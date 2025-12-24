‘Chavín de Huántar’ arrasa en taquilla al superar el millón y medio de espectadores y se alista para internacionalización

El avance de Chavín de Huántar: El rescate del siglo redefinió el alcance del cine peruano en 2025, al lograr superar el millón y medio de espectadores, desplazar comedias históricas de la taquilla local y preparar su internacionalización en plataformas de streaming. El fenómeno no solo transformó los registros comerciales, sino que abrió un debate sobre la visibilidad, el modelo de producción y los retos del cine nacional.

La consolidación de la película como una de las cinco producciones peruanas más vistas de todos los tiempos fue reflejada tanto en números de taquilla como en la respuesta del equipo creativo. Carlos Maguiña Medrano, productor general de la cinta, comunicó su valoración sobre el alcance del proyecto.

“Estamos eternamente agradecidos y honrados con el respaldo del público. El único interés de esta cinta es dar a conocer nuestra historia y rescatar el trabajo del Ejército Peruano. Es importante que la gente continúe asistiendo masivamente a las salas, ya que seguimos en cartelera”, comentó Maguiña.

Este mensaje coincidió con el agradecimiento expresado por el actor Giovanni Arce, quien declaró: “Gracias a todos los que han ido al cine a ver Chavín de Huántar, convirtiéndola en una de las cinco películas más taquilleras de la historia del Perú”.

El estreno de la cinta rompió récords y lidera la taquilla

El recorrido hasta el estreno se extendió durante siete años, con rodajes que aprovecharon una réplica del centro de entrenamiento de los comandos originales y las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos. La producción cerró en noviembre de 2024.

La apuesta técnica y logística desembocó en un lanzamiento cuya campaña publicitaria estableció nuevos referentes para el sector: el tráiler oficial, lanzado el 28 de julio de 2025, superó 1,8 millones de reproducciones en menos de una semana y llegó a 3,7 millones en su primer mes, situándose como el avance más visto de una película peruana en YouTube.

Durante su debut en salas, el 30 de octubre de 2025, la cinta atrajo más de 37 mil espectadores en un solo día, cifra que la colocó como el segundo mejor estreno nacional del año, únicamente superado por la comedia Soltera, casada, viuda, divorciada 2. El impacto no se limitó al primer fin de semana: Chavín de Huántar consolidó su posición como el fenómeno comercial de 2025. El filme rebasó el millón y medio de asistentes, desplazando a títulos como A los 40, que acumuló 1,687 millones de espectadores en 2014.

Desde la óptica de la crítica, Ricardo Bedoya explicó a Gestión que el posicionamiento de la película respondió a factores estructurales: “El beneficio que ha tenido Chavín de Huántar es justamente su visibilidad, porque es un asunto conocido por todos, que todo el mundo lo recuerda y porque sobre todo se propone como una película de acción que puede llegar sin mayores complicaciones. Hay una especie de reconocimiento inmediato del público”.

Bedoya también señaló el impacto del “boca a boca” y la diferencia que marca el tiempo de permanencia en cartelera, un privilegio no siempre disponible para otras producciones nacionales. A nivel de industria, Bedoya recalcó la diversidad creciente del cine peruano, condicionado por presupuestos, modos de producción, lenguas, públicos y concepciones narrativas: “Es bien difícil hablar del cine peruano como un bloque, porque en realidad lo que existe son varios cines peruanos. (…) Antes las películas básicamente se hacían en Lima. En cambio, ahora se hacen en todas las regiones del Perú, con diferentes lenguas, hablando temas distintos, incorporando a la ficción”.

‘Chavín de Huántar’ prepara su llegada a plataformas de streaming internacionales en 2026

En cuanto a la expansión, Carlos Maguiña Medrano el salto internacional de la película: “El filme será distribuido en otros países de la región y, en 2026, llegará a una reconocida plataforma de streaming a nivel mundial”. El productor enfatizó la capacidad de la historia para conectar con nuevas audiencias.

“Esta película demuestra que nuestra historia también conecta con los jóvenes. Es una cinta para toda la familia, llena de orgullo y patriotismo. Ahora el mundo podrá conocer el megaoperativo militar más importante de la historia del Perú”, comentó.

La propuesta de Chavín de Huántar surge de hechos reales: el asalto y rescate de rehenes perpetrado el 17 de diciembre de 1996 por comandos del Ejército Peruano, tras 126 días de cautiverio a manos del MRTA, un episodio que sigue marcando conmemoraciones y debates nacionales.

