría de ciudades de Venezuela, salvo de las de mayor tamaño. EFE