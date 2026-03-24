Melanie Martínez expone dolor de su hija tras audios de Christian Domínguez: “Pensé que sería la única mujer que no traicione”

La polémica crece al involucrar información sensible de una menor de edad. ATV/ Magaly TV La Firme.

El caso que involucra a Christian Domínguez ha dado un giro aún más delicado tras las recientes declaraciones emitidas en el programa Magaly TV La Firme, donde Melanie Martínez, acompañada de su abogada, expuso el impacto emocional que los audios difundidos habrían tenido en su hija menor de edad.

Durante la entrevista con la conductora Magaly Medina, el foco no solo estuvo en el contenido de los audios, sino en las consecuencias personales y familiares que estos habrían generado. En particular, se abordó el estado emocional de la menor, quien —según relató su madre— atraviesa un momento profundamente difícil.

“Qué tal daño que le está haciendo”, comentó Magaly Medina al referirse a la situación, enfatizando el impacto que este tipo de exposiciones puede tener en una adolescente. A lo que Melanie respondió con firmeza: “Exactamente”.

La conversación tomó un tono aún más sensible cuando la conductora reflexionó sobre la importancia del vínculo entre padre e hija. “Porque tienes que empezar a ver que la relación contigo, con tu hija, es vital para que sus futuras relaciones”, señaló, destacando cómo las experiencias familiares pueden marcar la forma en que una persona se relaciona en el futuro.

Magaly TV expone delicado estado de hija de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

La hija de Melanie Martínez y sus fuertes declaraciones contra su papá

Fue entonces cuando Melanie Martínez compartió una de las declaraciones más impactantes de la entrevista, revelando lo que su hija le habría dicho tras enterarse del contenido de los audios. “Es que mi hija me dice: ‘Si la persona que me tenía que cuidar es la que me traiciona. Yo pensé que yo iba a ser tal vez la única mujer a la que no traicionara, pero es a la que peor ha traicionado’. ¿Cómo va a tener esa mentalidad una muchacha?”, expresó, visiblemente afectada.

Ante ello, Magaly Medina preguntó directamente por el estado actual de la adolescente: “¿Cómo está ahora tu hija después de escuchar esos audios?”. La respuesta fue contundente: “Mi hija estaba destrozada. Estaba destrozada”, reiteró Melanie Martínez, dejando en evidencia la gravedad del impacto.

Magaly TV expone delicado estado de hija de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

La nueva denuncia de Christian Domñinguez

La entrevista también abordó un nuevo frente en el conflicto: una denuncia interpuesta por el propio Christian Domínguez. “Qué terrible. Y lo que ha hecho él, en vez de reconocer o de, digamos, no sé, buscar una salida pacífica, que te ha vuelto a denunciar”, comentó la conductora.

“Te ha vuelto a denunciar. El día de hoy nos hemos enterado de la denuncia”, confirmó Melanie Martínez. Ante la consulta sobre el motivo, detalló: “Por violencia psicológica”.

Sin embargo, la acusación fue cuestionada durante la entrevista. “¿Cuál violencia psicológica?”, preguntó Magaly Medina, a lo que Melanie Martínez respondió: “Dice que supuestamente ella habría estado coludiéndose con sus anteriores parejas para que le hagan daño y que él no puede ahora…”.

Magaly TV expone delicado estado de hija de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

Christian Domínguez busca cuidar su reputación con nueva denuncia

La respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar: “¿Cuál reputación? Si su reputación ya está venida a menos”, afirmó con su característico tono crítico. A lo que Melanie Martínez añadió otro detalle: “Que no puede dormir por mi culpa”.

La conductora, lejos de suavizar su postura, fue aún más contundente: “Oye, creo que le podemos sacar un reportaje a Christian Domínguez y recordarle quién diablos es él. De qué reputación habla. Que Karla Tarazona haya intentado lavarlo, talquearlo, pulirlo, echarle lejía, desinfectarlo y mostrarlo como si fuera un hombre libre de pecados, eso es otra cosa. Que se lo crea ella, porque el resto del público no me he comprado eso para nada. Y después de haber escuchado esos audios, menos aún”.

El componente legal también fue abordado con detalle por la abogada de Melanie Martínez, quien aseguró que la estrategia del cantante respondería a un intento de presión. “Estamos seguros de que el señor Christian Domínguez busca intimidarla, y por eso la señora Melanie no está sola. Vamos a responder a todas las denuncias, cartas notariales, todo lo que venga”, indicó.

Karla Tarazona se pronuncia tras polémica de Pamela Franco y Christian Domínguez. Captura: TikTok.

Evaluan denunciar a Karla Tarazona

Ante ello, Magaly Medina consultó si en este proceso se incluiría también a Karla Tarazona. La respuesta fue cautelosa: “Por el momento no, pero estamos evaluando presentar una denuncia independiente, porque hay audios que no han podido ser difundidos en el programa, que son muy delicados”.

La abogada añadió un elemento aún más sensible: “Es información que, según el audio, supuestamente se lo habría contado la señora Tarazona a Norca. Son temas muy implícitos, muy privados, que por obvias razones no los podemos difundir”.

“Muy privados”, reforzó Magaly Medina, quien además subrayó la gravedad del caso por involucrar a una menor. “Teniendo en cuenta que involucran a una menor, uno no puede decirlos, no puede hablarlos. Con muchísima ligereza se han dicho cosas de una menor de edad”, concluyó.

Karla Tarazona se pronuncia tras polémica de Pamela Franco y Christian Domínguez. Captura: TikTok.