Ryan Castro logró ‘sold out’ histórico en Bogotá con su ‘Awooween’ en apenas una hora: “Gracias, mi Bogotá, vamos a prenderla feo”

Ryan Castro prometió dar muchas sorpresas en su evento en El Campín - crédito Ryan Castro / Instagram

Miles de seguidores aseguraron su entrada para el evento Awooween de Ryan Castro en el estadio Nemesio Camacho El Campín en apenas una hora, consolidando así una de las convocatorias musicales más grandes del año en Bogotá.

La venta total de las entradas en tan corto tiempo posiciona al artista paisa como una de las figuras centrales del movimiento urbano latino en Colombia, tras lo conseguido en Medellín con su primer Atanasio Girardot.

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En sus redes sociales, Ryan Castro expresó su agradecimiento y sorpresa: “Estoy trabajando y todavía no creo esta noticia 🥺 Bogotá, yo me acuerdo todo lo que caminé sus calles y sus discotecas, gracias y mil gracias, hicimos sold out en 1 hora de su estadio 😭 hpta fiesta la que se nos viene, les prometo que vamos a prenderla feo, ustedes saben que yo no les fallo, gracias mi Bogotá hermosa 😭. SOLD OUT. Todos los recuerdos que tengo de mis primeros shows y ahora vamos pa’ el Estadio, la vida es bella, 31 de octubre será histórico ❤️👻”.

Eyan Castro confirmó que hizo 'sold out' en El Campín y agradeció la respuesta de sus seguidores - crédito @ryancastro/IG

Así, el artista selló un momento clave en su carrera y reafirmó su vínculo con la ciudad. El espectáculo está programado para el 31 de octubre de 2026.

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De acuerdo con la información oficial que entregó el cantante, Awooween ofrecerá una propuesta que fusiona música, puesta en escena y la atmósfera de Halloween, buscando una experiencia que trascienda el formato tradicional de concierto y se convierta en una de las celebraciones más grandes de la temporada en Colombia.

La expectativa crece en la capital colombiana ante un concierto con el aforo completamente lleno y una ciudad que ya se prepara para la cita. Mientras tanto, desde diferentes regiones del país, los seguidores siguen expresando su deseo de que se habilite una nueva función debido a la alta demanda registrada.

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Fechas de la preventa de las boletas de Ryan Castro en El Campín - crédito Ryan Castro / Instagram

Mensaje de sus colegas tras concierto en Medellín

Luego de una de las noches más esperadas por los seguidores de Ryan Castro, finalmente el paisa cumplió la cita y se encontró con miles en el estadio Atanasio Girardot.

El evento contó con 17 invitados entre los que se encontraba Feid, quien no dudó en compartir un mensaje por el éxito que tuvo “el cantante del Ghetto” con todos los que llegaron a verlo en el escenario.

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“Que las bendiciones sigan llegando! Felicidades mi niño, que te siga yendo mejor cada día!!! Seguí rompiendo”, escribió Feid junto a una fotografía en el escenario con Ryan Castro, mientras interpretaban uno de sus temas.

El mensaje que dedicó Feid a Ryan Castro por su primer estadio - crédito @feid/IG

Pero el Ferxxo no fue el único que llamó la atención al dedicarle unas palabras a “tío Ryan” -como le dice de cariño J Balvin y Río-, pues uno de los mensajes más esperados era el de Karol G, debido a la cercanía que ambos han presumido en redes sociales al aparecer en escena en cada uno de sus eventos.

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La Bichota escribió: “El Awo Rompiendo en casa... Felicidades Awooo... muy orgullosa de ti”,provocando una ola de comentarios de parte de los seguidores de cada artistaa pesar de que no estuvo entre los invitados.

Debido a la coyuntura familiar por la que atraviesa Karol G, la paisa habría desistido aparentemente de la invitación de Ryan, pues ese mismo día estaba despidiendo a su tía Teresa que falleció por complicaciones de salud.

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Ester sería el ‘setlist’ de canciones para Bogotá:

SENDÉ REBECCA PARTE & CHOKE SQ SANKA BOMBASTIK DÓNDE BA BA BAD FDSR OFICIAL CORAZÓN ROTO LEJANÍA OJALÁ GATA G YO VIENDO AYOME MIL VIDAS MUJERIEGO MENOS EL CORA EL PICHÓN EL RITMO QUE NOS UNE GHETTO STAR WASA WASA NIVEL DE PERREO GODIVA UNA NOCHE EN MEDELLÍN MONASTERY +57 JORDAN QUEMA MALORY