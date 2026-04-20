América Latina

Chile busca restablecer relaciones con Venezuela para concretar expulsiones de inmigrantes irregulares

Hay más de 75.000 órdenes de deportación pendientes y la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos

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Hay más de 75.000 órdenes de deportación pendientes y la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos
Funcionarios de la PDI escoltan a personas para un vuelo de expulsión en un aeropuerto de Santiago, en el marco de la búsqueda de Chile por restablecer relaciones con Venezuela para concretar estas medidas migratorias.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó este domingo que el Gobierno está en conversaciones para restablecer relaciones “al menos a nivel consular”, con Venezuela, mecanismo diplomático indispensable para concretar expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares.

“El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes, y a su vez también muchos chilenos en Venezuela requieren de esa instancia”, señaló Alvarado en el programa Estado Nacional del canal 24 Horas.

La autoridad aseguró que desde el Ejecutivo están tratando de que los plazos para concretar las expulsiones hacia Venezuela “sean lo más rápido posible”, y que espera que las conversaciones entre ambas administraciones “puedan llegar a buen término”.

“En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva”, señaló el secretario de Estado.

La falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela impide la conexión aérea directa entre Santiago y Caracas, haciendo imposible la ejecución de expulsiones de inmigrantes irregulares de ese país.

Hay más de 75.000 órdenes de deportación pendientes y la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos
40 personas indocumentadas fueron expulsadas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia la semana pasada.

Primer vuelo con deportados

El punto se instaló en el debate público luego de que la semana pasada 40 personas indocumentadas fueron expulsadas del país hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, dando continuidad a la política migratoria chilena de expulsión de inmigrantes irregulares que comenzó en administraciones anteriores, pero sin venezolanos.

En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En tanto, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 luego que la administración de Boric denunciara fraude electoral, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión.

El presidente José Antonio Kast, por su parte, prometió en campaña “mano dura” contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular, y su gobierno se encuentra construyendo zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia, a fin de evitar el ingreso de migrantes sin papeles y contrabandistas.

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